 Один защитник Украины погиб и двое ранены в зоне Операции Объединенных сил, - штаб

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.
"За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб, двое - получили ранения", - сказано в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил:
- неподалеку от Березового со стороны Докучаевска - из стрелкового оружия;
- вблизи Водяного со стороны Ужовки - из ручного противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Травневого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Крымского со стороны Донецкого - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Также на Цензор.НЕТ: Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб
"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий противника", - добавили в штабе.
Но, формулу Черчилля никто не отменял - правительство, выбравшее вместо войны бесчестье, получит и то и другое.
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Наверное не каждый ...Но...
Родині та близьким співчуття........
Пораненим хлопцям - одужання.
кажеш, погодився на формулу штангешухєра, щоб вибори провести та легітімізувати лугандонську владу?
Швидко до Майдана йдете, а чи встигнете втікти?
А "большинство", проголосовавшее за него и, якобы, уставшее от войны, в большинстве своем войну не видело и не нюхало.
Може, вже достатньо писати В ЗОНЄ, операції мають РАЙОН ПРОВЕДЕННЯ, а зона - це те, що давно вже плаче, по деяким нинішнім зебілам та їх підзебільникам...
В зв'язку з цим я як головнокомандуючий, гарант конституції, цілісності та непорушність кордонів прошу розробити та невідкладно прийняти законопроект який дає право накладати санкції у вигляді націоналізації бізнесу, структур, організацій тощо, кінцевим власником якого є громадянин країни агресора.
Санкції вводяться автоматично, пропорційно кількості обстрілів з лднр.
Також окремим пунктами у разі летальних випадків почергове блокування лднр, пмр, світла, газу, соцвиплат, пенсій, переміщень, тощо.
Президент України.............. 2024р.