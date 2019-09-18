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Все про:беспилотник (697) мост (517) оружие (3760) Алексей Белько (1)

 Террорист Алексей Белько перед задержанием сбил полицейский квадрокоптер. ФОТО

Задержанный 18 сентября террорист Алексей Белько перед задержанием сбил полицейский квадрокоптер, а летом нынешнего года добровольно сдал в полицию взрывчатку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Стало известно, что 19.06.2019 года Белько Алексей Николаевич, 19.06.1977 г.р., обратился в Деснянский УП ГУНП в Киеве добровольно сдал оружие и боеприпасы работникам полиции.

Он передал правоохранителям пласт-взрывчатое вещество 1кг, патроны 5,45 в количестве 88 штук и восемь учебных имитационных запалов, которые якобы нашел в сейфе в селе в Черниговской области.

Указал адрес проживания г.Киев, просп.Маршала Жукова, 15, кв.36.

Террорист Алексей Белько перед задержанием сбил полицейский квадрокоптер 01

Также перед задержанием он сбил полицейский квадрокоптер.

Алексей Белько имеет опыт службы в Вооруженных силах, но информации о его участии в боевых действиях на Востоке страны пока нет. 

Источник: https://censor.net.ua/n3149247
 
 
 Топ комментарии
 
Цензоре, а суд вже визнав його терористом? Чи в нас як у кацапів?
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Почему молчат о его требованиях или у нас уже нет свободы слова?
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Почему террорист? Активист, а не террорист.
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пустой бутылкой из под самогонки сбил? низко видать квадрокоптер пролетал, видать к дождю Террорист Алексей Белько перед задержанием сбил полицейский квадрокоптер - Цензор.НЕТ 2488
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а меня интересует - а КТО ЕГО НАЗВАЛ ТЕРРОРИСТОМ? Какого хрена?


Что, взрывчатку нашли? или он взял заложника?


какого лешего он вдруг ТЕРРОРИСТ?
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Почему молчат о его требованиях или у нас уже нет свободы слова?
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а что он там требовал? неужели сало и цибулю на закуску
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Николай Владимирович 369730fe - никто не молчит, читай предыдущую новость, не стучи сразу рогами по клаве, цифробуквенный!

В ходе первоочередных мероприятий была установлена ​​личность этого человека и его контактные данные. С ним сразу связались психологи и командир спецподразделения. Он хотел поговорить со своей девушкой. Поскольку, больше никаких требований не было - решили его задерживать. С самого начала у него был карабин, но он его выбросил. Источник: https://censor.net.ua/n3149245
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Он хотел поговорить со своей девушкой?

Ага, все так и поверили в эту муйню от ментов.
Нужно ему слово дать было... А враньё и выдумки от ментов не воспринимаются, по определению...
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требовал, громко сказано. что ПЕС приказал, то и озвучил...
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Цензоре, а суд вже визнав його терористом? Чи в нас як у кацапів?
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ну так, а дескредитировать атошников по другому, теперь не патриот с крыма, который воевал за Украину, а террорист.
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И другой месседж: Сдайся с техникой в плен врагу получи квартиру от Украины
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А как по твоему назвать человека угрожающего взорвать мост?
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Например Гражданин и Человек, Герой. Может он хотел привлечь внимание Зеленского к проблеме оккупированного Крыма? Миллионы Граждан Украины под оккупацией ждут Украинскую Армию. А никто и не чешется.
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Ну да и для этого он устроил многочасовые пробки и открыл пальбу? Да и вообще все его требования это бред отдельных журношлюх, официально он ничего не требовал кроме бабы своей.
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У нас каждый день псевдо-минеры "минируют" станции метро. они что - все - террористы?


ага, хер там.


Или взрывчатку уже нашли? упс.
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А підпис на обробку персональних даних він давав?
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Почему террорист? Активист, а не террорист.
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Он художник, он так видит свою активистскую деятельность..
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а квадрокоптер сбил? сбил!
вот вам и террорист)))))
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Не сбил! А вынудил сделать приземление. А то летает тут, гудит назойливо.... А если упадет кому ни будь на голову?
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а почему он молчал, когда поросенко сдавал Украину пукину?
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зедебіли, ви зробили це разом - звільнили В'ятровича. Радійте.
Террорист Алексей Белько перед задержанием сбил полицейский квадрокоптер - Цензор.НЕТ 819
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портнов повторить доблесный путь гавноеда бузины
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а дрон же сбил ...полицейский - вот и террорист теперь ))))
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Стаття 15. Замах на злочин
1. Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.
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"Раньше были братья, стали на ножах
Режете друг друга, ведь белых до*уя"

От текста дурно пахнет. YouTube же может заблокировать.
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Проверить на психическое здоровье и выставить кругленький счет от метрополитена, киевпастранса и так далее. Пусть будет на свободе - но всю жизнь работает за компенсацию того, что натворил.
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Порохоскот получил методичку - чувак молодец,герой
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квадрокоптер не квадроцикл...если на нем и написано чей он, без лупы не прочитаешь
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шо воно вимагало не знаю, але багато чого досягло
з досягнень:
- перепаскудив дорогу додому мешканцям лівобережної частини міста, створивши колапс у час пік в метро;
- викликав на свою адресу багато теплих та лагідних побажань щастя та доброї долі:
- заробив собі або термін за гратами або дурку.
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Поражают приехавшее на мост Метро разъевшиеся неповоротливые боровы в лице Министра МВД и киевского полицейского начальства.
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А воно що,це чмо і досі живе?
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Почему это он террорист, может он гражданин? По закону любой гражданин обязан защищать страну, конституцию и свой Народ от капитуляции и от оккупации. Украина что уже стала Малороссией что граждан объявили террористами, тем более суда не было?
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снять штаны и надавать по морде.., а как проспится, отправить к Лене на перевоспитание.. Терорист Олексій Белько перед затриманням збив поліцейський квадрокоптер - Цензор.НЕТ 7571
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Обычный псих, патриот с приписываемыми ему политическими требованиями не станет открывать стрельбы и блокировать движение на несколько часов.
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Не тягне намір пошкодити МАЙНО (!!) БЕЗ ЗАГРОЗИ ЛЮДЯМ на визначення "тероризм". Припиніть розкидатись "ефектними" ярликами, які вам підкидають менти і олігархічні ЗМІ, думай-ТЕ.
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т.е. теперь все, кто кроме режима зеленского будут террористы?

прям как в росии..
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Зебобики, вчера в Минске должна была состоятся сдача Донбасса по Штенмайеру.
Но Путину и этого оказалось мало, Россия отказалась вывести войска, почему???
Ответ очень простой-Путин увидел слабость Вовика и теперь будет требовать полной, а именно-образование квазиреспублик на территории Украины, эдакой раковой опухоли, которая в конечном счете, приведет к еще большей трагедии, чем на Донбассе!
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Договорились - зрада, не договорились - зрада.))
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Тут как папа пєтро скажет так и будет.Скажет скулить ,будут скулит,не - по норам расползуться
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Как интересно, когда Свободовцы взрывали АТОшников под ВР, то Свобода так и оставалась "полит партией! в понимание Цензора. Не разу не заметил, что б редакторы тут говорили "террористическая Организация Свобода". За то на патриота, который востал против капитулации, кацапии, сразу навесили клеймо. Пора цензору на домер РУ переходить...
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Кацап? "Свобода" нікого не "взрывала", навіть судом це вже доведено. От же ж брехун кацапський.
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Цензор, прежде чем указьівать кто террорист, ознакомтесь, что єто означает, возможно хоть не будете вьіглядеть глупо)))
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Все правильно его назвали террористом, угрозы взорвать гражданскую инфраструктуру подпадает под статью о терроризме, даже если и был без взрывчатки, тем более он открыл стрельбу.
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Єто можно назвать диверсией.
Террор єто когда угроза или насилие над живьіми людьми.
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Отак кацапи і "паляться". Це у вас в ********** так трактують визначення "тероризму", що аж ніяк не збігається з міжнародно-правовим визначенням явища!
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Если этот парень на мосту требовал прекратить капитуляцию на Донбассе, то он не совершал преступление, а чётко выполнял требование ст.17 Конституции Украины и присяги и не может быть притянуть к какой-либо ответственности Терорист Олексій Белько перед затриманням збив поліцейський квадрокоптер - Цензор.НЕТ 7479
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на фронт его!, там такие навыки нужны!!
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Странно, человек воевавший за Украину в, прошедший АТО и не совершивший преступления, до суда объявляется террористом и заключается под стражу, а гандоны сепаро-террористы, воевавшие против Украины , убивавшие наших воинов отпускаются по решению суда на свободу. Алле, зеленая вафля, где справедливость, где обещанные реформы?
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