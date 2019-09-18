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 Политика Украины
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Все про:ВР (23683) контракт (340) госслужащие (234)

 Профильный комитет Рады предлагает депутатам проголосовать за контрактную форму государственной службы

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, региональной политики и градостроительства рассмотрел на своем заседании принятый в первом чтении проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти, p. №1066 и принял решение рекомендовать парламенту принять его во втором чтении и в целом.

Такое решение было принято сегодня, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

Законопроектом предлагается упростить порядок принятия на государственную службу и освобождение от нее, повысить ответственность государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также вводится возможность контрактной государственной службы.

Как отметил председатель комитета Андрей Клочко, законопроект о перезагрузке власти, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским и определенный им как безотлагательный для рассмотрения, поможет Украине повысить профессионализм государственных служащих и усилить эффективность работы исполнительной ветви власти, как на центральном, так и на региональном уровне.

"Всемирный банк оценил эффективность деятельности исполнительной власти в Украине на уровне 35 баллов из 100. А это уровень таких стран, как Гондурас, Уганда. Например в Румынии - 46 баллов, Польше - 74 балла, Литве - 80 баллов, США - 93 балла, Германии - 94 балла. Поэтому, наша ключевая задача сегодня - обновление государственной службы, оценки деятельности государственных служащих и их материальное стимулирование, и главное - создание возможностей для перевода государственной службы на контрактную основу, что усилит эффективность деятельности госслужащих", - резюмировал Андрей Клочко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149254
 
   
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Упростить порядок принятия на государственную службу нужно, а то это уже похоже на цирк.
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как упростят, прямо из цирка набирать начнут
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Вадим, из цирка уже набрали. Клованов в том числе.
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Це лише напівреформа, справжня реформа це віддавати посади чиновників приватним підприємцям разом з бюджетом установи! Замість того щоб годувати чиновників в районних державних адміністраціях потрібно укладати договор з приватним підприємцем який має відповідний дозвіл на надання послуг державного управління! Приватний підприємець, який виграв тендер на управління РДА отримує бюджет РДА і сам вирішує скільки і яких працівників йому потрібно! Якщо він надасть потрібну кількість послуг населенню сам, або разом з дружною і родичами - хай надає! Так ми позбудемось кумовства! Все одно на посади беруть своїх людей, так хай вони працюють ці свої люди! Підприємець отримує гроші на функціонування РДА з бюджету і сам розподіляє кому і скільки має платити зарплати! Підприємець може надавати платні послуги населенню, але офіційно по договору - так ми переможемо корупцію! Тепер люди не будуть носити хабарі чиновникам, а будуть офіційно укладати з ними договори на допомогу в оформленні землі, власності, майна, на допомогу в вирішенні тих чи інших питань і у разі невиконання умов договору - можна буде подати в суд і відсудити гроші! Достатньо лише замінити чиновників приватними підприємцями і держава запрацює як швейцарський годинник - без корупції і без зловживань! Для тих хто хоче надавати послуги державного управління будемо продавати ліцензії а потім на тендерах продавати посади! Все одно платять гроші за призначення, то чому ж ці гроші не збирати в бюджет! Хай цей процес призначення на посади буде відкритим та прибутковим для держави!
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ну хоть что то зебилы нормальное родили))) только еще конкурс должен быть на должности
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Какой еще конкурс при тех зарплатах, туда и так никто не идет.
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без повышения з.плат ничего не будет. председатель отг получает 20-25 тыс. и я считаю это мало
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Дебил наш черниговский, конкурс и так существует...
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первым пунктом внесите, что теперь премьер - министром может быть каждый продавец трюселей со средним образованием, чтобы потом не возникало юридической коллизии почему володька сбрил усы
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Приймають різну хрень, під міфічну парезагрузку влади, а перегружати будуть права властності одних на другіх, з одних на другіх. Ми на порозі вилткого перерозподілу капіталу.
А бидломаса мріє, що ім щось перепаде.)
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Отвечать будет ваш зелений бох.
Если не успеет улететь в аеропорт им. Бен Гуриона.
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З цього само дня рядовий служака перетвориться на покірного кріпака... Накажуть стріляти, стрілятиме, накажуть фабрикувати - фабрикуватиме... Тільки от Лержаву обкрадають президенти, депутати і міністри... Служаки лише знаряддя, а з прийняттям цього закону - покірне знаряддя..

Запам'ятайте... Раб.. з зарплатнею 3910 гривень, пістолетом в кобурі тупо залежний від начальника... Це дорога в нікуди.
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Все таки гарне рішення. Хто там у вас такий розумний? Путін?
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