 Хотел поговорить со своей девушкой, других требований не было, - Крищенко про задержанного минера моста Метро. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В ходе первоочередных мероприятий была установлена ​​личность этого человека и его контактные данные. С ним сразу связались психологи и командир спецподразделения. Он хотел поговорить со своей девушкой. Поскольку, больше никаких требований не было - решили его задерживать. С самого начала у него был карабин, но он его выбросил.

При задержании запрещенных веществ при нем не было. Визуально он был под действием каких-то веществ, но более подробно можно будет сказать только после экспертизы", - рассказал Крищенко.

При задержании мужчина сопротивления не оказывал. Пострадавших нет.

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Сейчас на месте работают взрывотехники, проверяют не был ли заминирован автомобиль.





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