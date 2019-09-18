 "Капитуляция перед Кремлем не принесет Украине мир", - Супрун

Об этом она написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Трагедия Иловайская должна была научить нас, что нельзя доверять Кремлю. Договоренности с агрессором тогда стоили нам сотен жизней. Сегодня же слышим, что украинская власть согласилась на реализацию плана Штайнмайера. Этот план - не универсальна таблетка, с которой наступит мир", - пишет Супрун.
Бывшая и.о. Министра здравоохранения считает, что Украине не нужен мир любой ценой, мир без победы.
"Что бы ни говорили политики на камеру, на войне бывают только победитель и побежденный. Даже когда цивилизованно заключается мир - за столом не бывает равных сторон. И мы не имеем права быть побежденными. Не имеем права поступаться своими интересами, потому что это - не "конфликт на востоке Украины", это - война, которая началась с дерзкой агрессии Российской Федерации. На этой войне мы уже потеряли более 13-ти тысяч человек", - написала она.
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Супрун напоминает, что выборы можно проводить только после того, как последний российский солдат покинет нашу территорию. А реализация плана Штайнмайера означает снятие санкций с РФ.
"Окончание войны возможно лишь, когда Россия выведет свои войска с наших территорий, вернет всех украинских пленников, Украина возобновит контроль над своим государственной границей и будут соблюдены статью Конституции о суверенной и унитарное государство. Все остальное - это капитуляция, которой нельзя допустить", - подытожила она.
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А це, Уляна Супрун.
Петя уже подписывал, сейчас он никто... теперь Зеленский захотел лавры Порошенко на себя примерить?
Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
И сразу после этого петя подписал минскую капитуляцию...
Рукожопость засекречена.
https://www.youtube.com/watch?v=CLpHK9zFISU
Стоит только оторвать от корыта как оказывается он не врач, а ещё и "гениальный" политик и генерал.
А про Иловайск Супрун правильно вспомнила , за те смертельньіе "договорняки" еще никто не ответил...
Пора відкривапи психіатричне відділення для членів секти згнилого шоколаду.
И с ихтамнетами парад на Крещатике проведут!
Благодарите Зелю что он не диктатор...
Мир завоёвывается, а не выпрашивается.
Для депутатов Украины следует внести всеобщую воинскую обязанность, как в Швеции например.
Может Супрун не в курсе, но мы уже побеждены. Да, Киев не захвачен. Но враг захватил наши земли, и за последние 3 года не было ни одной попытки что-то отбыть (тактические перемещения в серой зоне не в счёт).
От того что мы не признаём этот факт, реальность не меняется.