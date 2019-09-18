 "Формулу Штайнмайера" не удалось согласовать на переговорах в Минске, - Сайдик

Об этом по итогам заседания сообщил спецпредставитель от ОБСЕ Мартин Сайдик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
По словам Сайдика, стороны продолжат дискуссии по вопросам имплементации "формулы Штайнмайера", разведения сил и средств поражения от линии соприкосновения и обмена пленными. Он не сообщил о принятии какого-либо решения, заявив лишь, что ТКГ работает по принципу консенсуса.
Эту тему продолжат обсуждать на 1 октября, сказал Сайдик.
Тогда же, по его словам, продолжится обсуждение вопроса разведения сил и средств поражения на Донбассе и обмен пленными. Таким образом, 18 сентября никаких решений на переговорам по Донбассу принято не было.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября. Я дал согласие, - Пристайко. ВИДЕО
Сначала зебики заавляли: ни капли в рот ни сантиметра в жопу!
Потом: формула для нас неприемлема!
Еще чуть-чуть : и по совету старших товарищей
И вот теперь об этом говорят уже как о свершившимся,осталось только согласовать детали.
Но сопливое чмо скажет своим почитателям? мы все прыЗЕденты!
И толпа умалишенных забьется в экстазе.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Формула_Штайнмайєра
1. Україна проводить вибори в ОРДЛО без роззброєння бойовиків, відведення російських військ та контролю над кордоном.
2. Після проведення виборів Україна надає політичну та економічну автономію ОРДЛО.
3. Україна оголошує повну амністію всім бойовикам.
4. Бойовики отримують статус «народної міліції».
"Введение миротворческой миссии может быть следующим шагом, если с помощью Минских соглашений ситуацию на Донбассе урегулировать не удастся, - Пристайко"
Или думаете миротворцы будут вместо нас освобождать оккупированную территорию?
Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.
На передачи автомобилей присутствовали Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, заместитель Глава ОП Кирилл Тимошенко, заместитель Министра здравоохранения Елена Симоненко и Предедатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования
Во время своего выступления Дмитрий Разумков отметил, что наконец-то сотрудничество государства и бизнеса происходит открыто и приносит реальную пользу обществу.
Также Председатель Верховной Рады поделился снимками с мероприятия.
В пресс-службе отметили, что автомобили были закуплены на средства благотворительной организации «Фонд Рината Ахметова».
На данный момент по проекту «200 скорых для Украины» в медицинские учреждения уже передали 77 автомобилей ЭМП. В ближайшее время будет закуплено и передано еще 123 машины.
А они ему аллаверды,закон 1210 на 15 лярдов.
Успешные бизнесмены,чо
Зебобики брешут как дышат...а дышат они часто...
но это так, лирика.
"Сидить Пристайко у скрині ані живий, ані мертвий..."
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/18/7226678/
Вспомни,что кацапотвари выполняли из того,что подписывали?
наши - полное прекращение огня, отвод войск, выход наших погранцов на кордон, кышнуть всех заезжих ...и только потом, хорошо бы с миротворцами или ОБСЕ какие-то выборы, с возможностью участвовать в них и кандидатов с Украины и строго по законам Украины
те же - выборы и что-то типа автономии (свое все, вплоть до правительства, копов, армийки....) в теле Украины, с головой в рашке... и снятие продуктовой блокады и денежное довольствие по-полной программе ...а! забыл! полная амнистия всем уродцам...
т.е. как и о чем можно договориться??? в чем уступать? где искать компромисс???
То есть когда любой ход их этих ведет к ухудшению позиции
..
Підсумки засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську озвучила речниця представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер у своєму фейсбуці.
За яких умов Україна готова виконати "формулу Штайнмаєра": Повне припинення вогню на Донбасі
;забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
виведення з території України збройних формувань іноземних військ і техніки;
розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення;
забезпечення на окупованих територіях роботи ЦВК, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами.
https://24tv.ua/****************/
То есть кацапотвари в составе этих жопошников могут ездить ВЕЗЬДЕ,где им приспичит?
5 миллионов из них закопали в землю.
Десятки тысяч отправили на историческую родину.
Все население Германии прошло денацификацию.
пристайко, как дал свое согласие на штанмаера,
так с ним в заднице и веренется домой?
гораздо хуже было бы, если бы того штанмаера с пристайкиным согласием согласовали .
Ну и конечно написав Украина с маленькой буквы ты ватный зебиленыш вообще не палишься, прямо таки кацапский ШтЫрлиц.