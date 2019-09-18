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 Экономика
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Все про:Газ (9137) налоговая милиция (1744) ГФС (3421)

 Налоговая милиция добилась возмещения в бюджет 51,7 млн грн неуплаченных таможенных платежей при импорте газа

Сотрудники налоговой милиции Межрегионального оперативного управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС совместно с работниками ГПУ обеспечили возмещение в бюджет более 51,7 млн грн нанесенного ущерба.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках оперативного сопровождения уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 УК Украины, расследование которого осуществляет ГПУ, были установлены должностные лица предприятия, занимающегося торговлей газом, которые в период 2017-2018 годов при осуществлении импортных операций, связанных с закупкой природного газа у предприятия-нерезидента, уклонились от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах.

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По результатам принятых мер в бюджет возмещены убытки в сумме более 51,7 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3149226
 
 
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І в кого це банформування "податкова міліція" вимагає таку суму?
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