 Террорист Алексей Белько перед задержанием сбил полицейский квадрокоптер. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Стало известно, что 19.06.2019 года Белько Алексей Николаевич, 19.06.1977 г.р., обратился в Деснянский УП ГУНП в Киеве добровольно сдал оружие и боеприпасы работникам полиции.
Он передал правоохранителям пласт-взрывчатое вещество 1кг, патроны 5,45 в количестве 88 штук и восемь учебных имитационных запалов, которые якобы нашел в сейфе в селе в Черниговской области.
Указал адрес проживания г.Киев, просп.Маршала Жукова, 15, кв.36.
Также перед задержанием он сбил полицейский квадрокоптер.
Алексей Белько имеет опыт службы в Вооруженных силах, но информации о его участии в боевых действиях на Востоке страны пока нет.
Что, взрывчатку нашли? или он взял заложника?
какого лешего он вдруг ТЕРРОРИСТ?
В ходе первоочередных мероприятий была установлена личность этого человека и его контактные данные. С ним сразу связались психологи и командир спецподразделения. Он хотел поговорить со своей девушкой. Поскольку, больше никаких требований не было - решили его задерживать. С самого начала у него был карабин, но он его выбросил. Источник: https://censor.net.ua/n3149245
Ага, все так и поверили в эту муйню от ментов.
Нужно ему слово дать было... А враньё и выдумки от ментов не воспринимаются, по определению...
ага, хер там.
Или взрывчатку уже нашли? упс.
вот вам и террорист)))))
1. Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.
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Режете друг друга, ведь белых до*уя"
От текста дурно пахнет. YouTube же может заблокировать.
з досягнень:
- перепаскудив дорогу додому мешканцям лівобережної частини міста, створивши колапс у час пік в метро;
- викликав на свою адресу багато теплих та лагідних побажань щастя та доброї долі:
- заробив собі або термін за гратами або дурку.
прям как в росии..
Но Путину и этого оказалось мало, Россия отказалась вывести войска, почему???
Ответ очень простой-Путин увидел слабость Вовика и теперь будет требовать полной, а именно-образование квазиреспублик на территории Украины, эдакой раковой опухоли, которая в конечном счете, приведет к еще большей трагедии, чем на Донбассе!
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Террор єто когда угроза или насилие над живьіми людьми.
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