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 Для ослабления санкций ЕС против РФ оснований нет, - Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не думает, что ЕС снимет или существенно ослабит санкции против России, поскольку для этого нет оснований.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде", пишет Цензор.НЕТ.

"Не думаю, что это произойдет. Нет оснований. Да, состоялся обмен пленными, но все понимают, что это только первый шаг, и впереди - долгий путь. Крым до сих пор оккупирован. Война продолжается. Все это должно быть решено", - сказала она.

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Она добавила, что после российско-грузинской войны за каких-то три месяца Европа вернулась к привычным отношениям с Россией, и это была огромная ошибка. "Это вызвало лавину, результатом которой стала аннексия Крыма", - уверена Кальюлайд.

"Мы в Европе поняли свою ошибку и вынесли урок. На этот раз мы не сможем сказать: "Окей, в 2014 году произошло неладное, но давайте идти дальше". Если мы проглотили Грузию, если проглотим Крым, то будет следующая красная линия, которую пересечет Россия", - отметила президент Эстонии.

Напомним, 12 сентября Евросоюз на шесть месяцев продлил действие санкций против России.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149222
 
 
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скорее работают на ослабление, да и Украина им в этом подыгрывает..
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Новость прочтите, кассандра недоделанная
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О каких санкциях идет речь,страны ЕС так и торгуют санкионными товарами и услугами с кацапами как и торговали только уже через третьи страны не поддерживающие санкции.
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Кстати, а почему за оккупацию Грузии тогда не ввели санкции против пуйла ?
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санкции настолько крепки, что озабоченность россии уже переросла в глубокую озабоченность и грозит в итоге самой полной озабоченностью со времен походов первых викингов к вратам Цареграда
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