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 На Хмельнитчине экс-чиновник РГА задержан на взятке 2,5 тыс. долл. за решение вопроса в Госгеокадастре, - Нацполиция. ФОТО

В Хмельницкой области правоохранители задержали бывшего чиновника одной из РГА, который получил взятку за решение земельного вопроса в Госгеокадастре.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Хмельнитчине экс-чиновник РГА задержан на взятке 2,5 тыс. долл. за решение вопроса в Госгеокадастре, - Нацполиция 01

За 2 500 долларов "вознаграждения" фигурант обещал повлиять на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра Хмельницкой области при принятии решения о передаче предпринимателю в частную собственность пяти земельных участков площадью 10 гектаров для ведения личного крестьянского хозяйства.

Бывший член комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, землеустройства и социального развития села одной из райгосадминистраций, был задержан сразу после получения 2 500 долларов взятки в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На Хмельнитчине экс-чиновник РГА задержан на взятке 2,5 тыс. долл. за решение вопроса в Госгеокадастре, - Нацполиция 02

Смотрите: СБУ в Мариуполе задержала чиновника Госгеокадастра, вымогавшего взятки за оформление земли. ФОТО

На Хмельнитчине экс-чиновник РГА задержан на взятке 2,5 тыс. долл. за решение вопроса в Госгеокадастре, - Нацполиция 03

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч.3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Читайте: На Луганщине на систематических взятках от землеустроителей попался чиновник Госгеокадастра, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3149236
 
 
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В Хмельницкой области правоохранители задержали бывшего чиновника одной из РГА, который получил взятку за решение земельного вопроса в Госгеокадастре

Очередного порохобота поймали . Будет сидеть как путриот Гримчак
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О, а Зеленський обудсмена по землі шукав. Ось і кандидатура - буде башляти хоч і 100%, навіть на коліна стане мордою до народу й пробачення попрохає.
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поросят свинохряка потихоньку прорезают, они визжат от ужаса, но крышевать уже некому, старший порохохряк сам под следствием ходит
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ти справжня свиноматка з номером, який присвоїли тобі на виставці колгоспниз досягнень
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На Хмельнитчине экс-чиновник РГА задержан на взятке /снова мелочь килька-тюлька. Пора обученному в университете Соломона Рябошапке браться за кашалота Коломойского.Пока он не заглотнул землю Украины.
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