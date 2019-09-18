 Движение по мосту Метро в Киеве полностью восстановлено после задержания на нем террориста Белько

Как передает Цензор.НЕТ, в пресс-службе метрополитена сообщили, что метро работает в обычном режиме.
Метро работает в обычном режиме. Движение транспорта сначала открыли в одном направлении - с левого на правый.
Около 21:00 его открыли полностью, сообщает патрульная полиция Киева.
террориста в одну сторону... яйца в другую...
Это тебе менты сказали?
Вон, каждый день есть звонки, что заминирован вокзал где-то, школа, стадион, итд...
Ну и что, тысячи террористов выходит у нас, которые звонят о заминировании...
Даже дети этим балуются....
Так, что это обычная хулиганка... но на терроризм не тянет.
2. Состав преступления образуют:
а) применение оружия (убийство или угроза совершить убийство);
б) совершение взрыва, поджога, затопления;
в) совершение иных действий, создающих опасность для жизни или здоровья людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий - телесных повреждений значительном количестве пострадавших, разрушения важных хозяйственных или культурных объектов и т.д..
Як бачите, "терорист" терору не чинив.
Он заложил взрывчатку под мост? - НЕТ.
Он взял кого-то в заложники? - НЕТ.
ТАК С КАКОГО ПЕРЕПУГУ ОН "ТЕРРОРИСТ"?
Акция, организованная через Интернет или иные современные средства коммуникации, в которой большая группа людей внезапно собирается в общественном месте, в течение нескольких минут выполняет заранее оговоренные действия, и затем быстро расходится.
2. Состав преступления образуют:
а) применение оружия (убийство или угроза совершить убийство);
б) совершение взрыва, поджога, затопления;
в) совершение иных действий, создающих опасность для жизни или здоровья людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий - телесных повреждений значительном количестве пострадавших, разрушения важных хозяйственных или культурных объектов и т.д..
Мост не возможно захватить, его можно взорвать повредить, но не захватить.
ну и что? И ничего ему не было... Ибо все понимают, что это баловство.
аваков аслабанил моостт!!!
слава аваковууу!!
урра
очередной спектакель для быдла киевскаго.
ахаха
теперь Йовбак и Белько...
"В ходе первоочередных мер была установлена личность этого человека - он бывший военнослужащий, его уволили", - сказал он.
По его словам, три месяца назад у мужчины изымали взрывчатку.
По словам Крищенко, всего в данной ситуации привлекались около 300 правоохранителей разных ведомств.
"Три месяца назад у него уже изымалась взрывчатка, поэтому во время операции мы считали, что его угрозы реальны… У него три месяца назад изъяли два кило взрывчатки, много боеприпасов", - сообщил начальник киевского главка.
Позднее он уточнил, что, со слов задержанного, эту взрывчатку он нашел, специалисты теперь проверят эту информацию.
Он подчеркнул, что со злоумышленником удалось наладить связь по телефону, но на контакты тот не шел, четких требований он не выдвигал, поэтому было принято решение "организовывать штурм", который осуществило спецподразделение КОРД с помощью бронетехники.
"При нем ничего не найдено - ни взрывоопасного, ничего. Взрывотехники проводят осмотр автомобиля, в дальнейшем будет осмотр места происшествия", - добавил Крищенко, указав при этом, что у мужчины был карабин, из которого он сбил полицейский квадрокоптер.
Отвечая на вопрос о состоянии задержанного, начальник киевской полиции сказал: "Визуально и по общению, вербально, он под воздействием каких-то, по моему мнению, он что-то употреблял".
Крищенко сообщил, что задержанный родился в Симферополе. На просьбу уточнить, был ли этот мужчина в зоне АТО, начальник киевской полиции сказал: "Я не комментирую это".
По его словам, в спецоперации принимали участие 300-350 сотрудников разных ведомств и подразделений.
Начальник полиции также отметил, что в ходе задержания правоохранители не открывали огонь.
Уголовное производство, по его словам, открыто по статье "подготовка теракта". Как заявил глава киевской полиции, террористу " грозит пожизненное заключение"
надо бы пару скринов с Цензора в СБУ отправить...