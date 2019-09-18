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 Минер моста Метро попал на видео, его личность установлена, - полиция. ВИДЕО

Правоохранителям удалось установить личность мужчины, который сидит в машине на мосту Метро в Киеве и угрожает его взорвать. Они не называют его имя. По данным издания theБабель, это житель Симферополя.

Видео происходящего на мосту Метро в Киеве опубликовано в Facebook-сообществе "Киев оперативный", информирует Цензор.НЕТ. На нем видно, что мужчина сидит в белом кабриолете и размахивает флагом Украины.

Директор департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко заявил в комментарии "Украинской правды", что личность злоумышленника установлена. "Личность установлена. Все детали после спецоперации", - сказал он.

По информации издания theБабель, мост Метро заминировал житель оккупированного Симферополя. Об этом журналистам сообщил источник в правоохранительных органах. Злоумышленника зовут Алексей Белько, ему 42 года, он - уроженец Фороса. Источники в правоохранительных органах рассказали theБабелю, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".

Также на Цензор.НЕТ: Неизвестный на мосту Метро в Киеве открыл стрельбу и угрожает взрывами, проводится спецоперация, - Крищенко. ФОТОрепортаж

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября неизвестный заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его и государственные учреждения.

Движение автомобилей и метро по мосту перекрыто. Красная линия метрополитена работает от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница". На мосту проходит полицейская спецоперация.

Источник: https://censor.net.ua/n3149233
 
 
 Топ комментарии
 
Наверняка требует не подписывать формулу Штанмайера и не отводить войска. какой же это позор? Позор- это Зелебобик.
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А чего Цензор умолчал, что этот Белько - сержант-контрактник в/ч в Броварах и участник АТО?
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Папуасы выбрали себе вождя и понеслась...
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А чего Цензор умолчал, что этот Белько - сержант-контрактник в/ч в Броварах и участник АТО?
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Не охота атошников позорить
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Наверняка требует не подписывать формулу Штанмайера и не отводить войска. какой же это позор? Позор- это Зелебобик.
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Все может быть.
Джордж Орвелл@m170261m•
1 годИсточники сообщают, что "взрыватель" на мосту
метро - 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько.

Полицейские говорят, что он выдвинул требования
политического характера, которые руководство полиции строго запретило
озвучивать.


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Та да, только "порохосрань" может выдвигать политические требования.
Зебуины выступают чисто по колбасе.
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всех порохоботов- в АТО и их силамии провести наступление. чтоб не жалко потерь было
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Пусть преЗедент отдает приказ.
Отдаст?
У ведь только-только потеплело с росией.
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* у него ведь только-только потеплело с росией
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Однозначно, за страну переживает, сразу видно падонок
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ты тоже террорист? Ты не планируешь расстреливать людей - ведь 73% из них голосовало за Зеленского?
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А где подтверждение инфы?
Может ты московский офицер информационных войск РФ? Докажешь, что нет?)
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Ахвицер, читай новости выше - уже и Цензор "розродился" этой инфой.
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Это не он это водка !! "Минер" моста Метро попал на видео, его личность установлена, - полиция - Цензор.НЕТ 2526А может и шизофрения ! "Минер" моста Метро попал на видео, его личность установлена, - полиция - Цензор.НЕТ 4004
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Снайперов что ли нет? Завалите его и дело с концом....
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какой ты умный. Надо тебе опером идти в ментовку.

срочно. а то без тебя не догадаются.
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он и так старый тупой мусор в отставке. совковая жирная рожа
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ума у соевых прям хоть отбавляй...

может (не может - а точно) чел-а шиза косонула - так что стрелять всех?

тяни дальше за рошен...
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Хто всрався? Звiсно, Рошен. Вим, вы без Петра никак, я так вижу.
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та не - то чел приверженец - так я подначил...

а хороший или плохой Порошенко - я не знаю...
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Вон пишут на Укр. Нет, появился уже снайпр, нашли. Или дошло. После того, как он по бойцам открыл огонь.
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Завтра примут закон и начнут всех прессовать
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Что-то скрывают. Он наверняка выдвинул какие-то требования.
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Требует отстранить Порошенко от власти. У Зебика нихрена не получается.
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може наоборот, требует потужного лиформатора петрушку вернуть взад на трон "Мінер" моста Метро потрапив на відео, його особу встановлено, - поліція - Цензор.НЕТ 4741
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Петинец уже не желает возврата пети. Путч отменяется.
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Не оскорбляй нашего президента, кацап!
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Я как петю выбирал, так я петю и прогнал. А у тебя любовь к нему до гробовой или критика есть?
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Папуасы выбрали себе вождя и понеслась...
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Что снайпера перевелись?
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Только недавно из-за того что бабу у которой обострение лупцевала палками стая охранников пол-интернета на дыбы становилась.
А теперь готовы пулять в больного человека.
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По моему этим просто они отвлекают от саоего предательства
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Шо серьезно? А я думал мос фильм кино снимает )))
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Эт точно
Сейчас быстренько организуют великую кучу новостных заморочек
Может даже взорвут чего-нибуть по примеру своего кумира карлика плешивого
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Требования выдвинул? А то как то пазл не складывается
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Ото ж. Видимо требования к Зеле не сдавать Украину по формуле Штанмайера.
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Требует восстановить в должности Порошенко и гонтареву
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А по-моему, это группа поддержки зелебобов. Это их стиль и манеры. Да, тролик?
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толстяк геращенко сказал, что он из ялты, тут пишут из симферополя, в итоге может оказаться жителем винницы "Мінер" моста Метро потрапив на відео, його особу встановлено, - поліція - Цензор.НЕТ 2173
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А він часом не "атошник", цей терорист?
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"он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".

Не простой паренёк,однако!
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Террорист сделал первое заявление: он требует от руководителей государства прекратить капитуляцию на Донбассе.
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Про це пан редактор "забувся" згадати.Чтоб нє нагнєтать.
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Молодец, хоть кто то начал показывать власти что украинцы против мира с террористами, на условиях России .
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Сидел в открытом кабриолете, а теперь поседит в закрытом металоночлеге
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савченко раду обещала взорвать и ничего , в почёте
и этому придурку в ближайшее время героя Украины дадут
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Выход есть, Дубовик!
Видишь белую дверь с табличкой "Дежурный санитар"?
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"Мінер" моста Метро потрапив на відео, його особу встановлено, - поліція - Цензор.НЕТ 6574

«Минер» моста Метро открыл огонь по КОВДу, полиция готовится к штурму...
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Мужик требует чтобы Зеленского полюбили все 100% населения Украины. Говорит , что дает порохоботам 2 часа)
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Если все "полюбят".то что от его заднего места останется? Но любовь зла,полюбишь и ко....ла.УДАЧИ!!!
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И вот вам "драсти"...Очередная жертва соевого ТВ:
"Чоловік, який погрожує підірвати Міст Метро у Києві вимагає від президента та уряду припинити "капітуляцію України". (с)
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Чоловік, який погрожує підірвати Міст Метро у Києві вимагає від президента та уряду припинити "капітуляцію України".

https://antikor.com.ua/articles/328902-terorist_na_mostu_metro_ozvuchiv_svoji_vimogi
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Какие новенькие БТРы стоят в запасниках.
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Эх Артем, не тот мост ты заменировал... А вообще похоже на какую то *****. Скорее всего скажут что это учения спецслужб.
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Молодец, хоть кто то начал показывать власти что украинцы против мира с террористами, на условиях России .
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А сам чего на Цензоре? Где личный пример? Завтра в поддержку его к месту его пребывания шагай.
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Тогда не паразитируй на жизнях других.
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Захвативший мост Метро в Киеве сдался силовикам. В ходе переговоров к нему подъехал БТР, мужчина поднял руки и лег на асфальт, его задержали.

Информацию о задержании подтвердил глава МВД Арсен Аваков.(с)
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Окуїти, м'яко кажучи - мости в Україні під час війни НЕ ОХОРОНЯЮТЬСЯ! А я ще дивувася, чому злітають в повітря арсенали...
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