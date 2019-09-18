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Все про:Запорожская область (705) Айдар (125) Ян Осока (804) 53 отдельная механизированная бригада (44)

 Погибшего на Донбассе украинского воина Владислава Роя похоронят 19 сентября в Запорожской области. ФОТО

19 сентября, в селе Риздвянка Новониколаевского района Запорожской области в 12.00 состоится церемония прощания с погибшим украинским воином Владиславом Роем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Владислав Рой, 1994 года рождения, житель Риздвянки, солдат, стрелок-помощник гранатометчика 1-го отделения 1-го взвода 3-й роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады,который погиб 17 сентября около 3.00 ночи в районе города Железное (г. Южный) Донецкой области от смертельных осколочных ранений, получивший во время обстрела наших позиций с РПГ.

Владислав Рой родился 30.08.1994 года. В апреле этого года был призван по контракту и служил в батальоне "Айдар".

У него остались родители и сестра.

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Погибшего на Донбассе украинского воина Владислава Роя похоронят 19 сентября в Запорожской области 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149244
 
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