 Зеленский по телефону обсудил с вице-президентом США Пенсом сотрудничество в сфере энергетики и борьбу с коррупцией

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент поблагодарил Пенса за его личную роль в принятии решения о продлении программы помощи Украине в сфере безопасности и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи со стороны США только возрастут. Зеленский подчеркнул важное значение поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны.
"Стороны констатировали плодотворное развитие украинского-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за его дальнейшее активное расширение. Президент Украины проинформировал вице-президента Соединенных Штатов о реформах, направленных на искоренение коррупции в нашей стране", - говорится в сообщении.
Со своей стороны Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мероприятий и выразил поддержку этим усилиям новой украинской власти.
https://censor.net.ua/news/3149095/rada_dekriminalizirovala_fiktivnoe_predprinimatelstvo
Понимает конечно. И ты понимаешь. И вы оба продолжаете сознательно работать на врага Украины.
Он сможет объяснить Пенсу, как так вышло, что Коломойский в сфере энергетики вовсю сотрудничает с Роисей?
Rad
@Rad_Mile
1 ч
Вова загрався в політику.))
Це новий Прем'єр сусідньої Молдови. Звать цю дівчину - Майя Санду. #АТОж вона стала Прем'єром рівно 100 днів назад, як і наш Вовік #Зеленський. За сто днів прем'єрства у Молдові посаджено - 68 корупціонерів. 13 прокурорів, 12 суддів, 17 митників, 4 екс-начальника поліції тощо.
а у нас как всегда бла бла бла