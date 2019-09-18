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Все про:Зеленский (2870) книги (472) Львов (3513)

 Гаджеты не вытеснят книгу: она из года в год приобретает новых сторонников, - Зеленский

Во Львове открылся 26-й Международный BookForum. От имени президента Владимира Зеленского его участников и гостей поприветствовал глава Львовской ОГА Маркиян Мальский.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ЛОГА.

"Нынешний форум уже - 26-й, и каждый год он собирает все больше участников и посетителей. Это еще раз доказывает, что прогнозы скептиков, отмечают, что гаджеты вытеснят книгу, не оправдались. Она не теряет своих позиций, а из года в год приобретает новых сторонников", - зачитал Мальский слова Зеленского.

В поздравлении подчеркивается, что читать отечественных авторов "не просто интересно, но и модно".

"И хотя, к сожалению, проблем в книжной отрасли немало, я обещаю всячески поддерживать украинских писателей и издателей", - пообещал Зеленский.

Читайте также: В основу главной темы 26-го Львовского книжного форума легли слова из стиха Чубая "Відшукування причетного"

В этом году в программе Львовского форума - более 1000 литературных, художественных, образовательных и социальных мероприятий, 250 дискуссий на общественно-политическую тематику, 700 событий и более 30 локаций в центре города.

В этом году участие в форуме примут более 1000 авторов, издателей, общественных активистов, переводчиков, культурных менеджеров, художников и других представителей культурной, художественной и интеллектуальной элиты Украины и мира.

Источник: https://censor.net.ua/n3149261
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Интересно, где тут зраду найдёт порохоскот?
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Та яка зрада? Тобі скільки років? Де мешкаєш? Багато книжкових крамниць у місті? Коли останній раз купляв паперову книгу за шалені гроши? Та і судячи з твого коментарю, коли читав останній раз??? Ну і для зебілів відкрою таємницю, електронні книги вже досить давно витисули паперові!
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ага, не вытесния. конечно. давно в книжный магазин заходил? при цене за одну книгу в 400-500 гривен, ну его нах. по цене 10 книг - можно планшет купить, и читать сколько влезет
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sledaknm 345f6f04
ага, не вытесния. конечно. давно в книжный магазин заходил?



На форумі вже писали про те, що фото блазня з книжкою в інтернеті немає - лише в спортзалі, на пляжі, з пивом та шаурмою... Гаджеты не вытеснят книгу: она из года в год приобретает новых сторонников, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2439

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Ну от, а Луценко купив в Італії книжки (про історію Італії) - і все одно звільнили. Гаджеты не вытеснят книгу: она из года в год приобретает новых сторонников, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1646
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...и на людей,которые умеют только срать на цензоре сутками не вставая с дивана.
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Dnipro 75ed19bb
...и на людей,которые умеют только срать на цензоре сутками не вставая с дивана.

Я завжди вважав виборців блазня дебілами, які навіть не здатні до елементарного самообслуговування... Гаджеты не вытеснят книгу: она из года в год приобретает новых сторонников, - Зеленский - Цензор.НЕТ 674
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не только вытеснит, а и сама книга попадет в "Красную книгу", как вымирающий вид Гаджеты не вытеснят книгу: она из года в год приобретает новых сторонников, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1959
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О гарант что то сказал. А что на счёт отвода войск по формуле штангенциркуля?
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Країна в смартфоні: Верховная рада закупит 80 тонн бумаги (UBR)
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