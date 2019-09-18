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Все про:бизнес (1204) США (15354)

 Украинскому бизнесу пора выйти из замков, - американский бизнесмен Хейманс

Руководителям бизнеса в Украине нужно активнее использовать современные, а не консервативные методы управления, чтобы эффективно конкурировать в современном "гиперсоединенном" мире.

Такой совет дал Джереми Хейманс – американский бизнесмен, филантроп и визионер, автор бестселлера "Новая власть" – во время своего выступления в Киеве, передают Украиснкие новости.

Визит Хейманса в Украину был организован при поддержке Zagoriy Foundation и фармацевтической компании "Дарница". Он стал очередным этапом проекта #MEETheFUTURE, который инициировал совладелец "Дарницы" Глеб Загорий с целью познакомить украинцев с идеями современных зарубежных мыслителей, носителей глобальных трендов и авторов книг о бизнесе.

Джереми Хейманс занимается исследованиями феномена "новой власти", которая появилась тогда, когда технический прогресс в IT-сфере существенно упростил коммуникации между людьми. Она базируется не на иерархии и жестком командовании, а на вовлечении большого количества равных участников, каждый из которых добровольно вносит свою лепту в достижение общей цели.

"Если старая власть - валюта, то новая власть – это поток", - объясняет Хейманс.

Согласно его "компасу лидерства", современные менеджеры делятся на четыре категории в зависимости от того, какую модель управления и какой тип ценностей они сочетают. Это "замки" (старая модель, старые ценности), "кооптаторы" (новая модель, старые ценности), "лидеры групп поддержки" (старая модель, новые ценности) и "лидеры общественных сил" (новая модель, новые ценности).

Джереми провел опрос присутствующих в зале гостей и выяснил, что подавляющее большинство людей находятся в категории "замков", но стремятся в ближайшие годы выйти оттуда.

"Это хорошая новость. Замки становятся опасным местом", - сказал Хейманс.
В то же время, старовластная модель будет сохраняться еще долгое время – например, для экспертных сфер вроде хирургии.

"Старая власть не вымрет, как динозавры", - подчеркнул Джереми. Он добавил, что компании и организации будут "ходить по кругу", мигрируя от одной модели к другой.

Джереми Хейманс – сооснователь благотворительной корпорации Purpose, лауреат премии Ford Foundation, один из самых креативных деятелей бизнеса по версии журнала FastCompany. Он стал уже четвертым гостем #MEETheFUTURE. В рамках проекта в Киеве выступали предприниматель из Кремниевой долины Наим Зафар, шведский философ Александр Бард и первый в мире киборг Нейл Харбиссон.

Источник: https://censor.net.ua/n3149243
 
   
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это американский козленок, который умел считать до четырех
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американцы умеют считать получше тебя,который за их доллары на коленях в поле зайца загоняешь Украинскому бизнесу пора выйти из замков, - американский бизнесмен Хейманс - Цензор.НЕТ 1787А еще они не давят гусей трактором
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больше обо мне пиши, я люблю бесплатных шестерок, которые делают мне рекламу на этом сайте Украинскому бизнесу пора выйти из замков, - американский бизнесмен Хейманс - Цензор.НЕТ 5481 Украинскому бизнесу пора выйти из замков, - американский бизнесмен Хейманс - Цензор.НЕТ 6572
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беня уже ломанулся с пристегнутой шмарклей.....
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Если новая власть - это поток, то кто тогда Богдан после этого?
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канцептуальный алень - шо не понятно?

вы наверное в Трускавце не рыгали, а то бы поняли....
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ето у них курсами для начинающих
паликмахтеров обзывалось - не все обучились как выяснилось
на кнопку соседа не давить....
какой уж тут алень?
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ну если хоть полтора десятка детусиков с Трускавца вылупится - форрум удался!
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Надо отжимать у порохоботов все до последней гривны - это отличный бизнес . И никаких траншей от МВФ не понадобится .
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главное успеть,пока порохоботы все не спалили,как гонтарева
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кстати , да . новой власти надо бы пошустрее проводить конфискацию .
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кинескопный телевизор в 2К19 ? о хоспади ... Украинскому бизнесу пора выйти из замков, - американский бизнесмен Хейманс - Цензор.НЕТ 3792
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тебе винторогому и такое за счастье. потомок алкоголиков.
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Без замків нічим буде касововий апарат чіпляти.
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