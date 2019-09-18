 Перекрытый мост Метро в Киеве из-за угрозы взрыва террористом - к месту происшествия прибыли Аваков и Кличко. МВД задействовало бронетехнику и снайперов. ФОТО

Как предает Цензор.НЕТ, по сообщению "Киев оперативного" на мосту замечен снайпер.

Также в соцсетях появились кадры бронетехники и спецназовцев, которые прибыли к месту происшествия.

По сообщению телеканала 112. Украина к месту событий прибыл глава МВД Арсен Аваков и мэр Киева Виталий Кличко.



