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 Родился в Крыму, служил под Киевом, сидел на гауптвахте, сдал кило взрывчатки, - что известно о захватчике моста Метро в Киеве

Алексей Белько, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве и сдавшийся полиции - бывший военнослужащий. Он участвовал в АТО, а 3 месяца назад добровольно сдал в полицию 1 кг взрывчатки и 88 патронов.

Злоумышленнику - 42 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание theБабель. Он родился в крымском Форосе, долгое время жил в Симферополе, сообщили журналистам источники в правоохранительных органах.

Согласно данным сайта Киевгорадминистрации, он является участником антитеррористической операции и подавал ходатайство о получении земельного участка. Белько имел звание старшего сержанта, занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А3628, расположенной в Броварах Киевской области.

26 июня суд признал Белько виновным в самовольном оставлении воинской части, назначив ему наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте на срок 7 дней.

Читайте на Цензор.НЕТ: Неизвестный на мосту Метро в Киеве открыл стрельбу и угрожает взрывами, проводится спецоперация, - Крищенко. ФОТОрепортаж

В июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".

На данный момент мужчина уволен из воинской части.

По одному крымскому адресу с Алексеем была прописана Елена Белько. Ее отчество и дата рождения полностью совпадают с данным столичного "минера". По данным открытых источников, такая женщина была секретарем участковой избирательной комиссии в Симферополе после оккупации полуострова.

Также на Цензор.НЕТ: "Минер" моста Метро попал на видео, его личность установлена, - полиция. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября неизвестный заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его и государственные учреждения.

Позднее злоумышленник сдался полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3149241
 
 
 Топ комментарии
 
Требовал прекратить капитуляцию Украины.
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це ж треба, як влучно ви себе відрекомендували..
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Очередной представитель Ылиты, требовал вернуть Петра Алексеевича на трон.
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А почему такой честный и неподкупный Цензор не пишет о требованиях "террориста"?

Потому, что станет понятно, что, если ЗЕ не прекратит предательство, то это только цветочки и предупреждение?
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Основна вимога виконана - формулу Штайнмаєра прийняли.
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Именно это и есть предательство вкупе с отступлением и бессмысленными и безответными смертями бойцов ВСУ.
Хай бы ЗЕманцы и зебильцы своими руками убивали украинцев, а не заставляли сидеть под пулями и снарядами без снабжения и возможности ответить.
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Вірно, але ж він не українець, тому на смерті ВСУ йому, попросту кажучи, начхати. А як артист - може хоч на коліна, хоч без трусів затанцювати. Справ то?
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це він ще землю не почав спродувати, а ще, як потім приймуть закон про викуп у держави бескоштовно приватизованих квартир
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Бутусов не хочет чтобы сторонники войны выглядели полными психами.
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Перемоги бувають різними ..У нашому випадку визнання ..нашої країни яка бореться за демократичні правила існування це, велика перемога ..Але суспільство яке 100 років жило в тоталітарній системі цього не зрозуміє...Для нашого суспільства перемога це повний шлунок )))..Я в перше сюди пишу ..Може щось не так ..Не ображайтесь .
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Категорично неподобається твердження "терорист", людина просто нестерпіла і вирішила щось робити. Таким чином, потроху, нам будуть впарювати, що атовець=терорист.
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да ладно, порохохряк руками военного прокурора целые подразделения атовцев за решетку бросал, вот не помню, чтобы ты о власти винницкого мародера, что то подобное писал Народився в Криму, служив під Києвом, сидів на гауптвахті, здав кіло вибухівки, - що відомо про захоплювача моста Метро в Києві - Цензор.НЕТ 1880
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У Зебилов подгорает,так как понимают,что это первый звоночек на действия и политику их мессии.
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Первый звоночек - это угроза терактом?
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Думаю, что в следующий раз цель будет выбрана правильно, все будет лучше продумано и никаких требований не будет.
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террористы сейчас в правительстве сидят, Украину оккупантам сдают
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