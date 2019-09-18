 Террорист, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве, задержан. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Антон Геращенко.

Он отметил: "Терррист угрожавший сегодня взорвать мост Метро, только что задержан спецназом Нацполиции - "КОРД".

Спасибо всем полицейским, кто рискуя своей жизнью бережет покой киевлян.

При задержании никто из сотрудников полиции не пострадал.

Правонарушителю будет оказана необходимая медицинская и психиатрическая помощь, после чего его ждёт суд".