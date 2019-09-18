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Все про:МВД (7945) Алексей Белько (1)

 Угрожавшему взорвать мост Метро мужчине будет оказана психологическая помощь, - МВД

Угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве мужчине будет оказана психологическая помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке МВД. 

"Визуально он был под действием каких-то веществ, но более подробно можно будет сказать только после экспертизы", - заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

При задержании мужчина сопротивления не оказывал, пострадавших нет.

Пресс-служба МВД также сообщает, что задержанному окажут первичную медицинскую и психологическую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перекрытый мост Метро в Киеве из-за угрозы взрыва террористом - к месту происшествия прибыли Аваков и Кличко. МВД задействовало бронетехнику и снайперов. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3149255
 
 
 Топ комментарии
 
Добре хоть вже не тероризм і не довічне ув'язнення... Відправте хлопа на лікування...
І йдіть працюйте, Україну потрібно повертати з заслання... І якщо це мета, а не маніпуляція і не картинка... То шоу і кінокомедію потрібно вимикати з екрану...
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Будут помогать прямой канал из головы выкуривать?
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Радуцький знає унікальну методику медичної допомоги! Спосіб, яким він допомагає пацієнтам і новому міністру МОЗ.
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Радуцький-радник Зєлєнского,а радник нової міністерки МОЗ,цей дядя :
Чоловікові, який погрожував підірвати міст Метро, буде надано психологічну допомогу, - МВС - Цензор.НЕТ 3171
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Будут помогать прямой канал из головы выкуривать?
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Пресс-служба МВД также сообщает, что задержанному окажут первичную медицинскую и психологическую помощь

Влить ему внутрь пару литров зеленки.
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Добре хоть вже не тероризм і не довічне ув'язнення... Відправте хлопа на лікування...
І йдіть працюйте, Україну потрібно повертати з заслання... І якщо це мета, а не маніпуляція і не картинка... То шоу і кінокомедію потрібно вимикати з екрану...
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Вот уже и он не террорист, а попавший "под действием каких-то веществ"... "Новичок"???
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Как раз наоборот..отсутсвие алкоголя в крови более 2-х суток
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Машина сгорела, сарай сгорел, метро хлопушкой хотели взорвать. Что дальше? Главсвиня сама себя в заложники возьмёт?
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а фонд мародера-будкостроителя, тот, что он организовал украв деньги из бюджета Украины путем голосования его посипак у зраде не будет помогать этому несостояшимуся борцуну с внешней политикой зелебобы? бочка варенья и корзина печенья наверняка поднимет его стойкость и моральный дух Чоловікові, який погрожував підірвати міст Метро, буде надано психологічну допомогу, - МВС - Цензор.НЕТ 1811
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В дурку упрячут, а через несколько лет окажется, что ,,психологическую помощь,, надо было оказывать не ему, а тем, кто дорвался порулить страной
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