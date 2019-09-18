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Все про:мост (517) терроризм (18111)

 Террорист, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве, задержан. ФОТО

Спецназ полиции задержал минера моста метро в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Антон Геращенко.

Он отметил: "Терррист угрожавший сегодня взорвать мост Метро, только что задержан спецназом Нацполиции - "КОРД".

Спасибо всем полицейским, кто рискуя своей жизнью бережет покой киевлян.

При задержании никто из сотрудников полиции не пострадал.

Правонарушителю будет оказана необходимая медицинская и психиатрическая помощь, после чего его ждёт суд".

Террорист, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве, задержан 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149239
 
   
 Топ комментарии
 
Терорист вимагав від президента та уряду припинити "капітуляцію України".
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він сам здався.
чому про це не написано ?
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авжеж, це ви, зебіли, чекаєте капітуляції, бо усталі ат вайни, а людина хоч щось робить
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Дегенерат небось наслушался бредней парашинки про капитуляцию и решил исполнять?
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авжеж, це ви, зебіли, чекаєте капітуляції, бо усталі ат вайни, а людина хоч щось робить
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Ти все ще віриш, що існує вірогідність перемоги силовим методом? А хоч була колись така можливість?
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звичайно, але тоді доведеться всі конвенції порушити
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Ні, це ніколи не було можливо. В рашці більше зубожілого у всіх поняттях населення, яким легко маніпулювати. І що там приховувати, більше зброї, у нас її активно не виробляють та і порох за 5 років всі склади попройобував. На жаль цих два фактори перекривають будь яку можливість протистояти силою. Ми вже вичерпали майже всі людські ресурси, хтось втомився, хтось втік в Польшу, хтось відкупився, а рашка ще повна сил.
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А ты, ****, сдаваться собрался? "Пишіть мені, мамо, прямісінько у плєн"?
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Вище керівництво країни існує для вирішення проблем на геополітичній арені. І в 21 сторіччі, проживаючи на цивілізованій территорії, вирішувати проблеми такими шляхами нерозумно.
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"людина хоч щось робить"______________НА МОСТУ????? В КИЕВЕ????????? ПОРОХНЯВЫЕ! ДА ВЫ ТОЧНО С ПРОПИСКОЙ ИЗ ДУРДОМА!!))))))))))))))))))))))) Терориста, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримано - Цензор.НЕТ 8558
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Про капітуляцію брешете лише ви, дурні соєві зомбі, яким так промили примітивний мозок під час виборів, що ви досі не можете оговтатись від цієї соєвої брехні.
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надавать поджопников и отправить в ЛТП на лечение Террорист, угрожавший взорвать мост метро в Киеве задержан - Цензор.НЕТ 5537
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и все таки Вы не внимательно прочитали..)))
Правонарушителю будет оказана необходимая медицинская и психиатрическая помощь

т.е и надавали и отправят )))))
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да сейчас минестерства как два пальца обоссать создают, так, что если надо, то мигом возродят Террорист, угрожавший взорвать мост метро в Киеве, задержан - Цензор.НЕТ 5145
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заинтересовался. "золотой дождь", то, се . Из зедебилов.
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очередной соевый глист решил свои влажные извращения на форум выложить Терориста, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримано - Цензор.НЕТ 8446 Терориста, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримано - Цензор.НЕТ 2719
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человек из россии откуда он знает что в Украине происходит
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японец, выйди из под прокси, порохосвин уже не президент, не бойся так червяк рошеновский, тебя глиста уже никто не тронет
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к главрачу обратись с этим вопросом, он тебе назначит курс лечения
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Два Зебила сруться кто из них больше Порохобот 😂
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ты тут один зебил и порохобот в одном лице
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не сумуй, їдь до кацапів, в них є і ЛТП і КПЗ і ШИЗО...
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да ладно кацап не скормничай, твои кремлевские уши торчат как останкинская башня Терориста, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримано - Цензор.НЕТ 23
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саме цікаве - російськомовний обзиває українця кацапом. Ти точно обісцявся.
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так ты же уральская ботва специально обучалась на лубянке, чтобы здесь срать украинскою мовою Терориста, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримано - Цензор.НЕТ 3530 и моча тебе никак покоя не дает Терориста, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримано - Цензор.НЕТ 5074
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Терорист вимагав від президента та уряду припинити "капітуляцію України".
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По ссылке:

Мужчина, который вечером 18 сентября захватил и грозится взорвать мост Метро в Киеве озвучил полиции первое требование.
Его он передал с помощью рации, которую силовики передали ему с помощью квадрокоптера.
По данным ресурса, он призвал власти Украины прекратить капитуляцию на Донбассе.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/crime/189746_1568825270
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другие источники, кроме этого канала, есть?
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Хотите сказать, что какой-то новостной канал знает содержание переговоров полиции с террористом и спокойно вещает это в своем эфире? При этом сама полиция этого не сообщает, или я что-то пропустил?
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по рации сказал!иди валёк николаевич 95 квартал смотри!
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Уж лучше, инночка, смотреть 95 квартал, чем читать бред от секты "сывочолого гэтьмана"
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Как угодно. Зеленое говно на зубах не хрустит?
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в отличие от Вас, мадам, я дерьмо не жую...))) Бажаю Вам приємного вечера!
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> Терорист вимагав від президента та уряду припинити "капітуляцію України".

Сошел с ума начитавшись порохоботских фейков.
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Зато сам сабаков керував операцією..гидко дивитися на цей цирк
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він сам здався.
чому про це не написано ?
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Чтобы не исключать героическую составляющую Авакова.
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тому, що довго не здавався. Сотням тисяч киян ця скотиняка спортила вечір.
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Дурак дураком, а казённым жильём от государства себя обеспечил.
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Надо было сразу звонить Баканову и все дела. Развели канитель
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Так Зе занят, а Баканов токА от неВо звАнки принимаИтЬ, мля...
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Корд обосцанный пол дня стоял,пока пацан сам на землю не лег, герои уевы!
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Если Пристайки таки надумают сдать Украину, то им придется жить оглядываясь и пригинаясь, плохо и беспокойно спать.
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геть як переївші сої, які бігають на ценсор покакати 100 раз на день
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за своїми продуктами життєдіяльності слідкуйте, дотримуйтесь гігієни, тоді не будуть ввижатись какі там, де їх нема
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и челюсть подвяжи, акула недоношенная - у тебя через нее говно капает
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все это клоунада, людей там не было, метро закрыли- взрывай , хоть 10 раз
Это сделано для следующего:
1 отвлеч людей от сдачи интересов страны.
2 повод обвинить участников АТО, ООС в разжигании чего то там , попробовать всех пересадить, что бы дальше сдавать страну ***** и ни кто не оказывал сопротивления
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да как то не сильно отвлекли - большинство пипла и не узнает.
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и чем он думал? при любом раскладе - или пулю, или 7 - 10 лет, сколько не бухай.
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Короче расходимся он с девушкой поросился вот и начал творить фигню.
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Среди порохоботов есть психически нездоровые. После поражения на выборах "нокаутом", от невостребованности, в их среде стала очевидна отчаянная агрессия.
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правильно так - среди порохоботов нет психически здоровых.
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Поциенты психбольницы, первыми захватившие халаты, таки провели консилиум.
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На фото только авакяновские полицаи террористы.
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Привыкайте зеленозадые.Такое,после возврата лугандонсуих геев в Украину, будет часто.Или ВАЗон думает,что он простит сепарастов и они утихомирятся?Ошибается.Найдутся такие,которые будут мстить за погибших,как с одной стороны,так и с другой.Хорошо если будет как сегодня - попугал и все.Но если местью займутся серьезные ребята,то они не будут пиариться,они будут бабахать.Надо останавливать и гидранта,и приставку,и штаймаера - пока не поздно.
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После Майдана все распинаются в любви к полиции. Это что комплекс вины?
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Если мы хотим спокойно жить и развиваться, нужен немедленный арест Порошенко и его банды. Иначе мы утонем в терактах.
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Шиз, все начнется когда пуйло впихнет в Украину ОРДЛО на своих условиях.
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Михаил Гирняк, полностью своими согласна! зелененькие ещё до конца не поняли, что происходит. им бы порошенко присел и вся радость! думать не хотят за завтрашний день. не думала, что в стране столько глупцов!
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Хм... А почему террорист?

Вроде ничего чел не взорвал, никого не убил, никого не предал, в отличии от нынешней власти.
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для меня ситуация однозначна: напряжённость в обществе растёт
теперь либо власть покрутит задом-флюгером и подстроится под мнение активной части общества, либо власть попытается переломить их через колено
всё развивается в правильном направлении - ждём прихода к власти украинских патриотов
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То что Вы так ждете уже приходило в 2014 но за него больше никто не проголосует, все уже увидели "патриотизм" махницкого и тягнибока-ХВАТИТ.
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Скоро буде амністія бойовиків днр і по всій Україні розповзуться всі ці терористи з днр !
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То шо робыть ? Мародера до корита, кума алкаша в ГПУ, добробатів по тюрмам ?
Кажіть, ми всі Вас підтримаємо..
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