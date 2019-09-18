 "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с домашнего поражения от "Манчестер Сити"

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

У гостей отличились Марез (на 24 минуте), Гюндоган (38) и Габриэл Жезус (76).

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