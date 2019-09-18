 Украинская сторона никогда не соглашалась с формулой Штайнмайера, - Порошенко

"Никогда украинская сторона не соглашалась с формулой Штайнмайера. Никогда. Ни на парижском, ни на берлинском саммитах. Штайнмайер предложил, единственная позиция была, что давайте сразу после проведения выборов вступит в силу закон об особом режиме местного самоуправления. И ни слова больше", - заявил лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе политсилы.

"Все в дальнейшем от лукавого, потому что это была путинская интерпретация формулы Штайнмайера, против которой возражали и президент Франции, и канцлер Германии, и в конце концов сам Штайнмайер", - отметил Петр Порошенко во время совместного заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Никто не собирается сдавать Украину, но нельзя без компромисса договориться о мире", - Пристайко

Он также добавил, что кое-кто пытается сказать, что минские соглашения - это инструмент сдачи суверенитета.

"Друзья, для этого достаточно их просто прочитать. Там 13 пунктов, там можно найти и протокол от 5 сентября 2014 года, и меморандум от 19 сентября 2014 года, и от 12 июля. Четкие позиции: вывод оккупационных войск, вывод тяжелого вооружения и техники; разоружения незаконных вооруженных формирований. В том числе, и передача под украинский контроль неконтролируемой участка российско-украинской границы", - сказал он.

"Как бы кто не критиковал - альтернативы Минским соглашениям за пять лет никто не предложил. На сегодняшний день очень важно, чтобы была общая, согласованная и принята "дорожная карта", или план имплементации Минских соглашений", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил, что позиция Украины, позиция Франци и Германии, представляющих Европейский Союз и согласована с Соединенными Штатами Америки является абсолютно четкой: сначала компонент безопасности, который обеспечивает защиту свободного волеизъявления граждан и восстановление суверенитета Украины над всей оккупированной территорией. Второй этап - политический компонент и проведение под наблюдением международных наблюдателей выборов, которые соответствуют высоким стандартам БДИПЧ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведение войск на Донбассе будет проходить не сразу по всей линии разграничения, а участками, - Загороднюк

"Хочу подчеркнуть при том, что никакого разведения войск в Минских соглашениях нет. Вы его не найдете. Это элемент, который приближает компонент безопасности, который мы должны установить", - также подчеркнул пятый президент Украины.

По его словам, миротворцы с мандатом ООН, должны обеспечить гарантию безопасности компонента для свободного волеизъявления граждан за украинские партии, по украинскому законодательству, под контролем украинского ЦИК и с обеспечением контроля государства.

Он обратился к министру иностранных дел Вадиму Пристайко: "В данном случае тезис о выборах по всей территории Украины, простите меня возбуждает людей. Потому что выборы по всей территории Украины возможны на территориях, которые сейчас оккупированы, только после восстановления суверенитета, и люди это должны слышать. Потому что по-другому возникает возмущение людей. И нам это сейчас точно не нужно ".

"Ибо поддержка людей нам на сегодняшний день точно нужна. Со своей стороны я готов еще раз передать "дорожную карту", ​​которая согласована, выписана, имеет приоритет безопасности компонента для того, чтобы мы не возвращались к чистому листу", - резюмировал Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Признание Киевом "формулы Штайнмайера" - условие проведения саммита "нормандской четверки", - Чеснаков