 Движение по мосту Метро в Киеве полностью восстановлено после задержания на нем террориста Белько

Как передает Цензор.НЕТ, в пресс-службе метрополитена сообщили, что метро работает в обычном режиме.

Метро работает в обычном режиме. Движение транспорта сначала открыли в одном направлении - с левого на правый.

Около 21:00 его открыли полностью, сообщает патрульная полиция Киева.

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