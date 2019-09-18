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Все про:Штайнмайер (390) Минск (1277) Донбасс (19395) Сайдик (178) Трехсторонняя контактная группа (141)

 "Формулу Штайнмайера" не удалось согласовать на переговорах в Минске, - Сайдик

Трехсторонняя контактная группа в Минске не смогла согласовать реализацию "формулы Штайнмайера", переговоры продолжатся 1 октября.

Об этом по итогам заседания сообщил спецпредставитель от ОБСЕ Мартин Сайдик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам Сайдика, стороны продолжат дискуссии по вопросам имплементации "формулы Штайнмайера", разведения сил и средств поражения от линии соприкосновения и обмена пленными. Он не сообщил о принятии какого-либо решения, заявив лишь, что ТКГ работает по принципу консенсуса.

Эту тему продолжат обсуждать на 1 октября, сказал Сайдик.

Тогда же, по его словам, продолжится обсуждение вопроса разведения сил и средств поражения на Донбассе и обмен пленными. Таким образом, 18 сентября никаких решений на переговорам по Донбассу принято не было.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября. Я дал согласие, - Пристайко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3149246
 
   
 Топ комментарии
 
1 Октября продолжиться сдача национальных интересов Украины. До этого времени СМИ олигархов должны подготовить почву, среди зе-дебилов...
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2 сентября тоже вроде ничего не соглосовывали...а сегодня зебобик-минстр обьявил что подписал формулу шанмайера....
Зебобики брешут как дышат...а дышат они часто...
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Могут и брехать конечно. Но это лишь отложит их самоубийство....
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Это ихнее стандартное желание, ничего нового. Сейчас не 2014 год - 300 тысяч атошников..
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Вот так тихой сапой
Сначала зебики заавляли: ни капли в рот ни сантиметра в жопу!
Потом: формула для нас неприемлема!
Еще чуть-чуть : и по совету старших товарищей
И вот теперь об этом говорят уже как о свершившимся,осталось только согласовать детали.
Но сопливое чмо скажет своим почитателям? мы все прыЗЕденты!
И толпа умалишенных забьется в экстазе.
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ты атошников не приписуй к порохо..дству
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Типо они поддержат капитуляцию имени зебилов?
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Петики правы. Сваливайте из Украины, пока вас не задушили!
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Не парься тебе от этого легче не станет.
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Напомним «Формулу Штайнмайера»

https://uk.wikipedia.org/wiki/Формула_Штайнмайєра

1. Україна проводить вибори в ОРДЛО без роззброєння бойовиків, відведення російських військ та контролю над кордоном.
2. Після проведення виборів Україна надає політичну та економічну автономію ОРДЛО.
3. Україна оголошує повну амністію всім бойовикам.
4. Бойовики отримують статус «народної міліції».
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У зебилов и кремлеботов траур. Украина не будет капитулировать.
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Ні. У них азарт. Вони на полюванні. Здійснюють загін. Просто спершу промахнулися.
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Это далеко не первый раз когда они хотят уничтожить Украину... понятно, что не последний.
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Учитывая то, что последнее время синхронно одно и тоже про путч и якобы сдачу Украины пишет Лахта и Соя, то стрелки ты напрасно переводишь.
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Ви забули уточнити, що лахта ( з маленької) про це пише з тріумфом, "соя" з розпачем. І лише зебілам по*уй.
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Зебилы тоже в большей степени радуются, им насрать где сваты смотреть..
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Будут смотреть в сибири в бараках но не сватов а как их монтулят надзиратели бурятские!
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А это что?
"Введение миротворческой миссии может быть следующим шагом, если с помощью Минских соглашений ситуацию на Донбассе урегулировать не удастся, - Пристайко"
Или думаете миротворцы будут вместо нас освобождать оккупированную территорию?
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1 Октября продолжиться сдача национальных интересов Украины. До этого времени СМИ олигархов должны подготовить почву, среди зе-дебилов...
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в минске кучма, он не сдаст, сдаст неньку во франции пристайко и зеля
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Инициативой Президента Украины ко Дню безопасности пациента до 15 областей было передано 20 автомобилей экстренной медицинской помощи, пишет Автотема, ссылаясь на Телеграф.
Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.
На передачи автомобилей присутствовали Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, заместитель Глава ОП Кирилл Тимошенко, заместитель Министра здравоохранения Елена Симоненко и Предедатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования
Во время своего выступления Дмитрий Разумков отметил, что наконец-то сотрудничество государства и бизнеса происходит открыто и приносит реальную пользу обществу.
Также Председатель Верховной Рады поделился снимками с мероприятия.

В пресс-службе отметили, что автомобили были закуплены на средства благотворительной организации «Фонд Рината Ахметова».
На данный момент по проекту «200 скорых для Украины» в медицинские учреждения уже передали 77 автомобилей ЭМП. В ближайшее время будет закуплено и передано еще 123 машины.

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Медведчук не сидит, Ахметова тоже не посадят что ли? Зебилы это уже мародер или еще нет?
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Це ті, які вірять у міфи. Прихильники міфічного Голобородька.
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я таке не дивився. Я люблю детективи. Шкода, що коли наш батько Зе ще коли був актором не зробив пару детективів.
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Нічого. Детективи про нього будуть знімати після його відходу від влади. Політичні. Про шпигунів і аґентів у керівництві держави.
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Как дешево ахметка купил зеленые сопли Формулу Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах у Мінську, - Сайдік - Цензор.НЕТ 3066
А они ему аллаверды,закон 1210 на 15 лярдов.
Успешные бизнесмены,чо
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Закончик позволяет снять трусы не снимая штанов!
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2 сентября тоже вроде ничего не соглосовывали...а сегодня зебобик-минстр обьявил что подписал формулу шанмайера....
Зебобики брешут как дышат...а дышат они часто...
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Позовите, наконец этого мифического Штайнмайера и спросите чего он хотел.

но это так, лирика.
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Я б замість Штайнмайєра краще провів над цими капітулянтами експеримент Шредінгера. Бо котика не можна... а от їх - зовсім не шкода.
"Сидить Пристайко у скрині ані живий, ані мертвий..."
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Пристайко почитал цензор.., и быстро отзвонился Сайдику..
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Это не только на цензоре происходит, народ офигивает понемногу...

https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/18/7226678/
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Че, трохи обосрались? Они щупают порог чувствительности, потом включают заднюю. Нет в минских договренностях никакого отвода ВСУ, есть только разоружение незаконных формирований. Засуньте эту формулу себе в зад, и поглубже.
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так може це нова формула? одночасний відвід військ від лінії, а потім швидке повернення ВСУ до кордону? - може так?
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Ты правда наивный? Или просто недалекий?
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я хочу розібратися. який ідеальний або близький до ідеалу варіант в цій складній ситуації. Ви, мабуть більш продвинута людина, то скажіть: що близько до ідеального вирішення проблеми?
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Не принимать эту формулу,как не принимали и раньше.
Вспомни,что кацапотвари выполняли из того,что подписывали?
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по історії - вони роблять та виконують лише те, що їм вигідно. Все інше не виконують - і сміються в очі.
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Тогда вопрос: а нафига идти им на уступки?
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Ну хоть так. Формула Штайнмайера в этом виде это реальная гражданская война в Украине.
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Это просто какое-то издевательство над Украиной? Какая-такая формула штангенциркуля? Кто ее подписывал со стороны Украины? Издевательство какое-то. раша все это делает специально, чтобы ничего не делать, а все ведутся на это.
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Зачем РФ выводить свои войска, если Пристайко заявил что в случае провала переговоров, украинских военных заменят на миротворцев? Надо просто подождать и украинцы сами капитулируют.
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все решится в нормандском формате а не в минске, пристайко еще 2 сентября дал согласие
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потому что эту формулу все трактуют по-своему!
наши - полное прекращение огня, отвод войск, выход наших погранцов на кордон, кышнуть всех заезжих ...и только потом, хорошо бы с миротворцами или ОБСЕ какие-то выборы, с возможностью участвовать в них и кандидатов с Украины и строго по законам Украины
те же - выборы и что-то типа автономии (свое все, вплоть до правительства, копов, армийки....) в теле Украины, с головой в рашке... и снятие продуктовой блокады и денежное довольствие по-полной программе ...а! забыл! полная амнистия всем уродцам...
т.е. как и о чем можно договориться??? в чем уступать? где искать компромисс???
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Это называется Цугцванг
То есть когда любой ход их этих ведет к ухудшению позиции
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Україна готова реалізувати так звану "формулу Штайнмаєра" щодо місцевих виборів на Донбасі, але за кількох умов. Серед них - повне припинення вогню та виведення підконтрольних Росії військ і техніки з окупованих територій.

Підсумки засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську озвучила речниця представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер у своєму фейсбуці.
За яких умов Україна готова виконати "формулу Штайнмаєра": Повне припинення вогню на Донбасі
;забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
виведення з території України збройних формувань іноземних військ і техніки;
розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення;
забезпечення на окупованих територіях роботи ЦВК, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами.

https://24tv.ua/****************/
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моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

То есть кацапотвари в составе этих жопошников могут ездить ВЕЗЬДЕ,где им приспичит?
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в 1944 г французы очистили нацию от коллаборантов, перевешав их на телеграфных столбах, без суда,в том числе и проституток , а нам предлагают амнистировать и простить. Помилование коллаборантов -это хуже чем преступление, это поощрение коллаборационизма
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так, їх же десятки тисяч..цифра дуже велика. Що з ними робити?
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Нацистов были миллионы.
5 миллионов из них закопали в землю.
Десятки тысяч отправили на историческую родину.
Все население Германии прошло денацификацию.
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т.е. ето *****, пардон министр инострнных дел Украины,
пристайко, как дал свое согласие на штанмаера,
так с ним в заднице и веренется домой? Формулу Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах у Мінську, - Сайдік - Цензор.НЕТ 7732
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Пристайко дал согласие? Там все решает беня через ручного клоуна.
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Там в ЗЕлеБенском лагере царит полная паранойя и сцыкотыння про последствия:
Формулу Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах у Мінську, - Сайдік - Цензор.НЕТ 4120
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Идет зондаж мнения пассионарного меньшинства, способного эту жидовскую погань быстренько отправить в родные палестины (причем не факт что в живом виде), вот и делаются пробные вбросы, промолчат или недостаточно активно будут протестовать, значит можно сливать страну и дерибанить землю. Ну а если станут активно возмущаться (особенно власть боится массовых уличных акций протеста), то тогда можно сделать вид, что это была очередная зебильная шутка, телепузики схавают.
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А сам Штайнмайер в курсах, на чому його смажуть?
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Просто не согласовали с сепарами кое какие мелочи , как например будут называться кацапские войска - народная милиция или просто милиция, ну а так у зебилов и сепаров по словам сайдика консенсус и взаимопонимание по вопросу уничтожения Украины.
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совсем неплохой результат...

гораздо хуже было бы, если бы того штанмаера с пристайкиным согласием согласовали .
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Ура, главзебил еще не окончательно согласовал сдачу Украины, отложил на пару недель. Это однозначно перемога.
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Формула Шахермахера - це перенесення війни з дамбасу в Київ.
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Вот тогда и интересно будет посмотреть на зеленых
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формула есть но украина настаивает на выводе российской армии контроль над границей и участие в выборах украинских партий. все кто кричит предательство либо провокатор либо дурак.
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Так в том, что главное различие этой "формулы" от минской капитуляции в том, что выборы проводятся до вывода оккупационных войск.

Ну и конечно написав Украина с маленькой буквы ты ватный зебиленыш вообще не палишься, прямо таки кацапский ШтЫрлиц.
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Пора прекратить всякий базар про формулы пока кацапсины не свалили с Донбасса, ну а потом можно и Штайнмухера, хотя мне больше нравится формула Яроша Формулу Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах у Мінську, - Сайдік - Цензор.НЕТ 192
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