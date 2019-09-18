 Террорист, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве, задержан. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Антон Геращенко.
Он отметил: "Терррист угрожавший сегодня взорвать мост Метро, только что задержан спецназом Нацполиции - "КОРД".
Спасибо всем полицейским, кто рискуя своей жизнью бережет покой киевлян.
При задержании никто из сотрудников полиции не пострадал.
Правонарушителю будет оказана необходимая медицинская и психиатрическая помощь, после чего его ждёт суд".
Правонарушителю будет оказана необходимая медицинская и психиатрическая помощь
т.е и надавали и отправят )))))
Мужчина, который вечером 18 сентября захватил и грозится взорвать мост Метро в Киеве озвучил полиции первое требование.
Его он передал с помощью рации, которую силовики передали ему с помощью квадрокоптера.
По данным ресурса, он призвал власти Украины прекратить капитуляцию на Донбассе.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/crime/189746_1568825270
Сошел с ума начитавшись порохоботских фейков.
чому про це не написано ?
Это сделано для следующего:
1 отвлеч людей от сдачи интересов страны.
2 повод обвинить участников АТО, ООС в разжигании чего то там , попробовать всех пересадить, что бы дальше сдавать страну ***** и ни кто не оказывал сопротивления
Вроде ничего чел не взорвал, никого не убил, никого не предал, в отличии от нынешней власти.
теперь либо власть покрутит задом-флюгером и подстроится под мнение активной части общества, либо власть попытается переломить их через колено
всё развивается в правильном направлении - ждём прихода к власти украинских патриотов
Кажіть, ми всі Вас підтримаємо..