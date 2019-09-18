 Зеленский по телефону обсудил с вице-президентом США Пенсом сотрудничество в сфере энергетики и борьбу с коррупцией

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент поблагодарил Пенса за его личную роль в принятии решения о продлении программы помощи Украине в сфере безопасности и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи со стороны США только возрастут. Зеленский подчеркнул важное значение поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны.

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"Стороны констатировали плодотворное развитие украинского-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за его дальнейшее активное расширение. Президент Украины проинформировал вице-президента Соединенных Штатов о реформах, направленных на искоренение коррупции в нашей стране", - говорится в сообщении.

Со своей стороны Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мероприятий и выразил поддержку этим усилиям новой украинской власти.

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