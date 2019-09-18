 Налоговая милиция добилась возмещения в бюджет 51,7 млн грн неуплаченных таможенных платежей при импорте газа

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках оперативного сопровождения уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 УК Украины, расследование которого осуществляет ГПУ, были установлены должностные лица предприятия, занимающегося торговлей газом, которые в период 2017-2018 годов при осуществлении импортных операций, связанных с закупкой природного газа у предприятия-нерезидента, уклонились от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговая милиция добилась возмещения в бюджет 4,2 млн грн неуплаченной платы за землю с киевской компании – арендодателя недвижимости

По результатам принятых мер в бюджет возмещены убытки в сумме более 51,7 млн гривен.