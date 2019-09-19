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 "Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов", - Министерство по делам ветеранов о минировании моста Метро в Киеве

Министерство по делам ветеранов обещает защищать интересы захватившего мост метро Алексея Белько так же, как защищает интересы любого участника российско-украинской войны.

Соответствующее заявление опубликовано на странице Министерства по делам ветеранов в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство по делам ветеранов выражает благодарность силовикам, правоохранителям и всем причастным к профессиональному, безопасному и бескровному решению ситуации", - сказано в заявлении.

Команда министерства заверила в готовности оказать любую помощь в коммуникации между Алексеем Белько и "теми, кого это может касаться на официальном или неофициальном уровне".

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"Министерство подчеркивает, что оно будет защищать интересы Алексея Белько, как и любого участника русско-украинской войны, в частности, его право на уважение, справедливое рассмотрение этого дела и помощь при необходимости. Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов, или для раскола между ними и остальным обществом", - сказано в заявлении.

В министерстве призвали граждан внимательно проверять информацию, а журналистов - опираться на достоверные источники. А также пообещали следить за ходом событий и информировать общество, когда о случившемся появится больше достоверной информации.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.

Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3149264
 
   
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Статус ветерана не может давать индульгенции такому деянию. И никакие политические мотивы не могут.
Но в то же время из-за этого случая всех ветеранов никто не очерняет и не собирается.
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Эпический зашквар ольгинца. Товарищ майор полтора года косил под зрадофила, нагнал себе 3,5К подписчиков, но, как обычно бывает у свинособак, спалил его Гугл Транслейт. Эх, столько работы коту под хвост"Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов", - Министерство по делам ветеранов о минировании моста Метро в Киеве - Цензор.НЕТ 8343
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министерство сразу затявкало, нужно показать обществу, что не зря бюджетные деньги просерает "Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов", - Министерство по делам ветеранов о минировании моста Метро в Киеве - Цензор.НЕТ 5040
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А это звонок Зеленскому, если будет продолжать сливать Украину *****, получит Зе по полной программе. Малотне покажется
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