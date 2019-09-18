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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9355) увольнение (1698) Рябошапка Руслан (118) Стрижевская (7)

 Рябошапка уволил замгенпрокурора Стрижевскую

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Анжелу Стрижевскую с должности заместителя генпрокурора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь статьей 9 Закона Украины "О прокуратуре", 18 сентября 2019 года подписал приказ про увольнение с должности заместителя Генерального прокурора А. Стрижевской", - говорится в сообщении.

Стрижевская была назначена заместителем генерального прокурора в июле 2016 года. До этого она занимала должность начальника управления реформ и качества работы Генпрокуратуры. В 2005 году была судьей Печерского районного суда Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка уволил первого замгенпрокурора Севрука и главу департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Бедрикивского

Напоминаем, ранее Рябошапка уволил заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса, первого заместителя генерального прокурора Украины Юрия Севрука и первого заместителя генпрокурора Дмитрия Сторожука.

Источник: https://censor.net.ua/n3149242
 
 
 Топ комментарии
 
она токсична . замазана по уши об порошенко . и стучит регулярно своему шоколадному куратору .
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так порохоботы этож и есть кремлеботы Рябошапка звільнив заступника генпрокурора Стрижевську - Цензор.НЕТ 3615
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Стрижевская была назначена заместителем генерального прокурора в июле 2016 года

аха , еще одного порохобота кышнули , туда ей и дорога Рябошапка уволил замгенпрокурора Стрижевскую - Цензор.НЕТ 4476
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подрезал стрижихе крылья, теперь как ощипанная курица бегать будет
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Скіьки бабла жіночка заплатила., а тут такий облом.. Хтось заплатив більше... У Рябошапки зайві гроші не бувають. ВІн ІДЕЙНИЙ.
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За Медведчука не знаю, а вот убийцу Стерненка, которого она прикрывала, посадят точно, тем более, что подозрение в полиции уже готово, а тормозит все прокуратура!
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А, так вот чему русня радуется... наедятся что националистов будут сажать. Надейся убогий, смотри только там бутылку не раздави от напряжения в ожидании Рябошапка звільнив заступника генпрокурора Стрижевську - Цензор.НЕТ 5764
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Может и выщипнул пару перьев. Новые вырастут. Ничего ей не будет. На крайняк свалит в РФ. Эту девушку если пустить в оборот, то цепочка может вывести на таких товарищей, что лучше не начинать. Себе дороже.
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Ну поменяют шило на мыло. И что? Три года алканафт руководил прокуратурой р что?
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Стрижевская была назначена заместителем генерального прокурора в июле 2016 года

аха , еще одного порохобота кышнули , туда ей и дорога
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У зебилов враги не ***** и коррупционеры, а порохоботы. Это говорит о многом...
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так порохоботы этож и есть кремлеботы Рябошапка звільнив заступника генпрокурора Стрижевську - Цензор.НЕТ 3615
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Да-да, кремлеботы не любят русню и чмошников обдобланных "слугой народа" и "сватами". А вот зебилы и кремлеботы вроде тебя - тяжело отличить... за ваш "конец войны" и прочая выгодная для ***** позиция.
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а кого любят порохоботы? молдаван будкостроителей, которые отмародерили всю Украину?
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Ватный чмошник не в состоянии понять, что власть любить не обязательно... все просто.
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она токсична . замазана по уши об порошенко . и стучит регулярно своему шоколадному куратору .
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Еще зебилы и кремлеботы всем сердцем ненавидят Порошенко. Разницы никакой нет, кто пишет зебил или кремлебот - там весь набор штампов рашистской пропаганды.
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начальника управления реформ и качества работы - только вдумайтесь в эту должность

Как будто специально создана для тех кто никуя не умеет
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коханок треба ж десь влаштовувати, щоби були наче і при ділі і в будь-який час можна було видвинутися на операцію з бойовими подругами - тобто, на шашлик.
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Хіба в законі не прописано, що генпрокурор призначає своїх замів?
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Немного об этом...Вчера, 17 сентября, в Мариуполе у бывшего прокурора, который сейчас на пенсии... из банковской ячейки пенсионера были похищены $150 тыс., €30 тыс. и полкилограмма золота. Злоумышленнику грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.... А кто здесь больше злодей? Рябошапка звільнив заступника генпрокурора Стрижевську - Цензор.НЕТ 7550
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