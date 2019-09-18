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 Политика Украины
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Все про:Кучма (1803) Штайнмайер (390) Донбасс (19395) Олифер (228) Трехсторонняя контактная группа (141)

 Воплотить "формулу Штайнмайера" можно только при соблюдении ряда условий, - Кучма

Представитель Украины Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил в среду в Минске, что реализация "формулы Штайнмайера" возможна только при условии выполнения ряда пунктов.

Об этом его пресс-секретарь Дарка Олифер сообщила на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу т.н. формулы Штайнмайера о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов", - отметила она.

По словам Олифер, Украина не видит возможности реализации "формулы Штайнмайера" без исполнения следующих условий:

- полное прекращение огня;

- обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

- вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

- разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

- обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

- установление контроля над неподконтрольной Украины участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Формулу Штайнмайера" не удалось согласовать на переговорах в Минске, - Сайдик

Олифер отметила, что украинская сторона "подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского".

При этом российская сторона "заблокировала определение возможной даты разведения - такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках".

По словам Олифер, в ходе заседания в среду достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождения удерживаемых лиц.

Также на Цензор.НЕТ: "Никто не собирается сдавать Украину, но нельзя без компромисса договориться о мире", - Пристайко

Кроме того, обсуждены ход восстановления моста в Станице Луганской, а в социально-экономической подгруппе работают над обеспечением жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса и подготовкой к холодному времени года.

Воплотить формулу Штайнмайера можно только при соблюдении ряда условий, - Кучма 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149248
 
 
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Воплотить можно.

Просто в каждом районе там должен начать работать отдел СБУ, отдел МВД Украины, воинские части ВСУ и все остальные украинские официальные органы.

А после этого - выборы.
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Ровно слово в слово,что петюня наподписывал с перепугу,зато у порохни,это теперь зрада и уси на путч.
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ты долбодятел понимаешь какие тут условия и на какие пристайко согласился? у них сначала выборы а потом вывод войск
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Петюня с Штанмайером ничего не подписывал.. так что не ври зебил.
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Порохогнус.Почитай мынск от пети,там для умеющих читать все написано по пунктам.Зеля тоже ничего еще не с кем не подписывал.
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Кацапель пятикопійковий, НЕ БРЕШИ:



Головна » Новини » Україна ніколи не погоджувалась на формулу Штайнмаєра - Порошенко»Україна ніколи не погоджувалась на формулу Штайнмаєра - Порошенко
Воплотить "формулу Штайнмайера" можно только при соблюдении ряда условий, - Кучма - Цензор.НЕТ 55218 Вересня 2019 Воплотить "формулу Штайнмайера" можно только при соблюдении ряда условий, - Кучма - Цензор.НЕТ 55217:11

Ніколи українська сторона не погоджувалася з "формулою Штайнмаєра".
Про це під час засідання погоджувальної ради заявив п'ятий президент України Петро Порошенко.
"Теза без пояснення про те, що вибори по всій території країни - збуджує людей. Бо вибори на всій території України і окупованих територіях лише після відновлення суверенітету, і люди це мають чути. Обурення людей точно не потрібне, бо їхня підтримка на сьогоднішній день потрібна як ніколи. Зі свого боку я готовий передати "дорожню карту", яка виписана, погоджена, має пріоритет безпекового компоненту для того, щоб ми не починали з чистого листа, коли все вже виготовлено. Ніколи українська сторона не погоджувалася з "формулою Штайнмаєра". Ні на парижському, ні на берлінському саміті", - сказав Порошенко.»

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Про дотримання домовленостей московитами чомусь весь час згадується "зелений коридор" під час подій біля Іловайську.
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московиты никогда не соблюдали договоров - "от гостомысла и до наших дней"(с)
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Пока вас всех отвлекают хфамилией дурачка Штайнмайера , за кулисами происходят интересные события . Скоро сами все узнаете .
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а ты кулисой работаешь?))) или поздравлять нас 2020м будет вовка, только *****?)))
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_Суки же, а! Окно Овертона. То что вообще не должна даже просто обсуждаться - ибо это предательство! - твари вбросили в информационное пространство и раскручивают для воплощения! Мрази, сдохните, уроды! Воплотить "формулу Штайнмайера" можно только при соблюдении ряда условий, - Кучма - Цензор.НЕТ 3389
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Иностранных войск и военной техники,во как блдь!вывозите усе пиндосское,играй балалайка!
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Что-то быстро меняются заявления. Приставка вроде другое говорил.Наверное почву прощупывают. И минер как-то быстро с бабой захотел встретиться. И Аваков министром остался. Сколько совпадений.
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Не хватает знаков отличия, а так норм картинка )))
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а если первым пунктом этой формулы предложить вздернуть Штанмайера на гиляку? Он готов как Жанна Дарк принести себя жертву ради святого дела? Воплотить "формулу Штайнмайера" можно только при соблюдении ряда условий, - Кучма - Цензор.НЕТ 5705
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По очереди вбрасывают разные варианты, смотрят на реакцию не зебилов а людей. Возможно до зимы поработают а дальше все... с таким зебилонаселенем лучше уж хунта.
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Кучму до сих пор помню на КЗАА ., уюбок конченнй ., мабудь забыл как дань собирал? кучма выродок , ганите его.
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