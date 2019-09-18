 "Никто не собирается сдавать Украину, но нельзя без компромисса договориться о мире", - Пристайко

Об этом он сказал на совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и Комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Никто не собирается сдавать Украину, и каждый человек, который ведет переговоры, не обязательно предатель. У нас всех может быть свой подход, каким образом мы собираемся освободить наше государство. Если бы у нас было достаточно Вооруженных сил, достаточно армии, силы и экономической мощи, на нас бы никто не напал", - заявил Пристайко.

"Наша задача, дипломатов, к огромному сожалению, вести переговоры, которые не добавляют нам совершенно ни сил, ни удовольствия, ради того, чтобы мы могли выйти из ситуации с наименьшими потерями. Если вы думаете, что дипломаты смогут договориться без компромисса - это наивно, и к сожалению, так не сработает", - подчеркнул Пристайко.

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"Единственный настоящий союзник - это армия и флот. Эта старая формула на самом деле остается действенной. Наша задача - найти сейчас искусство возможного, каким образом мы можем минимизировать наши потери, чтобы вырваться из лап агрессора и продвигаться так, как мы все с вами решили", - добавил Пристайко.