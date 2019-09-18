 Украинскому бизнесу пора выйти из замков, - американский бизнесмен Хейманс

Такой совет дал Джереми Хейманс – американский бизнесмен, филантроп и визионер, автор бестселлера "Новая власть" – во время своего выступления в Киеве, передают Украиснкие новости.

Визит Хейманса в Украину был организован при поддержке Zagoriy Foundation и фармацевтической компании "Дарница". Он стал очередным этапом проекта #MEETheFUTURE, который инициировал совладелец "Дарницы" Глеб Загорий с целью познакомить украинцев с идеями современных зарубежных мыслителей, носителей глобальных трендов и авторов книг о бизнесе.



Джереми Хейманс занимается исследованиями феномена "новой власти", которая появилась тогда, когда технический прогресс в IT-сфере существенно упростил коммуникации между людьми. Она базируется не на иерархии и жестком командовании, а на вовлечении большого количества равных участников, каждый из которых добровольно вносит свою лепту в достижение общей цели.



"Если старая власть - валюта, то новая власть – это поток", - объясняет Хейманс.



Согласно его "компасу лидерства", современные менеджеры делятся на четыре категории в зависимости от того, какую модель управления и какой тип ценностей они сочетают. Это "замки" (старая модель, старые ценности), "кооптаторы" (новая модель, старые ценности), "лидеры групп поддержки" (старая модель, новые ценности) и "лидеры общественных сил" (новая модель, новые ценности).



Джереми провел опрос присутствующих в зале гостей и выяснил, что подавляющее большинство людей находятся в категории "замков", но стремятся в ближайшие годы выйти оттуда.



"Это хорошая новость. Замки становятся опасным местом", - сказал Хейманс.

В то же время, старовластная модель будет сохраняться еще долгое время – например, для экспертных сфер вроде хирургии.



"Старая власть не вымрет, как динозавры", - подчеркнул Джереми. Он добавил, что компании и организации будут "ходить по кругу", мигрируя от одной модели к другой.



Джереми Хейманс – сооснователь благотворительной корпорации Purpose, лауреат премии Ford Foundation, один из самых креативных деятелей бизнеса по версии журнала FastCompany. Он стал уже четвертым гостем #MEETheFUTURE. В рамках проекта в Киеве выступали предприниматель из Кремниевой долины Наим Зафар, шведский философ Александр Бард и первый в мире киборг Нейл Харбиссон.