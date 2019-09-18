 Суд отправил одного подозреваемого в избиении участников марша равенства в Харькове под домашний арест

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Избрана мера пресечения для первого из трех подозреваемых по делу о столкновении с полицией на улице Рымарской после ХарьковПрайда: содержание под стражей сроком на 60 дней без права на залог", - отметили в суде.

Адвокат арестованного уже заявил, что будет подавать апелляцию.

В то же время отдел коммуникации полиции Харьковской области сообщает, что еще одному подозреваемому избрана другая мера пресечения - домашний арест с 20:00 до 06:00.

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Перед заседанием в суд пришли активисты общественных организаций "Фрайкор" и "Традиции и порядок" с требованием отпустить задержанных.

Напомним, в Харькове 15 сентября впервые состоялся Марш равенства в рамках "ХарьковПрайд". Параллельно проходила акция в поддержку традиционных ценностей. После завершения Марша равенства праворадикалы начали ловить и избивать его участников. В результате в Шевченковский отдел полиции доставили 17 человек.