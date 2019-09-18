 Минер моста Метро попал на видео, его личность установлена, - полиция. ВИДЕО

Видео происходящего на мосту Метро в Киеве опубликовано в Facebook-сообществе "Киев оперативный", информирует Цензор.НЕТ. На нем видно, что мужчина сидит в белом кабриолете и размахивает флагом Украины.
Директор департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко заявил в комментарии "Украинской правды", что личность злоумышленника установлена. "Личность установлена. Все детали после спецоперации", - сказал он.
По информации издания theБабель, мост Метро заминировал житель оккупированного Симферополя. Об этом журналистам сообщил источник в правоохранительных органах. Злоумышленника зовут Алексей Белько, ему 42 года, он - уроженец Фороса. Источники в правоохранительных органах рассказали theБабелю, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".
Также на Цензор.НЕТ: Неизвестный на мосту Метро в Киеве открыл стрельбу и угрожает взрывами, проводится спецоперация, - Крищенко. ФОТОрепортаж
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября неизвестный заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его и государственные учреждения.
Движение автомобилей и метро по мосту перекрыто. Красная линия метрополитена работает от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница". На мосту проходит полицейская спецоперация.
Джордж Орвелл@m170261m•
1 годИсточники сообщают, что "взрыватель" на мосту
метро - 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько.
Полицейские говорят, что он выдвинул требования
политического характера, которые руководство полиции строго запретило
озвучивать.
Зебуины выступают чисто по колбасе.
Отдаст?
У ведь только-только потеплело с росией.
Может ты московский офицер информационных войск РФ? Докажешь, что нет?)
срочно. а то без тебя не догадаются.
может (не может - а точно) чел-а шиза косонула - так что стрелять всех?
тяни дальше за рошен...
а хороший или плохой Порошенко - я не знаю...
А теперь готовы пулять в больного человека.
Сейчас быстренько организуют великую кучу новостных заморочек
Может даже взорвут чего-нибуть по примеру своего кумира карлика плешивого
Не простой паренёк,однако!
и этому придурку в ближайшее время героя Украины дадут
Видишь белую дверь с табличкой "Дежурный санитар"?
«Минер» моста Метро открыл огонь по КОВДу, полиция готовится к штурму...
"Чоловік, який погрожує підірвати Міст Метро у Києві вимагає від президента та уряду припинити "капітуляцію України". (с)
https://antikor.com.ua/articles/328902-terorist_na_mostu_metro_ozvuchiv_svoji_vimogi
Информацию о задержании подтвердил глава МВД Арсен Аваков.(с)