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 Этим летом минер моста Метро добровольно сдал кило взрывчатки, в машине могло быть что угодно, - Шевченко. ФОТОрепортаж

Полиция подозревала, что автомобиль мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве, заминирован. Он бывший военный и сдал летом в полицию килограмм взрывчатки.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мост метро в Киеве - это стратегический объект повышенной опасности. Его остановка парализовала пол-столицы. В самой высокой точке моста находился вооруженный злоумышленник в машине. Бывший военный. Не простой, очень профессиональный стрелок. Открывал огонь в воздух. Попал в наблюдательный дрон, который упал в реку. Угрожал взорвать мост.

Этим летом минер моста Метро добровольно сдал кило взрывчатки, в машине могло быть что угодно, - Шевченко 01

Учитывая, что этим летом он добровольно сдал в полицию кило взрывчатки и патроны, в машине могло быть что угодно. Последствия подрыва машины со взрывчаткой на мосту Метро представить было сложно. Существовала также опасность, что он продолжит движение вперед в направлении левого берега в жилые кварталы, где возникла угроза киевлянам", - написал Шевченко.

Учитывая неудачные попытки начать содержательные переговоры и очевидно неадекватное состояние подозреваемого, приближение темное время суток, когда операция существенно бы усложнилась, было принято решение начать штурмовые действия.

Этим летом минер моста Метро добровольно сдал кило взрывчатки, в машине могло быть что угодно, - Шевченко 02

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Этим летом минер моста Метро добровольно сдал кило взрывчатки, в машине могло быть что угодно, - Шевченко 03
Этим летом минер моста Метро добровольно сдал кило взрывчатки, в машине могло быть что угодно, - Шевченко 04

Две в группы Департамента "Корпус оперативно-внезапного действия" Национальной полиции Украины под прикрытием БТРа с украинским флагом и бронемашины Варта приблизились к подозреваемому и заставили его выйти из машины, лечь на дорогу и задержали без единого выстрела.

Этим летом минер моста Метро добровольно сдал кило взрывчатки, в машине могло быть что угодно, - Шевченко 05

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Этим летом минер моста Метро добровольно сдал кило взрывчатки, в машине могло быть что угодно, - Шевченко 06

"На месте обнаружили тубус от гранатомета и охотничье оружие. Так же были изъяты нарезной карабин и пистолет", - говорится в сообщении.

Этим летом минер моста Метро добровольно сдал кило взрывчатки, в машине могло быть что угодно, - Шевченко 07

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Источник: https://censor.net.ua/n3149249
 
 
 Топ комментарии
 
Блин, как же менты нагнетают, преувеличивают и стращают народ...
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Зелеботы, вас в ФБ забанили, так вы на цензор ринулись?
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А ты сиди у себя на раше и жуй репу
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Блин, как же менты нагнетают, преувеличивают и стращают народ...
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Значит операция начала планироваться порохоскотом ещё летом.
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Я в шоке от козломордых порохоботов. Вы 8%-е отборные ылитные пЭбилы, в Польше вас вместе с вашим шоколадным свыном ждут теплые анусы, заводы и сбор урожая яблок. Все дружнр строем едем туда ну а особо упоротые ехают сюда
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А я у себя в Днепре буду сидеть и таких как ты епанатов на ую вертеть. порося дурне
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Козломордый idalgo вас, свино-собак, подвизавшимся помогать зеленой шмаркле, уже ждут в ЛуганДоне рефрижераторы для сбора всевозможной прорашистской падали.Ваши прокацапские свиньи из ОРДИЛОСОСИИ, которых вы хотите амнистировать, уже поди заждались вас, так что ехай сюда пить зеленый стекломой и стоять на четвереньках перед ху@лом...
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шмаркля зеленая, это те кто породил такое шоколадное ****** как ты. Ехай на парашку сам, вам кацапы ближе по духу.
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Стратегия порохоскотом определилась - поджоги, угрозы терактов, захват заложников. Для чего? Ответ лежит на поверхности, это желание договориться с Зеленским и получить индульгенцию на наворованное.
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Зелеботы, вас в ФБ забанили, так вы на цензор ринулись?
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так порохнявые свиньи сыкуны от природы, их вожак порохосвин-мародер, все время трусливые соплм пускал, как только тюлька ему каблуком на мозоль наступала Этим летом минер моста Метро добровольно сдал кило взрывчатки, в машине могло быть что угодно, - Шевченко - Цензор.НЕТ 4169 Из них такие же террористы, как их гавна зефир Этим летом минер моста Метро добровольно сдал кило взрывчатки, в машине могло быть что угодно, - Шевченко - Цензор.НЕТ 665
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Ага, а смелые зебилы дрались за повестку из военкомата!
Вон, гидрант в драке за возможность быть мобилизованным травму головы получил!
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Вика наверное блондинка. Цього літа мінер моста Метро добровільно здав кіло вибухівки, в машині могло бути що завгодно, - Шевченко - Цензор.НЕТ 9484 В плохом смысле этого слова...
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Чё там с Роттердам+?
Сидят ли уже свинарчуки?))))
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Всім хто брав участь у цій операції нагородити зірками героя України. Крищенка призначити маршалом, Авакова - генералісімусом!
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да авакяну это звание до лампочки, он бы награду лучше бы взял картинами из Лура Этим летом минер моста Метро добровольно сдал кило взрывчатки, в машине могло быть что угодно, - Шевченко - Цензор.НЕТ 5648
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гниды из корда засцали, толи дело на безоружных калаши наставлять ...
только идиот может поверить мусорам и сдать оружие ...
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Даже если терроризм не пришьют то все равно чувак сядет, как минимум за найденное оружие.
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Учитывая, что этим летом он добровольно сдал в полицию кило взрывчатки и патроны, в машине могло быть что угодно.Источник: https://censor.net.ua/n3149249

Напевно що,термоядерна бомба.
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Прославится видать хотел, похоже ему это удалось.
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