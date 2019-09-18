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Все про:мост (517) ССО (99) Алексей Белько (1)

 Минер моста Метро Белько месяц назад уволен из ССО

Мужчина, который вечером 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве ранее проходил службу по контракту в подразделении обеспечения командования Сил специальных операций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"В июле 2019 года по приказу был уволен со службы за невыполнение условий контракта", - сообщили в пресс-службе командования ССО.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября неизвестный заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его и государственные учреждения.

Позднее злоумышленник сдался полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3149256
 
 
 Топ комментарии
 
Не окажется. Сейчас его обильно обмажут говном и объявят психом.

Пока в Киеве не завяжутся уличные бои ветеранов с псами ЗЕлебобы, всем будут втирать, что эти АТО-ники просто единичные психи.
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Не окажется. Сейчас его обильно обмажут говном и объявят психом.

Пока в Киеве не завяжутся уличные бои ветеранов с псами ЗЕлебобы, всем будут втирать, что эти АТО-ники просто единичные психи.
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Гражданской войны в угоду пуйлу захотелось? Не дождетесь, 8% мусор.
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Ви зробили це разом! Розумні люди вас попереджали...
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"а то путин нападёт"? Не раскачивайте лодку, гнусавую крысу укачивает!
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Видишь ли, друг Герхард, уличные бои с ********* невозможны никак в силу их усталости от войны, врожденного поц-и-физма, ненависти к Майдану и к свободе... сейчас они что есть мочи втаптывают пороха в грязь, проституируя на "минске"...а ведь минск остановил худо-бедно горячейшую фазу войны, которая могла перекинуться на всю Украину... и вот тогда, когда наши плохо вооруженные и экипированные хлопцы буквально выживали в подсолнухах и складках местности, а ******* вкусно жрали по кафешкам и пили пиво на лавочках, вот тогда этот самый "минск" сыграл свою роль, чтобы ******* сытно жрали и вкусно пили, уставая от войны...
Вот уже первый звоночек против капитуляции прозвенел...
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А я и не говорил про телепузиков. Я говорил про охрану Коломойского и тех силовиков, у кого не хватит ума отойти в сторону.
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Почитай 13 пункт петиного минского соглашения об особом статусе Донбасса, путчист хренов.
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Зебил, прочитай все пункты Минских соглашений и то, чего добился Порошенко от Меркель и Оланда, какой трактовки Минских соглашений, вовсе не такой, как твои уЗеленские на радость Зуйлу.
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Постраждали десятки, а то й сотні тисяч киян, які не могли протягом кількох годин потрапити після роботи чи навчання додому і були вимушені мучитися у страшенній тісняві на станціях метро. Як на мене цього урода горе-терориста-протестувальника треба було просто застрелити...
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Дешева вистава для народу від ДБР чи крик розпачу?
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Через тиждень про нього ніхто і не згадає, а формула Штайнмаєра та зрада України відбулася.
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Зрада відбулася в вересні 14ого коли свиня підписала капітуляцію. Ще й в15ому в другій раз підписала. Де ви тоді були?
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шоколад жрали, аж за шиворот затекало
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Ніц не зрозумів цапською. Про що там? Порошенко герой росіі?
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пийте обома руками,пише - добра водичка..
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Де ми були?Та тут.І не тільки.Писали і горлали,що він свиня і капітулянт.І він це чув.І той туалетний папірець так і залишався папірцем.
А ви,суки ЗЄлупенські,вирішили його виконувати.
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потом будет уже знакомое-"путен-введи"...а то мол-терраристы ОСС "распоясались"...
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Тыловик,по простому.И приехал на мост на кабриолете,это четко видно на фото.Ну ,что достойный пучист Минер моста Метро Белько месяц назад уволен из ССО - Цензор.НЕТ 6758
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А кабриолет наверное тоже в Чернигове нашел? Мінера моста Метро Белька місяць тому звільнили з ССО - Цензор.НЕТ 5806
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Отказался выполнять приказы по фактической капитуляции? Похоже на то. Если воспринял шаги Зелени как сдачу, то действовал в соответствии со своей логикой и своего понимания политики Зелени. Прав он в своем понимании или не прав, или прав частично, это другой вопрос.
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А давайте-ка Ви прекратите врать про "терроризм", потосу что терроризма там НЕ БЫЛО в соответствии с украинским законом.
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Я не знаю, что об этом говорит закон, но прекращение работы метро и передвижение транспорта по мосту пусть даже временно, а равно как и нарушение работы инфраструктуры города и нарушение обчной жизни граждан и есть тероризм. Кто то не забрал ребенка из садика, школы, кто то не привез вовремя лекарства больному, у кого то ребенок дома один и плачет, к кому то скорая вовремя не доехала (ну это так пример) и т. и т.п.
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ты или дебил или прикидываешься.... человек своей жизнью рискнул дабы даже до такого долбня как ты донести то, что страну сливают... а всё, что ты с этого вынес - перекрыли доступ к магазину с колбасой.

этот тупой народ обречён....
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Запомни, тот кто рискует жизнью ради своей страны, такой херней заниматься не будет. А по поводу вопроса дебила или прикидывание им могу тебе задать такой же вопрос.
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Т.е. пожарные или менты, тот же Президент в момент перемещения по городу - все террористы, ибо "нарушение работы инфраструктуры города и нарушение обчной жизни граждан и есть тероризм"?!?!
Да что у вас всех в головах?!?!?!
Спорим, что я с двух раз угадаю за кого вы голосовали?!
А там не много вариантов: 1) Зе команда. 2) ОПЗЖ.
И попытайтесь сказать, что нет!!!))))))))))))
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Бред сивой кобылы. А если тебе интересно за кого я голосовал, скажу. На президентских голосовал за Порошенко, а на парламентсие вообще не ходил.
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Мальчик в трусиках... залез на мост... спасался от проклятых злобных ЗЕленых!

Минер моста Метро Белько месяц назад уволен из ССО - Цензор.НЕТ 6739
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был уволен со службы за невыполнение условий контракта... Значит был рас3,14здяй им же и остался...
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Это тебе натаха масейчук с Г+Г поведала???
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Не знаком и вААЩе зомбояШШиками не интересуюсь тем более ГГ
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интендант захотел стать героем и выбрал почему то не окопы, а мост в столице Украины, ехал бы в москву и подрывал там мосты, показывая свое несогласие с политикой зеленки. Мінера моста Метро Белька місяць тому звільнили з ССО - Цензор.НЕТ 456
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В отличие от тебя, он был на фронте и защищал там Украину с оружием в руках.
Мінера моста Метро Белька місяць тому звільнили з ССО - Цензор.НЕТ 2069
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какой то порохняый глист, которого стеци вытащили из кучи соевого навоза Мінера моста Метро Белька місяць тому звільнили з ССО - Цензор.НЕТ 2504
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Я знаю ветерана АТО, который только на блокпосту стоял, бывший мент.
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Ага, найди ещё с десяток порохнявых лжесвиделей второго пришествия Христа, томас тебе в руки! Мінера моста Метро Белька місяць тому звільнили з ССО - Цензор.НЕТ 1537
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Офигенные доказательства! Клавиатура все стерпит...
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Не пиячив.

А тут его уже алкашом заделали "клаво"-давильщики.
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може в нього синдром пост травматичний
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Може. Тому декому краще не вивалювати тут свої дебільні жарти, бо заслужено наваляють їм.
Що вже й спостерігаємо.
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В общем, всё прозрачно на 146%.
1) Капитуляция состоялась; часть суммы уже выплачена, а следующая - после реализации "формулы Штайнмайера".
2) Население полностью неадекватно, и примет любое развитие событий.
3) Единственным препятствием на пути уничтожения украинской государственности являются Вооружённые Силы, прежде всего ветераны АТО и ООС.
4) Поэтому провокации, типа сегодняшней, будут продолжаться. Целью их является полная дискредитация ветеранов АТО и ООС в глазах населения.
5) Если пункт 4 окажется успешным, то МВД проведёт молниеносную однодневную операцию по аресту ветеранов АТО и ООС, с целью подавления возможности любого сопротивления режиму.
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Поставщик пьесы "Жизнь за Порошенко" застрелился. Так что словах воду, путчист хренов....
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Не плачь, сынок. Бомбить Саудию можно лишь один раз; цены опять просядут. Банкротство метрополии неизбежно. А заседатели на Банковой владеют страной в которой, извините, ни черта нет кроме долгов. Так что всё в итоге решит пустой карман.
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Кстати, как там Принц ? Согласился купить С-300 ?
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не заеётся режим 300000 человек арестовывать ? та даже 50000 ?
и это ж не сваты обдолбаные,или люмпены в майках "зе За!" - могут и воспротивиться..
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Ха. Отец Народов провернул такую операцию в 1937 году по всему СССР. Никто и не пикнул; даже офицеры РККА, коих он в тот год угрохал около 42 тысяч.
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Вы Сталина с кем сравниваете,я извиняюсь ? Мінера моста Метро Белька місяць тому звільнили з ССО - Цензор.НЕТ 9667
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С нынешним режимом, дружище. Неужели вы в самом деле думаете что управляет ситуацией назначенный олигархами зиц-председатель ?
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и что,по-вашему,Виссарионович ровня этим персонажам?
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Все с чего-то начинали.
Виссарионович банки грабил. Гитлер в пивных разговоры люмпенов подслушивал и в полицию докладывал. ***** клубом заведовал.
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Я думаю что они нисколько не глупее его. Спецоперация по отстранению Пороха проведена блестяще; их единственный прокол: незаконная регистрация Зеленского (не владеет державной мовой). Спланировать "ночь длинных ножей" - нужна просто секретность и логистика; это уже было в истории, и ещё будет много раз (Кристалнахт, уничтожение штурмовиков Рема, и т.д.)
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на это отвечу лишь одно - на каждую хитрую блестящую спецоперационную жопу в итоге обязательно найдется сверкающий болт с резьбой - примеров в истории масса,уж Вам-то я не стану их приводить,сами знаете..
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У украинского народа, даже у лучшей его части, есть очень большая слабость: врождённое благодушие. Недооценка реальной опасности ситуации.
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самая большая слабость - это отсутствие Лидера..
вот уже годков так с 350 с гаком..
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вы такой интересный человек, если бы вы писали фантастику, как было это было читать...
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то есть, когда порохохряк - будкостроитель, руками клоуна матиоса, кидал за решетку целые подразделения атовцев все обвинения которых базировались на словах сепаратистов, ты вошь порохнявая тогда от радости в ладоши хлопала, а теперь смотри как заверещала
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Что с тобой, Костя ? Ты несвежего съел ? Прими пургена, полегчает.
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та да, когда ответить нечего, лучше технично стрелки перевести
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интересаня мысль! но как можно арестовать такое количество людей, число которых превышает штат МВД. То есть, один будет арестовывать два-три?
как то не сходится ваш план
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А вы полагаете что в точности знаете: каков личный состав МВД ? А что если северо-восточные соседи просто повторят "Операцию Дунай" ?
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им будет нелегко,особенно с ежечасно меняющимся количественным составом подразделений..
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Що ж.Мєнти обісрали,хомчаківці відхрестились.Божевільний наркоман.Всьо ідьот по плану.Плану Штайнмаєра-путіна,звісно.Зараз правди не дізнаємось.

Roman Semysal
1 год ·

Олексій Белько...мій товариш.
Нас мобілізували в один день. Я помітив його одразу в Деснянському військоматі, бо він прийшов в камуфляжі з двома прапорами на рукавах - українським і татарським. Він помітив мій погляд і сказав, що воюватиме ще й за татар, раз вони в Криму за себе не воювали.
Він мені одразу сподобався. Він був рішуче налаштований на війну, багато не говорив, сказав, що служив у морській піхоті і тепер хоче бути снайпером. Запитав мене, чи не хочу я працювати з ним в снайперській парі. Я теж сподобався Олексієві, бо: по-перше - сказав, що у нього гарна дружина ( досі пам'ятаю, як вони цілувались перед відправкою ), а по-друге - з усього вагона не пиячили тільки двоє - Олексій і я...
На Яворівському полігоні, де нас готували до фронту, як гранатометників, Олексій дізнався, що десь поруч тренуються десантники, вийшов на потрібних людей, і через кілька днів його забрали в десантуру. Він був радий і гордий через це. Ми обнялись і побажали один одному удачі на фронті...
Я телефонував йому кілька разів і в АТО, і після демобілізації, але безрезультатно . Пару років тому надибав на його сторінку у ФБ, зрозумів, що Олексій живий, здоровий, порадів за нього, але так і зв'язався з ним...
А годину тому дізнався, що стрілець на мосту - це він...
Я не знав іще, які вимоги він висував, але здогадувався. Потім прочитав, що Олексій вимагає від нової влади припинити капітуляцію на Донбасі...
Я не схвалюю його вчинку, але на сто відсотків поділяю його позицію: те, що робить теперішня влада - відведення військ, формула Штайнмаєра, ганебний обмін полоненими, розмови про потепління стосунків з РФ, припинення співпраці з американськими військовими інструкторами - це капітуляція!
Не за це Олексій наражав себе на смерть на війні.
Я його не виправдовую, але розумію його відчай і біль. Біль солдата, якого зраджує Батьківщина.
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Пусть сходит к ниму завтра, а не догадки писать.
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Откуда Семисал узнал про требования минера, если нигде в СМИ их не публиковали?
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А может их просто не публиковали пока сверху не спустили "правильную" версию. Тебе такое в голову не приходило?
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вот и наш недомерок начал увольнять людей задним числом и рассказывать про отпускников.
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Собаківський виводок обізвав людину терористом.ЗЄлупенська мразота підхопила.Сцикуниста наволоч обзиває людину психом.Тварюки,таких психів ще десятки тисяч.І якщо вони разом візьмуть знову зброю в руки і вийдуть спочатку на вулиці Києва,ви,********** ЗЄлупенські,не тільки обісцетесь,а ще і всеретесь.
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Згадалась книжка англійського розвідника Суворова (Різуна). Коли йому під час служби в ГРУ командування наказало намалювати щось на стіні будівлі КГБ Молдавської РСР.
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