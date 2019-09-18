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Все про:Лига чемпионов (226) футбол (3124) Шахтер (545)

 "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с домашнего поражения от "Манчестер Сити"

В Харькове донецкий "Шахтер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл английскому "Манчестер Сити" со счетом 0:3.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

У гостей отличились Марез (на 24 минуте), Гюндоган (38) и Габриэл Жезус (76).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Динамо", "Шахтер" и "Александрия" узнали соперников в групповых этапах еврокубков. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3149263
 
   
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радостная новость, получили пинка, собаки ахметовские, сборище бразильских обезьян "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с домашнего поражения от "Манчестер Сити" - Цензор.НЕТ 3639
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І не буде їм спокою, ні на заході ні на сході, ні на півдні, ні на півночі...
І сміятимуться з них в кожному куточку планети... І блукатимуть по Україні шукаючи те, що точно знають де знаходиться, і зватимуть їх продані безхатченки... До тих пір, допоки, самі не повернуть свій дім...
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Зараз соєві зелебобіки почнуть зловтішатись з поразки наших клоунів.
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Тех клоунов шо по полю бегали, или тех кловунов шо у охвисе ***********??? Просто так добуя кловунов развелось шо прям сплошное Шапито 95...
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