 Мое увольнение готовилось давно, и я обсуждал этот вопрос с премьером, - Вятрович

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии LB.ua.

"Увольнение готовилось заранее, и я лично это обсуждал этот вопрос с премьер-министром Алексеем Гончаруком, с которым хорошо знаком со времен Майдана. Он также меня лично заверил, что Институт сохранит все свои направления работы, которые были заложены и разработаны в течение этих пяти лет", - сказал Вятрович.

Он также отметил, что на следующий год в бюджете Института предусмотрены те же средства, что и в предыдущие годы.

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