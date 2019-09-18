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Все про:избиение (9332) марш (537) нападение (1767) Харьков (4438) ЛГБТ-сообщество (257)

 Суд отправил одного подозреваемого в избиении участников марша равенства в Харькове под домашний арест

Дзержинский райсуд Харькова избрал меру пресечения одному из троих подозреваемых в нападении на участников Марша равенства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Избрана мера пресечения для первого из трех подозреваемых по делу о столкновении с полицией на улице Рымарской после ХарьковПрайда: содержание под стражей сроком на 60 дней без права на залог", - отметили в суде.

Адвокат арестованного уже заявил, что будет подавать апелляцию.

В то же время отдел коммуникации полиции Харьковской области сообщает, что еще одному подозреваемому избрана другая мера пресечения - домашний арест с 20:00 до 06:00.

Суд отправил одного подозреваемого в избиении участников марша равенства в Харькове под домашний арест 01

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Перед заседанием в суд пришли активисты общественных организаций "Фрайкор" и "Традиции и порядок" с требованием отпустить задержанных.

Напомним, в Харькове 15 сентября впервые состоялся Марш равенства в рамках "ХарьковПрайд". Параллельно проходила акция в поддержку традиционных ценностей. После завершения Марша равенства праворадикалы начали ловить и избивать его участников. В результате в Шевченковский отдел полиции доставили 17 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3149257
 
 
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Активисты требовали опустить задержанных.
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ветеринарная служба Украин предупреждает, гонение петухов чревата для здоровья орнитологов Суд отправил одного подозреваемого в избиении участников марша равенства в Харькове под домашний арест - Цензор.НЕТ 5410
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Проблемами гомосексуалистов озабочены обычно латентные *********
Пускай гоняют в любую дыру и даже в замочную скважину
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журнашлюхи, какой "марш ривности"?
Это название в Большой Советской Энциклопедии нашли?

Почему шествие ********** называют "марш ривности"?
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