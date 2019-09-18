EN|RU|UK
Темы дня: Минирование моста Метро в Киеве Новая Рада Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  2001  39
Материалы по теме:
Все про:Метрополитен (620) мост (517)

 Движение по мосту Метро в Киеве полностью восстановлено после задержания на нем террориста Белько

Движение по мосту Метро в Киеве, который ранее перекрывали из-за угрозы подорвать его, восстановлено.

Как передает Цензор.НЕТ, в пресс-службе метрополитена сообщили, что метро работает в обычном режиме.

Метро работает в обычном режиме. Движение транспорта сначала открыли в одном направлении - с левого на правый.

Около 21:00 его открыли полностью, сообщает патрульная полиция Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перекрытый мост Метро в Киеве из-за угрозы взрыва террористом - к месту происшествия прибыли Аваков и Кличко. МВД задействовало бронетехнику и снайперов. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3149250
 
   
 Топ комментарии
 
Суд уже был, что его называют терористом, или мы уже в рашке?
 показать весь комментарий
 
А почему он террорист, он разве кого то убил, взорвал, расстрелял, взял в заложники?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
я бы взял в заложники его яйца... и отпустил бы...

террориста в одну сторону... яйца в другую...
 показать весь комментарий
 
 
Суд уже был, что его называют терористом, или мы уже в рашке?
 показать весь комментарий
 
 
а кто он, если угрожал взорвать мост, представляя опасность для окружающих людей..
 показать весь комментарий
 
 
ну прям так угрожал взорвать, ага Рух мостом Метро в Києві повністю відновлено після затримання на ньому терориста Белька - Цензор.НЕТ 7409
Это тебе менты сказали?
 показать весь комментарий
 
 
Когда прийдет чел,даже пусть с с какими то там взглядами в ваш дом,возьмет автомат и начнет угрожать взорвать ваш дом,вы надеюсь,тоже не будете его называть террористом и ждать суда будете?
 показать весь комментарий
 
 
Это мосейчук на Г+Г озвучила .Террорист,твари донбасские убивающие наших солдат у них повстанцы,а этот уже террорист.Без суда и следствия!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
теперь когда по мосту Метро буду проезжать, все время этикетку от конфетки бросать на мост буду, в память о порохнявом герое, который единолично выступил с протестом против бесчинства зеленой сопли
 показать весь комментарий
 
 
А почему он террорист, он разве кого то убил, взорвал, расстрелял, взял в заложники?
 показать весь комментарий
 
 
Возможно это хулиганство но не терроризм...
Вон, каждый день есть звонки, что заминирован вокзал где-то, школа, стадион, итд...
Ну и что, тысячи террористов выходит у нас, которые звонят о заминировании...
Даже дети этим балуются....
Так, что это обычная хулиганка... но на терроризм не тянет.
 показать весь комментарий
 
 
статья 258 Террористический акт: 1. Террористическим актом называется убийство или применения к потерпевшим жестоких пыток с целью достижения политических целей, а также совершение с такой же целью взрывов, поджогов, захватов или иных действий, опасных для жизни или здоровья людей, а также угроза совершить такие действия.

2. Состав преступления образуют:

а) применение оружия (убийство или угроза совершить убийство);

б) совершение взрыва, поджога, затопления;

в) совершение иных действий, создающих опасность для жизни или здоровья людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий - телесных повреждений значительном количестве пострадавших, разрушения важных хозяйственных или культурных объектов и т.д..
 показать весь комментарий
 
Це стара редакція, звідки ви це виколупали? Ось нова: "1. Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків ..." і т.д.
Як бачите, "терорист" терору не чинив.
 показать весь комментарий
 
 
С какого перепугу он - террорист?


Он заложил взрывчатку под мост? - НЕТ.


Он взял кого-то в заложники? - НЕТ.


ТАК С КАКОГО ПЕРЕПУГУ ОН "ТЕРРОРИСТ"?
 показать весь комментарий
 
 
Так это был флешмоб ???
Акция, организованная через Интернет или иные современные средства коммуникации, в которой большая группа людей внезапно собирается в общественном месте, в течение нескольких минут выполняет заранее оговоренные действия, и затем быстро расходится.
 показать весь комментарий
 
статья 258 Террористический акт: 1. Террористическим актом называется убийство или применения к потерпевшим жестоких пыток с целью достижения политических целей, а также совершение с такой же целью взрывов, поджогов, захватов или иных действий, опасных для жизни или здоровья людей, а также угроза совершить такие действия.

2. Состав преступления образуют:

а) применение оружия (убийство или угроза совершить убийство);

б) совершение взрыва, поджога, затопления;

в) совершение иных действий, создающих опасность для жизни или здоровья людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий - телесных повреждений значительном количестве пострадавших, разрушения важных хозяйственных или культурных объектов и т.д..
 показать весь комментарий
 
 
Не смійте патріота називати терористом! Терористи це клоуни які захопили владу і здають Україну рашці!
 показать весь комментарий
 
 
"Не смійте патріота називати терористом!"_________ПОРОХНЯВЫЙ ДУРДОМ!
 показать весь комментарий
 
 
ага, именно так бойцы Торнадо тогда и говорили о ушастом клоуне Матиосе и порохнявом - будкостроителе Движение по мосту Метро в Киеве полностью восстановлено после задержания на нем террориста Белько - Цензор.НЕТ 7754
 показать весь комментарий
 
 
порохнявые успокойтесь! в нашей стране никому не разрешено захватывать мосты!
 показать весь комментарий
 
 
А кто захватил мост?
Мост не возможно захватить, его можно взорвать повредить, но не захватить.
 показать весь комментарий
 
Достаточно просто позвонить по телефону и сказать о ложном минировании, это уже считается телефонный терроризм, а тут куда похлеще, стрельба, прямые угрозы взрыва без анонимности, и что, это называть подвигом, пойдет по статье терроризм по полной.
 показать весь комментарий
 
недавно тут было, что вычислили школьника, который якобы "заминировал" школу, позвонив в ментовку...
ну и что? И ничего ему не было... Ибо все понимают, что это баловство.
 показать весь комментарий
 
Тут не школьник и это не анонимный звонок по телефону, что касается школьника, так в этом случае штрафуют родителей, ребенка ставят на учет и так далее, просто вот так ничего не было не бывает, а если ловят взрослого, он несет уголовную ответственность даже за телефонное хулиганство, а тут все куда прозаичнее.
 показать весь комментарий
 
щас КОРД извинится и отпустит "патриота"...может еще и взрывчатку вернут "ветерану"!
 показать весь комментарий
 
мост ЗАХВАТЫВАЮТ что бы потом "взорвать повредить"!
 показать весь комментарий
 
В Вашей сратне? А че за пшековский флажок прячешься?
 показать весь комментарий
 
Движение по мосту Метро в Киеве полностью восстановлено после задержания на нем террориста Белько





аваков аслабанил моостт!!!

слава аваковууу!!

урра

очередной спектакель для быдла киевскаго.

ахаха





 показать весь комментарий
 
 
Авакова давно уже пора гнать... Понасобирал в ментовке одних дибилов, воров, коррупционеров и клоунов, подстать себе.
 показать весь комментарий
 
Чоловік повторно їхав здавати зброю та вибухівку в міліцію. Але менти його заздалегідь вистежили та взяли.
 показать весь комментарий
 
раньше был Йовбак
теперь Йовбак и Белько...
 показать весь комментарий
 
Гражданина а не терориста. Может он был против сдачи Крыма и Донбасса врагу? Или Украина уже часть роССии, Малороссия, что Граждане объявлены Террористами?
 показать весь комментарий
 
 
Крищенко сообщил, что личность мужчины установлена.
"В ходе первоочередных мер была установлена личность этого человека - он бывший военнослужащий, его уволили", - сказал он.
По его словам, три месяца назад у мужчины изымали взрывчатку.
По словам Крищенко, всего в данной ситуации привлекались около 300 правоохранителей разных ведомств.
"Три месяца назад у него уже изымалась взрывчатка, поэтому во время операции мы считали, что его угрозы реальны… У него три месяца назад изъяли два кило взрывчатки, много боеприпасов", - сообщил начальник киевского главка.
Позднее он уточнил, что, со слов задержанного, эту взрывчатку он нашел, специалисты теперь проверят эту информацию.
Он подчеркнул, что со злоумышленником удалось наладить связь по телефону, но на контакты тот не шел, четких требований он не выдвигал, поэтому было принято решение "организовывать штурм", который осуществило спецподразделение КОРД с помощью бронетехники.
"При нем ничего не найдено - ни взрывоопасного, ничего. Взрывотехники проводят осмотр автомобиля, в дальнейшем будет осмотр места происшествия", - добавил Крищенко, указав при этом, что у мужчины был карабин, из которого он сбил полицейский квадрокоптер.
Отвечая на вопрос о состоянии задержанного, начальник киевской полиции сказал: "Визуально и по общению, вербально, он под воздействием каких-то, по моему мнению, он что-то употреблял".
Крищенко сообщил, что задержанный родился в Симферополе. На просьбу уточнить, был ли этот мужчина в зоне АТО, начальник киевской полиции сказал: "Я не комментирую это".
По его словам, в спецоперации принимали участие 300-350 сотрудников разных ведомств и подразделений.
Начальник полиции также отметил, что в ходе задержания правоохранители не открывали огонь.
Уголовное производство, по его словам, открыто по статье "подготовка теракта". Как заявил глава киевской полиции, террористу " грозит пожизненное заключение"
 показать весь комментарий
 
 
порохоботы радуются терактам в Киеве и рукоплещут террористам...
надо бы пару скринов с Цензора в СБУ отправить...
 показать весь комментарий
 
 
Мы должны ждать, чтобы терроорист подорвал мост?
 показать весь комментарий
 
Цензор вперто переспівує кацапську версію визначення тероризма. В українському законодавстві НЕМАЄ "захвата ілі угрози унічтоженія гражданських об'єктів", НЕМАЄ, вашужмаму!!!
 показать весь комментарий
 
Зкинути його з того мосту, та й всього. Хтось вкрав в армії гранату, хтось покурив забагато, хтось ще щось вчудив - ох, та він цілий супер-пупер терорист. Хворий він на всю голову, і місце йому у відповідному закладі.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх