EN|RU|UK
Темы дня: Минирование моста Метро в Киеве Новая Рада Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  757  25
Все про:МВД (7945) религия (769) ВСЦиРО (6)

 Всеукраинский Совет Церквей и МВД договорились о сотрудничестве. ФОТОрепортаж

Руководство Министерства внутренних дел обсудило с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций направления и практические механизмы дальнейшего сотрудничества.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Институте религиозной свободы. 

В сообщении отмечается: "Встреча состоялась 17 сентября в помещении МВД под председательством министра Арсена Авакова и епископа Римско-Католической Церкви Виталия Кривицкого, председательствующего в ВСЦиРО.

Министр внутренних дел поддержал предложение религиозных деятелей о расширении капелланской деятельности.

"В условиях войны на востоке и будущего мира роль церквей очень сильна. Будет наработан комфортный формат сотрудничества, в рамках которой капелланская деятельность будет расширена на другие формирования, которые находятся в подчинении МВД, в том числе на Нацполицию", -заявил Арсен Аваков.

Отдельное внимание было уделено проблематике ресоциализации участников боевых действий, прежде всего в предоставлении им пастырской и психологической помощи в преодолении психотравм и посттравматических стрессовых расстройств.

В контексте миростроительстваа и реинтеграции жителей временно оккупированных украинских территорий Председатель ВСЦиРО Виталий Кривицкий отметил, что существует не только проблема разминирования территорий боевых действий, но и необходимость "разминирование сердец" людей, которые долгое время были оторваны от жизни в украинском контексте. В этом, по мнению епископа, важную роль может сыграть именно Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Митрополит Белоцерковский и Богуславский Украинской Православной Церкви Августин призвал МВД беспристрастно действовать и защищать права верующих в случаях имущественных конфликтов. На это министр Арсен Аваков ответил: "МВД нет никаких привилегий для какой-либо церкви или религиозной организации. Это министерство будет обеспечивать права каждого".

Кроме этого, по предложению заместителя старшего епископа Украинской усмотрение Церкви христиан веры евангельской Анатолия Казачка, участники встречи обсуждали возможность взаимодействия полиции с капелланами во время реагирования на случаи домашнего насилия с целью мирного улаживания конфликтных ситуаций и недопущения их повторения.

Поскольку МВД и Нацполиция уполномоченные контролировать соблюдение Закона Украины "О защите общественной морали" священник Украинской Греко-Католической Церкви Олекса Петрив обратил внимание руководства министерства на важность выполнения тех функций, которые ранее выполняла ликвидирована Национальная экспертная комиссия по вопросам защиты общественной морали.

Среди прочего стороны обсудили проблематику реабилитации нарко- и алокзависимых лиц, в том числе в церковных учреждениях ресоциализации. Руководство МВД считает важным такого рода социальную работу церквей и религиозных организаций, однако отметило важность соблюдения законодательных требований по организации таких заведений.

"Для нас приоритетным уберечь молодежь от наркозависимости. Исключительно силовыми методами это сделать нельзя. Такие оздоровительные учреждения должны быть внедрены, а основная задача МВД, чтобы там не нарушали права человека", - подчеркнул министр Арсен Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД и другие ведомства должны совместно выработать единый подход к использованию каннабиса в медицине, - Аваков

На вопрос министра об отношении ВСЦиРО к предложению легализации марихуаны в медицинских целях, религиозные деятели сообщили, что это решение нельзя принимать без всестороннего исследования этого вопроса и согласования такого подхода, который бы не привел к ухудшению ситуации с наркотической зависимостью, особенно молодежи.

С целью практической реализации определенных направлений сотрудничества архиепископ Евстратий, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Православной Церкви Украины, предложил создать специализированный общественный совет с участием представителей различных конфессий или узкопрофильные рабочие группы.

Напомним, что следствием предыдущей встречи руководства МВД и ВСЦиРО в ноябре 2018 была достигнута договоренность по решению проблемы фотографирования на паспорт гражданина Украины и другие документы, удостоверяющие личность, в религиозной одежде, в частности головных уборах, присущих различных религиозных традиций. Соответствующий приказ МВД сейчас готовится к подписанию".

Всеукраинский Совет Церквей и МВД договорились о сотрудничестве 01
Всеукраинский Совет Церквей и МВД договорились о сотрудничестве 02
Всеукраинский Совет Церквей и МВД договорились о сотрудничестве 03

Источник: https://censor.net.ua/n3149232
 
 
 Топ комментарии
 
Церква повинна стояти окремо від влади
 показать весь комментарий
 
и шо будет? сем попам звания младших лейтенантов дадут или всем мусорам чин дьяка присвоят?
 показать весь комментарий
 
Схоже ми йдемо семимильними кроками в СРСР.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
круто, так как там с тайной исповеди??? )))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
да, конечно разберется... как при голодоморе..)))
ты когда своих детей на ужин пошинкуешь, дабы со следователем водки попить?
 показать весь комментарий
 
во втором сообщении очень мало знаков вопроса и мало скобочек, забавно...
 показать весь комментарий
 
если ты, клоун прокурорский, добавишь - я не буду против, )))
 показать весь комментарий
 
краще запитай - а як там з Конституцією України? Церква - відокремлена від держави.
 показать весь комментарий
 
 
Церква повинна стояти окремо від влади
 показать весь комментарий
 
 
Белорусский банк выплатил куму Путина почти $100 тысяч18.09.2019, 18:47Всеукраинский Совет Церквей и МВД договорились о сотрудничестве - Цензор.НЕТ 4693
За что?



Народный депутат Украины и кум президента России Виктор Медведчук задекларировал доход от белорусского банка, принадлежащего новому поставщику нефтепродуктов из России, передает pravda.com.
Нардеп отметил, что 10 сентября получил 2 миллионов 347 тысяч гривен от "Абсолютбанк". При этом вид дохода - "гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам".
 показать весь комментарий
 
 
и шо будет? сем попам звания младших лейтенантов дадут или всем мусорам чин дьяка присвоят?
 показать весь комментарий
 
 
Попи +менти,не дай баблу засохнуть...
 показать весь комментарий
 
 
Схоже ми йдемо семимильними кроками в СРСР.
 показать весь комментарий
 
 
У нас церковь отделена от государства..... Но Авакян похоже этого не знает.
 показать весь комментарий
 
 
То есть, когда ограбят церковь, Авакян вполне законно может послать типо - мы отделены, разбирайтесь сами?
 показать весь комментарий
 
Злидні, військовому стільчика не вистачило.
 показать весь комментарий
 
С церковью оно конечно договориться можно а вот с Богом будет сложней ... Всеукраинский Совет Церквей и МВД договорились о сотрудничестве - Цензор.НЕТ 1632
 показать весь комментарий
 
 
це ж ми всіх їх годуєм попів і мусорів. ше і повинні слухати шо вони нам внушають
 показать весь комментарий
 
Проблема в том, что подписывали все деноминации про помощь, но выполнять практически некому , т.к. прихожане не в силах,им надо самим помощь оказывать а капеланов раз два и обчёлся!
 показать весь комментарий
 
Теперь попы будут доносить не в СБУ, а в МВД
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх