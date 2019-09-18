 Родился в Крыму, служил под Киевом, сидел на гауптвахте, сдал кило взрывчатки, - что известно о захватчике моста Метро в Киеве

Злоумышленнику - 42 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание theБабель. Он родился в крымском Форосе, долгое время жил в Симферополе, сообщили журналистам источники в правоохранительных органах.

Согласно данным сайта Киевгорадминистрации, он является участником антитеррористической операции и подавал ходатайство о получении земельного участка. Белько имел звание старшего сержанта, занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А3628, расположенной в Броварах Киевской области.

26 июня суд признал Белько виновным в самовольном оставлении воинской части, назначив ему наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте на срок 7 дней.

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В июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".

На данный момент мужчина уволен из воинской части.

По одному крымскому адресу с Алексеем была прописана Елена Белько. Ее отчество и дата рождения полностью совпадают с данным столичного "минера". По данным открытых источников, такая женщина была секретарем участковой избирательной комиссии в Симферополе после оккупации полуострова.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября неизвестный заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его и государственные учреждения.

Позднее злоумышленник сдался полиции.