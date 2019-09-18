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 Хотел поговорить со своей девушкой, других требований не было, - Крищенко про задержанного минера моста Метро. ФОТО

Глава Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко сообщил некоторые подробности операции по задержанию мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В ходе первоочередных мероприятий была установлена ​​личность этого человека и его контактные данные. С ним сразу связались психологи и командир спецподразделения. Он хотел поговорить со своей девушкой. Поскольку, больше никаких требований не было - решили его задерживать. С самого начала у него был карабин, но он его выбросил.

Хотел поговорить со своей девушкой, других требований не было, - Крищенко про задержанного минера моста Метро 01

При задержании запрещенных веществ при нем не было. Визуально он был под действием каких-то веществ, но более подробно можно будет сказать только после экспертизы", - рассказал Крищенко.

При задержании мужчина сопротивления не оказывал. Пострадавших нет.

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Сейчас на месте работают взрывотехники, проверяют не был ли заминирован автомобиль.

Хотел поговорить со своей девушкой, других требований не было, - Крищенко про задержанного минера моста Метро 02
Хотел поговорить со своей девушкой, других требований не было, - Крищенко про задержанного минера моста Метро 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3149245
 
   
 Топ комментарии
 
"Визуально он был под действием каких-то веществ, но более подробно можно будет сказать только после экспертизы"

Хотел поговорить со своей девушкой, других требований не было, - Крищенко про задержанного минера моста Метро - Цензор.НЕТ 8904
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вот именно.. при Порохе такого не было...

прозревшие зебилы идут на отчаянные шаги
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Брехня, все зроблено аби відвернути увагу від зради Штанмаєра.
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Быстро же секта 8% скатилась до открытого терроризма, не прошло и 3 месяцев.
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вот именно.. при Порохе такого не было...

прозревшие зебилы идут на отчаянные шаги
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Прозревшие зебилы становятся ярыми порохоботами? Не удивлен...
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а что в Украине только 2 варианта зебил или порох?
прозревшие зебилы поняли что нужно бороться против режима Зеленского который он выстраивает по принципу как в росии путин
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Храбрые погибли в "котлах", умные уехали на заработки...Это те что остались, и выбора у них нет.
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це зроблено, аби відвернути увагу від основної фігури, підозрюваної у підпалі хати гонтарєвої
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Зараз посиплються медалі, звання, премії...
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Мусорам верить-себя обмануть.
Это только начало народного гнева в сторону молодой зекоманды
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Я сразу писал-человеку похмелится надо было.

Мля, а сколько в порохоботов версий то было, зачем так людей обламывать.
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А по словам порохоботов это был чуть ли не первый шоколадный путчист. Сейчас снова придется переобуваться.
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Да не ***** ты, Крищенко. Бы ли у него требования к предателям зелёным.
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Патриот, конечно, тот еще. Нет, чтобы пойти крымский мост взорвать, он мост метро в Киеве взрывает.
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Крымский Шевчук взорвет. Готов пуйлу насолить?
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Брехня, все зроблено аби відвернути увагу від зради Штанмаєра.
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а так браво сплетни разлетались, доведенный зеленой соплей до отчаяния воин решил типа выступить со знаком кардинального протеста, се оказалось проще, бухой аватар со соей самкой посрался и приперся на мост отношения выяснять Хотел поговорить со своей девушкой, других требований не было, - Крищенко про задержанного минера моста Метро - Цензор.НЕТ 514
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Все оказалось проще в изложении зеленых правоохранителей.
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да, ладно, то есть когда те же самые правоохранители излагали свои версии в отношении бойцов Торнадо и лепили из них уголовников со слов сепаратистов, то их версии пороховню устраивали и они от счастья хлопали в ладоши, а тперь типа те же, самые правоохранители резко стали брехать Хотів поговорити зі своєю дівчиною, інших вимог не було, - Крищенко про затриманого мінера моста Метро - Цензор.НЕТ 9548 Так ничего со времен винницкого мародера не изменилось, даже авакян остался на своем месте со своей шайкой, так, что не верить им нет основания или согласится с тем, что во времена правления мародера - будкостроителя они пачками бросали атовцев на зону по сфабрикованным обвинениям Хотів поговорити зі своєю дівчиною, інших вимог не було, - Крищенко про затриманого мінера моста Метро - Цензор.НЕТ 9548
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похоже, что и карабин унесла женщина, спрятав его под халатом...уже и переяслав-хмельницкий переименовали, а женщину со стволом под халатом не найти никак
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Да ясен пень ,что это показуха.Кто хочет идет и молча взрывает.Зато порохня с него сделала за вечер путчиста и борцуна за петя вернись
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"Визуально он был под действием каких-то веществ, но более подробно можно будет сказать только после экспертизы"

Хотел поговорить со своей девушкой, других требований не было, - Крищенко про задержанного минера моста Метро - Цензор.НЕТ 8904
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не, я понимаю чувака на самом деле - тоже когда свою будующею жену убалтывал - без гранаты на свиданку ни-ни....
мост метро не, а вот мацковский мост? - на него шли уже вдоем - сорвалось... любовь опять случилась
идиотам нет перевода....
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А ходит слух что он требовал прекратить капитуляцию на Донбассе. А полиция просто боится признать что были такие требования.)
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_Вполне реалистично допустить, что если такие требования выдвигались, то копы языки позасовывают в одно место и будут подмалкивать. Ежу понятно.
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До тех пор пока это будут единичные не организованные случаи.
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Обычный псих с обострением сезонным, а соя тут уже из него борца с режимом лепить начала.
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Довіряти Крищенку може хіба що повний дебіл Хотів поговорити зі своєю дівчиною, інших вимог не було, - Крищенко про затриманого мінера моста Метро - Цензор.НЕТ 1675 навіть якщо в даному конкретному випадку від і сказав щиру правду. Я не збираюсь вірити цим покидькам в погонах ні в якому разі, бо особисто знайомий з багатьма. Максимум, у чому їм можна вірити, це коли вони з тобою бухають і кажуть про бажання бухати й надалі Хотів поговорити зі своєю дівчиною, інших вимог не було, - Крищенко про затриманого мінера моста Метро - Цензор.НЕТ 7710
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в следующий раз пусть минирует мвд сразу, чтоб поговорить с другом....................
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