 Террорист Алексей Белько перед задержанием сбил полицейский квадрокоптер. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Стало известно, что 19.06.2019 года Белько Алексей Николаевич, 19.06.1977 г.р., обратился в Деснянский УП ГУНП в Киеве добровольно сдал оружие и боеприпасы работникам полиции.

Он передал правоохранителям пласт-взрывчатое вещество 1кг, патроны 5,45 в количестве 88 штук и восемь учебных имитационных запалов, которые якобы нашел в сейфе в селе в Черниговской области.

Указал адрес проживания г.Киев, просп.Маршала Жукова, 15, кв.36.

Также перед задержанием он сбил полицейский квадрокоптер.

Алексей Белько имеет опыт службы в Вооруженных силах, но информации о его участии в боевых действиях на Востоке страны пока нет.