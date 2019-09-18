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 Общество
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Все про:Институт нацпамяти (200) отставка (2455) Вятрович (211)

 Мое увольнение готовилось давно, и я обсуждал этот вопрос с премьером, - Вятрович

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал свое увольнение, отметив, что это не было для него неожиданностью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии LB.ua.

"Увольнение готовилось заранее, и я лично это обсуждал этот вопрос с премьер-министром Алексеем Гончаруком, с которым хорошо знаком со времен Майдана. Он также меня лично заверил, что Институт сохранит все свои направления работы, которые были заложены и разработаны в течение этих пяти лет", - сказал Вятрович.

Он также отметил, что на следующий год в бюджете Института предусмотрены те же средства, что и в предыдущие годы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хочу заняться более творческой работой, - Вятрович после увольнения с поста главы Института Нацпамяти

Источник: https://censor.net.ua/n3149251
 
 
 Топ комментарии
 
И даже тут зрада накрылась, ну е-мае, какой плохой день сегодня у порохоботов.
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От сука Вятрович - испортил всю зраду порохоскоту...
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Эх очередная зрада и №палитические"преследования от 8 процентных убежали.Да опять,сами себя в минуса загнали Мое увольнение готовилось давно, и я обсуждал этот вопрос с премьером, - Вятрович - Цензор.НЕТ 4961.Не останавливайтесь на достигнутом.
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От **** Вятрович - испортил всю зраду порохоскоту...
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випередили ...))
одразу те ж саме подумалось
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и шо,даже палитическай мативации не будэ?
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Не надо было трогать 8 марта. Женщины же повсюду.
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И даже тут зрада накрылась, ну е-мае, какой плохой день сегодня у порохоботов.
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вятровича сдуло ветром, институт остался, теперь в нем новые сотрудники будут изучать память о самом вятровиче Мое увольнение готовилось давно, и я обсуждал этот вопрос с премьером, - Вятрович - Цензор.НЕТ 1832
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Подай жалібну петицію Гончаруку. Поплач у нього на колінах - він тобі знайде місце в команді. Скажи, зо в душі ти кацап, як і Гончарук - ви знайдете один одного.
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Ти грамотний?
«"Увольнение готовилось заранее, и я лично это обсуждал этот вопрос с премьер-министром Алексеем Гончаруком, с которым хорошо знаком со времен Майдана. Он также меня лично заверил, что Институт сохранит все свои направления работы, которые были заложены и разработаны в течение этих пяти лет", - сказал Вятрович. Источник: https://censor.net.ua/n3149251»
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Гочеш сказати, що Вятрович вже плакався, але Гончарук виявився виродком безсердечним? Ну, звичайний український виродок. Прости його.
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Эх очередная зрада и №палитические"преследования от 8 процентных убежали.Да опять,сами себя в минуса загнали Мое увольнение готовилось давно, и я обсуждал этот вопрос с премьером, - Вятрович - Цензор.НЕТ 4961.Не останавливайтесь на достигнутом.
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Хороший, умный, интересный историк был во главе института.
Опять какого нибудь клоуна назначат?
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может Луценко? Такой матерый алкаш пребывающий постоянно беспаместве, как раз подошел бы для должности руководителя института памяти
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Національна пам'ять нашого народу Зеленському непотрібна! Взагалі.
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вату он сильно достал,боты аж пищат...моллюски.главное,что возврат к рабским вымиратам ботокс карлика уже невозможен.
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Пусть уходит, большинство сожалеть не будет.
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Твое ЗЕБІЛЬНЕ больштнство точно не буде жалкувати - твоему зебільному большинству не потрібна НАЦІОНАЛЬНА пам"ять - їм треба свати , клован з пісюном по роялю, ковбаса по 2. 2 дешевий газ та евробляхи !! ,
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Институт по сути стал Институтом национального траура, переводя победы в поражения и призывая украинцев не праздновать, а плакать.
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Придурок Дубинский пиарит на эту должность придурка Бужанского.
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а когда уже минстэць разгонят? хоть неадекватных порохоботов меньше на сайте станет
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та закройте нахрен "Цензор","Обоз" и канал "Еспрессо" и "Прямой"...и будет вам ззедебилам полный камфорт и благаденствие...а когда пу Украину нагибать станет-не говорите шо вас не предупреждали..."патриёты" 95...
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Зеблики,а скажите,на кой Вятровича было увольнять...?! человек был на своём месте...не иначе-очередной этап "дагаварённастей" пана Президента с пу...как и открытый теперь доступ к "ВК" и "аднакласснимам"...оце мля переможна рехворма...95...
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Народ хочет, чтоб второсортность всего украинского, стала основной идеологией правящей партии! Эта идеология позволяет ему выполнять любые фантазии не украинцев.

Кроме того, для польской стороны будет важно устранить в Украине людей, которые в Польше воспринимаются как препятствие польско-украинской диалога - это глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович и секретарь украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти Святослав Шеремета.Источник: https://censor.net.ua/n3148531
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Гроші ті самі, а от чи буде тий самий зміст, дуже сумніваюсь. Тому чергова зрада зебілів.
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