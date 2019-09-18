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 Политика Украины
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Все про:Штайнмайер (390) Супрун Ульяна (590)

 "Капитуляция перед Кремлем не принесет Украине мир", - Супрун

Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун напоминает: верить Кремлю нельзя, а война может быть окончена, только если Россия выведет свои войска с нашей территории и освободит пленных.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Трагедия Иловайская должна была научить нас, что нельзя доверять Кремлю. Договоренности с агрессором тогда стоили нам сотен жизней. Сегодня же слышим, что украинская власть согласилась на реализацию плана Штайнмайера. Этот план - не универсальна таблетка, с которой наступит мир", - пишет Супрун.

Бывшая и.о. Министра здравоохранения считает, что Украине не нужен мир любой ценой, мир без победы.

"Что бы ни говорили политики на камеру, на войне бывают только победитель и побежденный. Даже когда цивилизованно заключается мир - за столом не бывает равных сторон. И мы не имеем права быть побежденными. Не имеем права поступаться своими интересами, потому что это - не "конфликт на востоке Украины", это - война, которая началась с дерзкой агрессии Российской Федерации. На этой войне мы уже потеряли более 13-ти тысяч человек", - написала она.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Никто не собирается сдавать Украину, но нельзя без компромисса договориться о мире", - Пристайко

Супрун напоминает, что выборы можно проводить только после того, как последний российский солдат покинет нашу территорию. А реализация плана Штайнмайера означает снятие санкций с РФ.

"Окончание войны возможно лишь, когда Россия выведет свои войска с наших территорий, вернет всех украинских пленников, Украина возобновит контроль над своим государственной границей и будут соблюдены статью Конституции о суверенной и унитарное государство. Все остальное - это капитуляция, которой нельзя допустить", - подытожила она.

Также на Цензор.НЕТ: "Формулу Штайнмайера" не удалось согласовать на переговорах в Минске, - Сайдик

Капитуляция перед Кремлем не принесет Украине мир, - Супрун 01
Капитуляция перед Кремлем не принесет Украине мир, - Супрун 02

Источник: https://censor.net.ua/n3149253
 
   
 Топ комментарии
 
Мудра жінка. Справжня украінка.
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Она повторила это другими словами.
"Капитуляция перед Кремлем не принесет Украине мир", - Супрун - Цензор.НЕТ 7686
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Хуйло ваше, шавка.
А це, Уляна Супрун.
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КТО ЖЕНЩИНА? АМЕРИКАНСКАЯ ВОНЮЧКА, СОЕВАЯ ШАЛАВА ?
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Запишись на ефтаназію, у кліниці "Борис" тобі зроблять!)))
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О, то добре зробить Михайло (х..й в ж..пу) Радуцький! Сподіваюсь саме через його вислів!
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С паспортом США? Мудрая? Да она больше на хитрую ведьму похожа...
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Ну ты так с паспортом мордовии и шо
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Пішов ти в дупу, троль проплачений!!!
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Я вот смотрю в сторону Канады, как для жизни, похоже там украинцев больше чем в Украине.
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О, ещё одна шавка разтявкалась.
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шавки за зелей бегают ифото его под подушку на ночь ложат)))
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О как все повернулось.В медицине все наладила,пора за геополитику браться.Самое оно.
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Да твоё ***** вообще специалист во всех сферах
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«8 января 2018 года Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», регламентирующий отношения с ДНР и ЛНР и механизм их возвращения в состав Украины. Закон в его окончательном виде, по ряду оценок, фактически зафиксировал отказ украинских властей от минских договорённостей. Россия в документе названа «агрессором», а неподконтрольные украинскому правительству территории - «оккупированными»[4]. 20 февраля президент Украины Пётр Порошенко подписал закон[5], а 24 февраля он вступил в силу. »
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Это нужно быть самоубийцей, что бы подписывать капитуляцию пуйлу...
Петя уже подписывал, сейчас он никто... теперь Зеленский захотел лавры Порошенко на себя примерить?

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"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске.
Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
"Капитуляция перед Кремлем не принесет Украине мир", - Супрун - Цензор.НЕТ 4685
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"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске....

И сразу после этого петя подписал минскую капитуляцию...
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Ні один зебіл за сьогодні не виклав підпису пороха. Може ти викладеш?
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Ты там был, имбецил? *******, ваша инфантильность, пограничная с тупостью, потеряла границы...
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Колька ти вже задовбав , зебіл ти ПРОПЛАЧЕНИЙ !! Порох підписві мінск , бо тді потрібно було !!
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Украина выбирает мир, а то что подбарыжные украинофобские гниды готовы воевать до последнего украинского солдата и так понятно. Ведь нет более ничтожного существа которое бы так ненавидело Украину и украинцев.
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Україна вже обирала мир, після якого отримала Голодомор, Гулаг і знищення інтелігенції. Тому від мого імені тобі історичний посил - іди в гузно! "Капитуляция перед Кремлем не принесет Украине мир", - Супрун - Цензор.НЕТ 2733
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А ты что так переживаешь за Украинцев, падаль татарская, с бутылки слетел?
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вот непонятно только почему эта ведьма была всего лишь и.о. министра здравоохранения, она должна была вместо климкина мзс возглавлять, такой талант не раскрыла, зелебоббе нужно срочно пересмотреть её несправедливое увольнение и назначить советником к пристайке, два дебила - это сила! "Капитуляция перед Кремлем не принесет Украине мир", - Супрун - Цензор.НЕТ 5029
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Началось зомбирование "капитуляцией". Команда Порошенко пошла в наступление.
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Команда ***** скачет на бутылке, ничего нового
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О министр широкого профиля всплыл.
Стоит только оторвать от корыта как оказывается он не врач, а ещё и "гениальный" политик и генерал.
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На Цензорі теж геніальні політики сидять і карябають коментарі.
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Это ты про себя?
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А ***** твоё как, прохвессор или уже академег
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Такое впечатление , что некоторьіе делают вид , что не понимают , как будет осуществляться воплощение в жизнь пресловутой "формульі". Какая капитуляция !?
А про Иловайск Супрун правильно вспомнила , за те смертельньіе "договорняки" еще никто не ответил...
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Ну от би і почала Супруниха зі свого чоловіка - направила би його в АТО. Бо дзявкати - не мішки носити.
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А ти сама відправила свого чоловіка в АТО? "Капитуляция перед Кремлем не принесет Украине мир", - Супрун - Цензор.НЕТ 5646
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Доречі, непогане гасло для агітплаката. Бо всіляка наволоч (включаючи іноземців) квакає про патріотизм та посвяту до рідного краю, немаючи на це ані жодного морального права.
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Доречі, не тобі вкзувати кому що тут говорити. Подобається шмакля? Так відстоюй її достойно і змістовно. Або засохни.
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Бедолаге и так не очень в жизни фартонуло
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Фартануло, як нікому. Так би в Канаді соплі витирали об нього, а тут він у нас "кінорежисер" та "видатний громадський діяч".
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Она В каком Мире **********?
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эта стерва еще в Украине? эту бестолочь супруниху без высшего образования, оторвали от корыта, где эта дурында теперь найдет работу?
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Ще одна шалава вілізла і повторює соєву маячню!
Пора відкривапи психіатричне відділення для членів секти згнилого шоколаду.
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Точно доктор смерть. Народ он не ошибается
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Достала уже, реально! 5 лет оно сидело и никуда свой нос не совало, а тут вдруг стала большой политикой интересоваться, не иначе как потрох надоумил...Вечно загребает жар чужими руками.
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Соєву банду від корита відірвали і на горизонті кримінальними справами пахне, от вони й бісяться - хочуть щось намайданити. Біля АП на банковій зараз кожен день тітушки мітингують - видно педро мальдівський хоче повтору 2014 року.
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надо санитарам срочно "зафиксировать" бабку...
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Зебильная бимасса за капитуляцию.А там и газ на халяву подгонят.
И с ихтамнетами парад на Крещатике проведут!
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Следует определиться. Супрун в какой области профи? В прививках или планирование армейских операций? Напоминаем, что заключение мира есть важнейшая из операций в войне. Следовало освободить Супрун от обязанностей следить за потоками бабла в области медицины и поставить руководить генштабом. Или влепить строгий выговор за то что лезла не в свое дело.
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А что по этому поводу скажет другая патриотка - ГонТЫРева?
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Зачем её только выпустили на публику, как в Собачьем сердце, "он еще и поёт".
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Ето писддесть товарищи. так може это к лучшему ., может рагули дадут спокойно патриотам Украины жить и работать спокойно? Я бомжую работаю честно и плочу рагулям пенсию.
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Ульяна сказала то, о чем думает большинство украинцев.
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По законам военного времени за постоянное нытье про капитуляцию ставили к стенке.
Благодарите Зелю что он не диктатор...
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она уже укатила к себе в штаты, или надеется что ее еще где то пристроят на "высокооплачиваемую" (по американским мерам) государственную должность?
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я удивляюсь свиносабакам которые требуют от меня медицинскую помощь
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"Капитуляция перед Кремлем не принесет Украине мир", - Супрун - Цензор.НЕТ 1163

Мир завоёвывается, а не выпрашивается.
Для депутатов Украины следует внести всеобщую воинскую обязанность, как в Швеции например.


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Свиносабаки: перечень................................
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В пєтєрастів траур - сьогодні в Мінську Україна ВІДМОВИЛАСЬ підписувати угоду по формулі Швайні)))) Іпать, стільки відбитих пальців про зраду і знову обср*лися "Капитуляция перед Кремлем не принесет Украине мир", - Супрун - Цензор.НЕТ 6883
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Зебилы вы тут Супрун пытаетесь топить, так прикольно это выглядит. Она говорит полностью правильные вещи, а вам наверное ссыкатно и стремно, что вас рожей в гавно макают.
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Ботяра,хто больше всех пи..дит,тот и хочет капитуляции.
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Вам бы зелебобскому нариду определиится бы ,какую медицину вы хотите...А то от вас только дерьмо слышать можно...Вот сейчас вам новый министр сделает так,как вы хотите...просьба потом не скулить...
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"И мы не имеем права быть побежденными. Не имеем права поступаться своими интересами"

Может Супрун не в курсе, но мы уже побеждены. Да, Киев не захвачен. Но враг захватил наши земли, и за последние 3 года не было ни одной попытки что-то отбыть (тактические перемещения в серой зоне не в счёт).
От того что мы не признаём этот факт, реальность не меняется.
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