 "Капитуляция перед Кремлем не принесет Украине мир", - Супрун

Об этом она написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Трагедия Иловайская должна была научить нас, что нельзя доверять Кремлю. Договоренности с агрессором тогда стоили нам сотен жизней. Сегодня же слышим, что украинская власть согласилась на реализацию плана Штайнмайера. Этот план - не универсальна таблетка, с которой наступит мир", - пишет Супрун.

Бывшая и.о. Министра здравоохранения считает, что Украине не нужен мир любой ценой, мир без победы.

"Что бы ни говорили политики на камеру, на войне бывают только победитель и побежденный. Даже когда цивилизованно заключается мир - за столом не бывает равных сторон. И мы не имеем права быть побежденными. Не имеем права поступаться своими интересами, потому что это - не "конфликт на востоке Украины", это - война, которая началась с дерзкой агрессии Российской Федерации. На этой войне мы уже потеряли более 13-ти тысяч человек", - написала она.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Никто не собирается сдавать Украину, но нельзя без компромисса договориться о мире", - Пристайко

Супрун напоминает, что выборы можно проводить только после того, как последний российский солдат покинет нашу территорию. А реализация плана Штайнмайера означает снятие санкций с РФ.

"Окончание войны возможно лишь, когда Россия выведет свои войска с наших территорий, вернет всех украинских пленников, Украина возобновит контроль над своим государственной границей и будут соблюдены статью Конституции о суверенной и унитарное государство. Все остальное - это капитуляция, которой нельзя допустить", - подытожила она.

Также на Цензор.НЕТ: "Формулу Штайнмайера" не удалось согласовать на переговорах в Минске, - Сайдик



