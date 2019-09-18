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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3687) Россия (73886) Донбасс (19395) Пристайко (164)

 "Никто не собирается сдавать Украину, но нельзя без компромисса договориться о мире", - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что дипломаты не смогут без компромисса договориться относительно мира на Донбассе.

Об этом он сказал на совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и Комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Никто не собирается сдавать Украину, и каждый человек, который ведет переговоры, не обязательно предатель. У нас всех может быть свой подход, каким образом мы собираемся освободить наше государство. Если бы у нас было достаточно Вооруженных сил, достаточно армии, силы и экономической мощи, на нас бы никто не напал", - заявил Пристайко.

"Наша задача, дипломатов, к огромному сожалению, вести переговоры, которые не добавляют нам совершенно ни сил, ни удовольствия, ради того, чтобы мы могли выйти из ситуации с наименьшими потерями. Если вы думаете, что дипломаты смогут договориться без компромисса - это наивно, и к сожалению, так не сработает", - подчеркнул Пристайко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября. Я дал согласие, - Пристайко. ВИДЕО

"Единственный настоящий союзник - это армия и флот. Эта старая формула на самом деле остается действенной. Наша задача - найти сейчас искусство возможного, каким образом мы можем минимизировать наши потери, чтобы вырваться из лап агрессора и продвигаться так, как мы все с вами решили", - добавил Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/n3149230
 
 
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че-то дофига компромисов в этой формуле
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Конечно нельзя...особенно когда словом "мир" прикрывают слово "капитуляция"....
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и продвигаться так, как мы все с вами решили", - добавил Пристайко. Источник: https://censor.net.ua/n3149230

Це в сторону Дніпра?
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А в другую сторону продвигаться формула шантрамаера не позволяет....
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Весной Зеленский словами через рот пообещал учителям сказочное повышение зарплат. В новом бюджете под это дело нет ни копейки. Но все не так однозначно.
30-го августа Зеленский говорит, что депутаты за кнопкодавство будут складывать мандаты. 10-го сентября двое нардепов попадаются на оном и просто извиняются, пряча мандаты обратно в карман. Но не все так однозначно.
Пять лет лишайные ховрахи носятся по интернету и вопят о том, как Порох душит свободу слова. Сегодня Богдан требует чистки в среде журналистов и на тайном заседании Рады по свободе слова выбирает в совет Наташу Влащенко с ЗИКа. Но опять же не все так однозначно.
Какая-то говорящая гениталия - зам главы АПешечки- рассказывает АТОвцям с донбасской пропиской о том, что это ОНИ виноваты в войне и приходит к палаткам несколько раз за ночь, провоцируя ветеранов на конфликт. Но не все так однозначно, завтра она извинится. Или напишут, что она не это имела в виду.
А ночью сжигают дом Гонтаревой. Но не всё… вы поняли.
Зе и сотоварищи потеряли берега настолько, что заявляют вслух о том, что в Слуге народа есть сумасшедшие, больные люди. И это помимо людей с 9-ю классами образования. Но по-прежнему не всё так однозначно.
Весна придет - сажать будем. А. Нет. Извините. Будем компенсировать Бене и Ринату издержки связанные с войной, которую учинили донецкие АТОвцы. Видите систему? Я - вижу. Им надо максимально быстро и по беспределу.
И тут я перестаю понимать.
Судя по скорости оп#зденения и зашкваров, им глубоко плевать, взбунтуется народ или нет.
Т.е. они готовы к этому сценарию. Что косвенно подтверждают слова Богдана «поработаем до нового года и все».
Причем готовность эта почти наверняка связана с нашим северным соседом, который не играет по мелочи. Это не будет Майдан 14-го, что-то принципиально иное.
Но с другой стороны, постоянно забрасываются месседжи «на проверку» и в случае громкого негодования вылазит говорящая голова с рассказами, что мы все не так поняли.
Т.е. где-то они всё же сц#т или пока еще не пришло время Ч.
Одно мне лично понятно абсолютно: если мы все замолчим - нам п...а.
Нам не позволят жить свободными людьми, а может и вовсе не позволят жить. Сожженные дома, доносы, бесконечное наглое вранье с отмороженными хлебальниками, кураж безнаказанности и абсолютной власти. Мальчики решили поиграться в маленького такого, криворожского путина.
Мы же не позволим ему вырасти?
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Так мы ж пока демократы... мы ж пока идем в кильватере выбора кретинов 75-процентных...пока...
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компроміси різні бувають - можна жинку на рояль змінити - теж компроміс.
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я - за розумний компроміс.
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Тебя кремлядь не спрашивает никто, твое место возле параши, Украину, продажная тварь, не трогай! звездуй в рашу- и ищи компромисс себе сам там- как тебя будут твои хозяева иметь- спереди или сзади.
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Мета Узєлєнского кодла знищення України і фізично українців на замовлення кремлядів. НІ, це не буде зроблено швидко і грубо. Тобто, новий голодомор малоімовірний, хоч і не виключений. Будуть поступово знищуватись системи життєзабезпечення і сфери, що забезпечують розвиток країни. Вже вжиті термінові і невідкладні заходи в цьому напрямку. Скасовані дотації та субвенції на освіту, охорону здоров'я та культуру. На 8% зменшено оборонний бюджет. Скасовано фінансування вітчизняної кіноіндустрії. На черзі, імовірно, скасування пільг для відчизняного книговидавництва. І це тільки те, що ми вже бачимо. Скільки ще готується, скільки залишиться у тіні - ніхто не знає. Але те що ми бачимо неспростовно доводить, що йдеться про цілеспрямоване знищення культури, науки, і, з рештою, самого грунту для самоідентифікації. Йдеться про замовне цілеспрямоване знищення України
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Беда в том, что многие так и не поняли, что и компромисс не поможет. С Путиным и Россией не договориться вообще никак. Иллюзии приведут к еще бОльшим проблемам.
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Пристайко, союзниками України є НАТО і ЄС, є світова демократія. І ********** "формули" запхай собі поглибше назад, звідки ти їх виколупав.
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Державність не можна ставити під сумнів і використовувати у якості компромісу.
Інакше ми припинемо своє існування.
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вот только одна проблемка 'КАЦАПЫ НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ!А НЕ МЫ НА ИХ!' так называемый 'компромиссc' это просто сдача украинских территорий.и интересов!
ПУСТЬ ВЫВОДЯТ ВОЙСКА КАЦАПСКИЕ И ГРАНИЦУ ОТДАЮТ ПОД КОНТРОЛЬ!тогда можно что-то там говорить!
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пристайко знает, что делает, на то он и при стае состоит.
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коли Зе і команду почнуть пи..ти по усім куткам та вішати за...йя- то теж не буде зрада, чи навіть путч! то буде компроміс
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компромисы на условиях парашки - это и есть сдать эти территории и там будет фактическая раша
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Все что озвучил сейчас Пристайко по Донбассу - это неуклюжая попытка обмануть Россию. Россия это поняла и отказалась от нормандского формата. Скорее всего нас ждет обострение на фронте.(с)
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Щось не чути про компроміси зі сторони сусідів, тих, що на північному сході. І дісталися ж сусіди, бодай би повиздихали!
А з нашими компромісами, так дивись, і кордон з Польщею можна перетнути.
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Ніхто і не очикував що капітуляцію зебіли назвуть капітуляцією.
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Тю у нас хенералы с рос паспортами, а тут прям никто не собирается сдавать))) плиать кто это вообще?
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И ни одна порохососная ************ не понимет слова "переговоры".
Хотя минские их устраивают. Нонсенс, или дибилизм проигравших покажет время.
Соевые, вы чмошники последние！
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Люди нахера вы выбрали зебилов , ну бл...... я не пойму вашей логики .
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Не люди выбрали зебилов...а зебилы выбрали зебилов.... а у зебилов логику искать не надо...ее у них нет...
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но нельзя без компромисса договориться о мире

В смысле компромиссы ? С нашей стороны ? Я что-то пропустил, наверное... Мы что-то украли ? Или захватили чужую территорию ? Какие нах компромиссы, ты ублюдок ? Давай я к т**е в квартиру вломлюсь, вы@бу твою жену, отлуплю детей, убью собаку и потом скажу - договоримся о компромиссе, я буду у т**я жить, буду продолжать **@ть твою жену, иногда т**я и твоих детей, а ты меня будешь кормить и давать еще на карманные расходы.
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Які ще компроміси на українській території з маскалотою?
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Понятно, петики против того, что "единственный настоящий союзник - армия и флот". И на кого вы работаете - Петю или х.йла?
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