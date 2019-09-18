 Мое увольнение готовилось давно, и я обсуждал этот вопрос с премьером, - Вятрович

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии LB.ua.
"Увольнение готовилось заранее, и я лично это обсуждал этот вопрос с премьер-министром Алексеем Гончаруком, с которым хорошо знаком со времен Майдана. Он также меня лично заверил, что Институт сохранит все свои направления работы, которые были заложены и разработаны в течение этих пяти лет", - сказал Вятрович.
Он также отметил, что на следующий год в бюджете Института предусмотрены те же средства, что и в предыдущие годы.
одразу те ж саме подумалось
«"Увольнение готовилось заранее, и я лично это обсуждал этот вопрос с премьер-министром Алексеем Гончаруком, с которым хорошо знаком со времен Майдана. Он также меня лично заверил, что Институт сохранит все свои направления работы, которые были заложены и разработаны в течение этих пяти лет", - сказал Вятрович. Источник: https://censor.net.ua/n3149251»
Опять какого нибудь клоуна назначат?
Кроме того, для польской стороны будет важно устранить в Украине людей, которые в Польше воспринимаются как препятствие польско-украинской диалога - это глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович и секретарь украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти Святослав Шеремета.Источник: https://censor.net.ua/n3148531