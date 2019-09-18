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Все про:обстрел (8235) ранение (2202) Донбасс (19395) потери (1676) операция Объединенных сил (1606)

 Один защитник Украины погиб и двое ранены в зоне Операции Объединенных сил, - штаб

С начала суток противник 4 раза нарушил режим прекращения огня. Наемники обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб, двое - получили ранения", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил:

- неподалеку от Березового со стороны Докучаевска - из стрелкового оружия;

- вблизи Водяного со стороны Ужовки - из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Травневого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Крымского со стороны Донецкого - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Также на Цензор.НЕТ: Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий противника", - добавили в штабе.

Один защитник Украины погиб и двое ранены в зоне Операции Объединенных сил, - штаб 01
Один защитник Украины погиб и двое ранены в зоне Операции Объединенных сил, - штаб 02
Один защитник Украины погиб и двое ранены в зоне Операции Объединенных сил, - штаб 03

Источник: https://censor.net.ua/n3149235
 
 
 Топ комментарии
 
Вот мне интересно, на войне уже наживается Зеленский, или все еще Порошенко?
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Нужно применить формулу штахемахера и взасос целоваться с сепарами!
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Вот пусть теперь Пристайко расскажет родственникам и сослуживцам этого бойца про компромисс.
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Нужно применить формулу штахемахера и взасос целоваться с сепарами!
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Не знаю как насчет формулы зильбершухера.
Но, формулу Черчилля никто не отменял - правительство, выбравшее вместо войны бесчестье, получит и то и другое.
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Наш народ выбрал войну. Он конечно хотел мира, но из-за скудоумия выбрал войну... и позор тоже...
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формулу Шикльгрубера там надо применить
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Вот мне интересно, на войне уже наживается Зеленский, или все еще Порошенко?
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уже какой месяц Зебил президент,какие порохоботы, проснись и пой зебил
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А сколько уже смертей на душе ЗЕ после введения им ,,перемирия,, ежедневно по несколько человек убитыми и один Бог ведает сколько покалеченых.Но он и мировое сообщество на это закрывают глаза делая вид что ничего непроисходит и принуждают нас на нашей земле к прикращению огня и к компромисам и внов к разграничению снова к отходу наших ВСУ в глубь страны.
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сразу видно что расия идёт на примирение, правда зебилы-дебилы?
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Вот пусть теперь Пристайко расскажет родственникам и сослуживцам этого бойца про компромисс.
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Разве только им? Каждый день гибнут военные а это рассказывает про потепление.
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Млять, практически каждый день кто то гибнет, при Порохе такого не было.

Путин отказался встречаться с Зе, тупо загоняет Зе в угол
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Да таки да, но гибнут то наши военные
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Так идет война. Не, ну можно конечно сдаться...
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Чи терестати стріляти. Вова-главнокомандующий
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Человек, который откосил от армии, главнокомандующий. Вот потеха.
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пора разводить войска НО вы не подумайте что это отступление как сегодня обмолвися военный дебил
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"Никто не собирается сдавать Украину, и каждый человек, который ведет переговоры, не обязательно предатель..." - Пристайко.Источник: https://censor.net.ua/n3149230

Наверное не каждый ...Но...
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Каждый день Россия убивает украинцев, а зебилы кацапские выборы на Донбасе устраивают.
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до "перемирия" меньше гибло, бо сепарам насыпали. а сейчас они как в тире развлекаются...
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Ничего, военный сбор, усталость от войны, особенно за клавиатурой, тут как бы скоро за восстановление ордло сбор не ввели. ****, компромиссы, сэр!
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Якнайшвидшого одужання нашим воякам-захисникам.

Один захисник України загинув і двох поранено в зоні Операції Об'єднаних сил, - штаб - Цензор.НЕТ 2102
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Вічна та світла пам'ять. Спочивай з миром, хлопче.........
Родині та близьким співчуття........

Пораненим хлопцям - одужання.
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дристайко - гандон.
кажеш, погодився на формулу штангешухєра, щоб вибори провести та легітімізувати лугандонську владу?
Швидко до Майдана йдете, а чи встигнете втікти?
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Бойцу Царство Небесное а порохоботы засранцы на диванах и дальше *воевать* хотят что *Санта-Барбара* не кончалась.. а нормальные люди все за мир!
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Заметил интересную закономерность, один из основных признаков идиота- всегда говорить о себе во множественном числе или от имени кого-либо ( чего-либо) всего....... Вся расейка.., вся Украина.. , вся страна.., весь народ..., все люди....итд.
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Почему идиота? Было бы это не так Зеленский не выиграл бы выборы с его обещанием прекратить войну.
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Войну можно прекратить ТОЛЬКО двумя способами: победить или сдаться, третьего не дано.
А "большинство", проголосовавшее за него и, якобы, уставшее от войны, в большинстве своем войну не видело и не нюхало.
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Ублюдок, ты себя нормальным считаешь? Я воевал для того, что бы вы твари Украину кацапам сдали, потому что вы за мир? Я этот "русский мир" видел, когда кишки намывают на колючую проволоку, а ты этот мир видел?
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Я не знаю кто ты и где ты там воевал.. в мире еще очень много горячих точек Сирия , Ливия и тд.. если это твоя тема то езжай туда воюй дальше а я считаю что с этой дебильной войной давно пора заканчивать дипломатически.
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Один защитник Украины погиб и двое ранены в зоне Операции Объединенных сил

Може, вже достатньо писати В ЗОНЄ, операції мають РАЙОН ПРОВЕДЕННЯ, а зона - це те, що давно вже плаче, по деяким нинішнім зебілам та їх підзебільникам...
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Царство Небесне загиблому воїну. Одужання пораненим.
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Сьогодні ми втратили сина України, захисника, батька, сина, онука. Україна оголошує день скурботи по всій державі.
В зв'язку з цим я як головнокомандуючий, гарант конституції, цілісності та непорушність кордонів прошу розробити та невідкладно прийняти законопроект який дає право накладати санкції у вигляді націоналізації бізнесу, структур, організацій тощо, кінцевим власником якого є громадянин країни агресора.
Санкції вводяться автоматично, пропорційно кількості обстрілів з лднр.
Також окремим пунктами у разі летальних випадків почергове блокування лднр, пмр, світла, газу, соцвиплат, пенсій, переміщень, тощо.
Президент України.............. 2024р.
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Сегодня один паркетный уже заявил,что готовится отвод войск по всей линии соприкосновения,т.е. СДАЧА ранее завоеванных кровью и потом территорий.Путин,каждодневными обстрелами своего добился,цуценя злякалось та відповзає.
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