 "Никто не собирается сдавать Украину, но нельзя без компромисса договориться о мире", - Пристайко

Об этом он сказал на совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и Комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Никто не собирается сдавать Украину, и каждый человек, который ведет переговоры, не обязательно предатель. У нас всех может быть свой подход, каким образом мы собираемся освободить наше государство. Если бы у нас было достаточно Вооруженных сил, достаточно армии, силы и экономической мощи, на нас бы никто не напал", - заявил Пристайко.
"Наша задача, дипломатов, к огромному сожалению, вести переговоры, которые не добавляют нам совершенно ни сил, ни удовольствия, ради того, чтобы мы могли выйти из ситуации с наименьшими потерями. Если вы думаете, что дипломаты смогут договориться без компромисса - это наивно, и к сожалению, так не сработает", - подчеркнул Пристайко.
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"Единственный настоящий союзник - это армия и флот. Эта старая формула на самом деле остается действенной. Наша задача - найти сейчас искусство возможного, каким образом мы можем минимизировать наши потери, чтобы вырваться из лап агрессора и продвигаться так, как мы все с вами решили", - добавил Пристайко.
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Це в сторону Дніпра?
30-го августа Зеленский говорит, что депутаты за кнопкодавство будут складывать мандаты. 10-го сентября двое нардепов попадаются на оном и просто извиняются, пряча мандаты обратно в карман. Но не все так однозначно.
Пять лет лишайные ховрахи носятся по интернету и вопят о том, как Порох душит свободу слова. Сегодня Богдан требует чистки в среде журналистов и на тайном заседании Рады по свободе слова выбирает в совет Наташу Влащенко с ЗИКа. Но опять же не все так однозначно.
Какая-то говорящая гениталия - зам главы АПешечки- рассказывает АТОвцям с донбасской пропиской о том, что это ОНИ виноваты в войне и приходит к палаткам несколько раз за ночь, провоцируя ветеранов на конфликт. Но не все так однозначно, завтра она извинится. Или напишут, что она не это имела в виду.
А ночью сжигают дом Гонтаревой. Но не всё… вы поняли.
Зе и сотоварищи потеряли берега настолько, что заявляют вслух о том, что в Слуге народа есть сумасшедшие, больные люди. И это помимо людей с 9-ю классами образования. Но по-прежнему не всё так однозначно.
Весна придет - сажать будем. А. Нет. Извините. Будем компенсировать Бене и Ринату издержки связанные с войной, которую учинили донецкие АТОвцы. Видите систему? Я - вижу. Им надо максимально быстро и по беспределу.
И тут я перестаю понимать.
Судя по скорости оп#зденения и зашкваров, им глубоко плевать, взбунтуется народ или нет.
Т.е. они готовы к этому сценарию. Что косвенно подтверждают слова Богдана «поработаем до нового года и все».
Причем готовность эта почти наверняка связана с нашим северным соседом, который не играет по мелочи. Это не будет Майдан 14-го, что-то принципиально иное.
Но с другой стороны, постоянно забрасываются месседжи «на проверку» и в случае громкого негодования вылазит говорящая голова с рассказами, что мы все не так поняли.
Т.е. где-то они всё же сц#т или пока еще не пришло время Ч.
Одно мне лично понятно абсолютно: если мы все замолчим - нам п...а.
Нам не позволят жить свободными людьми, а может и вовсе не позволят жить. Сожженные дома, доносы, бесконечное наглое вранье с отмороженными хлебальниками, кураж безнаказанности и абсолютной власти. Мальчики решили поиграться в маленького такого, криворожского путина.
Мы же не позволим ему вырасти?
Інакше ми припинемо своє існування.
ПУСТЬ ВЫВОДЯТ ВОЙСКА КАЦАПСКИЕ И ГРАНИЦУ ОТДАЮТ ПОД КОНТРОЛЬ!тогда можно что-то там говорить!
А з нашими компромісами, так дивись, і кордон з Польщею можна перетнути.
Хотя минские их устраивают. Нонсенс, или дибилизм проигравших покажет время.
Соевые, вы чмошники последние！
В смысле компромиссы ? С нашей стороны ? Я что-то пропустил, наверное... Мы что-то украли ? Или захватили чужую территорию ? Какие нах компромиссы, ты ублюдок ? Давай я к т**е в квартиру вломлюсь, вы@бу твою жену, отлуплю детей, убью собаку и потом скажу - договоримся о компромиссе, я буду у т**я жить, буду продолжать **@ть твою жену, иногда т**я и твоих детей, а ты меня будешь кормить и давать еще на карманные расходы.