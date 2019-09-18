 Минер моста Метро Белько месяц назад уволен из ССО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"В июле 2019 года по приказу был уволен со службы за невыполнение условий контракта", - сообщили в пресс-службе командования ССО.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября неизвестный заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его и государственные учреждения.
Позднее злоумышленник сдался полиции.
Пока в Киеве не завяжутся уличные бои ветеранов с псами ЗЕлебобы, всем будут втирать, что эти АТО-ники просто единичные психи.
Вот уже первый звоночек против капитуляции прозвенел...
А ви,суки ЗЄлупенські,вирішили його виконувати.
этот тупой народ обречён....
Да что у вас всех в головах?!?!?!
Спорим, что я с двух раз угадаю за кого вы голосовали?!
А там не много вариантов: 1) Зе команда. 2) ОПЗЖ.
И попытайтесь сказать, что нет!!!))))))))))))
А тут его уже алкашом заделали "клаво"-давильщики.
Що вже й спостерігаємо.
1) Капитуляция состоялась; часть суммы уже выплачена, а следующая - после реализации "формулы Штайнмайера".
2) Население полностью неадекватно, и примет любое развитие событий.
3) Единственным препятствием на пути уничтожения украинской государственности являются Вооружённые Силы, прежде всего ветераны АТО и ООС.
4) Поэтому провокации, типа сегодняшней, будут продолжаться. Целью их является полная дискредитация ветеранов АТО и ООС в глазах населения.
5) Если пункт 4 окажется успешным, то МВД проведёт молниеносную однодневную операцию по аресту ветеранов АТО и ООС, с целью подавления возможности любого сопротивления режиму.
и это ж не сваты обдолбаные,или люмпены в майках "зе За!" - могут и воспротивиться..
Виссарионович банки грабил. Гитлер в пивных разговоры люмпенов подслушивал и в полицию докладывал. ***** клубом заведовал.
вот уже годков так с 350 с гаком..
как то не сходится ваш план
Roman Semysal
1 год ·
Олексій Белько...мій товариш.
Нас мобілізували в один день. Я помітив його одразу в Деснянському військоматі, бо він прийшов в камуфляжі з двома прапорами на рукавах - українським і татарським. Він помітив мій погляд і сказав, що воюватиме ще й за татар, раз вони в Криму за себе не воювали.
Він мені одразу сподобався. Він був рішуче налаштований на війну, багато не говорив, сказав, що служив у морській піхоті і тепер хоче бути снайпером. Запитав мене, чи не хочу я працювати з ним в снайперській парі. Я теж сподобався Олексієві, бо: по-перше - сказав, що у нього гарна дружина ( досі пам'ятаю, як вони цілувались перед відправкою ), а по-друге - з усього вагона не пиячили тільки двоє - Олексій і я...
На Яворівському полігоні, де нас готували до фронту, як гранатометників, Олексій дізнався, що десь поруч тренуються десантники, вийшов на потрібних людей, і через кілька днів його забрали в десантуру. Він був радий і гордий через це. Ми обнялись і побажали один одному удачі на фронті...
Я телефонував йому кілька разів і в АТО, і після демобілізації, але безрезультатно . Пару років тому надибав на його сторінку у ФБ, зрозумів, що Олексій живий, здоровий, порадів за нього, але так і зв'язався з ним...
А годину тому дізнався, що стрілець на мосту - це він...
Я не знав іще, які вимоги він висував, але здогадувався. Потім прочитав, що Олексій вимагає від нової влади припинити капітуляцію на Донбасі...
Я не схвалюю його вчинку, але на сто відсотків поділяю його позицію: те, що робить теперішня влада - відведення військ, формула Штайнмаєра, ганебний обмін полоненими, розмови про потепління стосунків з РФ, припинення співпраці з американськими військовими інструкторами - це капітуляція!
Не за це Олексій наражав себе на смерть на війні.
Я його не виправдовую, але розумію його відчай і біль. Біль солдата, якого зраджує Батьківщина.