 Перекрытый мост Метро в Киеве из-за угрозы взрыва террористом - к месту происшествия прибыли Аваков и Кличко. МВД задействовало бронетехнику и снайперов. ФОТО

Как предает Цензор.НЕТ, по сообщению "Киев оперативного" на мосту замечен снайпер.
Также в соцсетях появились кадры бронетехники и спецназовцев, которые прибыли к месту происшествия.
По сообщению телеканала 112. Украина к месту событий прибыл глава МВД Арсен Аваков и мэр Киева Виталий Кличко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/328902-terorist_na_mostu_metro_ozvuchiv_svoji_vimogi
Цензор часа через четыре тоже сообщит.
аккуратннее дорогие - шо позволено форрумчанам - не позволено редакторам.
Информацию о задержании подтвердил глава МВД Арсен Аваков.(с)
сдался