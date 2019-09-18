 На Хмельнитчине экс-чиновник РГА задержан на взятке 2,5 тыс. долл. за решение вопроса в Госгеокадастре, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

За 2 500 долларов "вознаграждения" фигурант обещал повлиять на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра Хмельницкой области при принятии решения о передаче предпринимателю в частную собственность пяти земельных участков площадью 10 гектаров для ведения личного крестьянского хозяйства.

Бывший член комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, землеустройства и социального развития села одной из райгосадминистраций, был задержан сразу после получения 2 500 долларов взятки в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч.3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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