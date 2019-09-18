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 Политика Украины
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Все про:Институт нацпамяти (200) увольнение (1698) Вятрович (211) Гончарук_Алексей (97)

 Ключевые направления работы Института нацпамяти будут сохранены, - Гончарук

Глава правительства поблагодарил бывшего руководителя Института Национальной памяти Владимира Вятровича и пообещал, что институция продолжит свою работу.

Об этом Алексей Гончарук написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Правительство поддержало решение об увольнении Владимира Вятровича с должности Председателя Украинского Института национальной памяти. Спасибо Владимиру и команде за всю сделанную за эти годы работу и достижения", - написал он.

Премьер-министр пообещал, что ключевые направления работы Института останутся неизменными.

"Мы достроим Мемориал Героев Небесной Сотни и Музей Революции Достоинства, продолжим создание Архива национальной памяти. Европейское лидерство в сфере свободного доступа к архивам коммунистических спецслужб так же останется за Украиной.

Институт остается в статусе органа госвласти. Следите за событиями! Все будет хорошо!" - заверил Гончарук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мое увольнение готовилось давно, и я обсуждал этот вопрос с премьером, - Вятрович

Ключевые направления работы Института нацпамяти будут сохранены, - Гончарук 01

В среду, 18 сентября Кабинет министров уволил Владимира Вятровича с должности главы Института национальной памяти.

Партия "Европейская солидарность" заявила, что его увольнение является политически мотивированным. Сам Вятрович сказал, что увольнение готовилось давно, и он обсуждал этот вопрос с премьером. Теперь Вятрович собирается вернуться к занятиям исторической наукой.

Источник: https://censor.net.ua/n3149259
 
 
 Топ комментарии
 
Т.е. институт национальной памяти останется. А вот национальность изменится. Ключевые направления работы Института нацпамяти будут сохранены, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4127
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Поляки поставили условие Зе - убрать Вятровича.
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Т.е. институт национальной памяти останется. А вот национальность изменится. Ключевые направления работы Института нацпамяти будут сохранены, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4127
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"Следите за событиями! Все будет хорошо!" (с) Ключевые направления работы Института нацпамяти будут сохранены, - Гончарук - Цензор.НЕТ 671
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Поляки поставили условие Зе - убрать Вятровича.
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і не тільки поляки. Рашисти - також. І навіть румуни.
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Премьер-министр пообещал, что ключевые направления работы Института останутся неизменными...Следите за событиями! Все будет хорошо!" - заверил Гончарук. Источник: https://censor.net.ua/n3149259

Ключевые направления работы Института нацпамяти будут сохранены, - Гончарук - Цензор.НЕТ 178
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всі роки я не розумів, що робить неосвітчена людина на чолі такого органу, який мусить будувати підвалини Держави.
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)) робить безглузді спроби переконати всіх, що вона освічена. А що роблять освічені люди, дивлячись на таку людину?
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Я тобі не забороняю. Пиши так, як тобі вважається правильним.
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той інститут є органом державної влади.
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той інститут є органом державної влади.
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Украї́нський інститу́т націона́льної па́м'яті - центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури. Вікіпедія
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я не вірю.
риговка Верещук публічно декларувала зміну політики слуг уродів в національному питанні.
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100 млн.грв. Институт национальной памяти не будет получать и это очень хорошо, все детям или онкобольным. Я плюну в рожу тому, кто против этого.
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Слухай зебіл - а де ГАРАНТІЯ що саме ці гроші підуть онкохворим а не Коломойському за
Приватбанк?? Москалів зразу видно - у них чоловіки матом розмовляють , а жінки зазвичай плюються !!
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Гончарук, теперь будем изучать память другого народа!?
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Или есть знакомий историк, которому нужен оклад директора института, для зеленой жизни?
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Да нет. Все намного проще: кучка невменяемых идиотов на сайте "Цензор" нашли друг друга и пишут бредни в адрес граждан Украины.
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Тепер Інститут почне розвивати ідею "триєдиного народу" та поборювати український націоналізм. Ну і перед поляками обов'язково треба покаятись - за те що наші зухвалі предки надумали захищати власне життя та майно від кримінальних банд.
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