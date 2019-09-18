 Профильный комитет Рады предлагает депутатам проголосовать за контрактную форму государственной службы

Такое решение было принято сегодня, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.



Законопроектом предлагается упростить порядок принятия на государственную службу и освобождение от нее, повысить ответственность государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также вводится возможность контрактной государственной службы.



Как отметил председатель комитета Андрей Клочко, законопроект о перезагрузке власти, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским и определенный им как безотлагательный для рассмотрения, поможет Украине повысить профессионализм государственных служащих и усилить эффективность работы исполнительной ветви власти, как на центральном, так и на региональном уровне.



"Всемирный банк оценил эффективность деятельности исполнительной власти в Украине на уровне 35 баллов из 100. А это уровень таких стран, как Гондурас, Уганда. Например в Румынии - 46 баллов, Польше - 74 балла, Литве - 80 баллов, США - 93 балла, Германии - 94 балла. Поэтому, наша ключевая задача сегодня - обновление государственной службы, оценки деятельности государственных служащих и их материальное стимулирование, и главное - создание возможностей для перевода государственной службы на контрактную основу, что усилит эффективность деятельности госслужащих", - резюмировал Андрей Клочко.

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