 "Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов", - Министерство по делам ветеранов о минировании моста Метро в Киеве

Соответствующее заявление опубликовано на странице Министерства по делам ветеранов в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство по делам ветеранов выражает благодарность силовикам, правоохранителям и всем причастным к профессиональному, безопасному и бескровному решению ситуации", - сказано в заявлении.

Команда министерства заверила в готовности оказать любую помощь в коммуникации между Алексеем Белько и "теми, кого это может касаться на официальном или неофициальном уровне".

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"Министерство подчеркивает, что оно будет защищать интересы Алексея Белько, как и любого участника русско-украинской войны, в частности, его право на уважение, справедливое рассмотрение этого дела и помощь при необходимости. Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов, или для раскола между ними и остальным обществом", - сказано в заявлении.

В министерстве призвали граждан внимательно проверять информацию, а журналистов - опираться на достоверные источники. А также пообещали следить за ходом событий и информировать общество, когда о случившемся появится больше достоверной информации.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.

Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.