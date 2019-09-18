 Минер моста Метро Белько месяц назад уволен из ССО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"В июле 2019 года по приказу был уволен со службы за невыполнение условий контракта", - сообщили в пресс-службе командования ССО.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября неизвестный заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его и государственные учреждения.

Позднее злоумышленник сдался полиции.