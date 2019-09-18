 Угрожавшему взорвать мост Метро мужчине будет оказана психологическая помощь, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке МВД.

"Визуально он был под действием каких-то веществ, но более подробно можно будет сказать только после экспертизы", - заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.



При задержании мужчина сопротивления не оказывал, пострадавших нет.

Пресс-служба МВД также сообщает, что задержанному окажут первичную медицинскую и психологическую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перекрытый мост Метро в Киеве из-за угрозы взрыва террористом - к месту происшествия прибыли Аваков и Кличко. МВД задействовало бронетехнику и снайперов. ФОТО