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Все про:Россия (73886) Черногория (133)

 Полиция Черногории задержала двух лидеров пророссийской партии

Полиция Черногории задержала 18 сентября двух лидеров оппозиционной партии "Настоящая Черногория" Марко Милачича и Владислава Дайковича при попытке протестовать возле здания прокуратуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Во время задержания Милачичу сломали палец, у него также гематомы и царапины. Руководство партии осудило задержание Милачича.

Партия "Настоящая Черногория" была основана в январе 2018 года. Она борется за нейтральный статус страны, что должно повлечь выход Черногории из НАТО. Лидеры партии также объявляли, что будут бороться за восстановление отношений с Россией и отмену санкций Черногории в отношении Москвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух россиян приговорили к 12 и 15 годам заключения за попытку переворота в Черногории

В мае 2019 Высокий суд в Черногории приговорил 14 человек по делу о попытке государственного переворота и силового свержения власти в октябре 2016 года. Среди осужденных - два лидера пророссийской оппозиционной партии Черногории Андрей Мандич и Милан Кнежевич. Их приговорили к пяти годам заключения каждого по обвинению в содействии попытке свержению власти, целью чего было предотвращение вступления Черногории в НАТО.

Также среди осужденных - двое вероятных представителей российской разведки Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Их приговорили заочно к 15 и 12 годам заключения соответственно - по обвинению в организации попытки переворота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа националистов из России, планировавшая госпереворот в Черногории, собиралась убить премьера Джукановича, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3149260
 
   
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а наші поліцаї - мертвечука повяжуть?
Навряд чи... навіть не подумають...
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Когда у нас такое будет?
"Полиция Украины задержала двух лидеров оппозиционной партии за жизнь Медведчука и Бойко при попытке протестовать возле здания прокуратуры.
Во время задержания Медведчуку сломали нос, у него также гематомы и царапины".
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Николай Владимирович, про бутылку забыл...у него торчала бутылка в жопе...забыл вынуть после эксерсизов по усаживанию на...
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Наверное боятся проросийского большенства в парламенте. И правильно учатся на чужих ошибках.
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как же он теперь со сломанным пальцем носу ковыряться будет?
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