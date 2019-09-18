Редактор Цензор.НЕТ 18.09.19 23:5118.09.19 23:52 "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с домашнего поражения от "Манчестер Сити" В Харькове донецкий "Шахтер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл английскому "Манчестер Сити" со счетом 0:3.Об этом информирует Цензор.НЕТ. У гостей отличились Марез (на 24 минуте), Гюндоган (38) и Габриэл Жезус (76). Читайте на "Цензор.НЕТ": "Динамо", "Шахтер" и "Александрия" узнали соперников в групповых этапах еврокубков. ФОТОИсточник: https://censor.net.ua/n3149263 x Мне нравится 1
І сміятимуться з них в кожному куточку планети... І блукатимуть по Україні шукаючи те, що точно знають де знаходиться, і зватимуть їх продані безхатченки... До тих пір, допоки, самі не повернуть свій дім...