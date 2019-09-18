 Подозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", - отметил первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль.
Он добавил, что устанавливаются мотивы совершения преступления.
Напомним, сегодня тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями обнаружили в Николаеве. В городе введена спецоперация "Сирена".
и этот пьяный застрелили троих на раз? Рэмбо что ли???
пока по той инфе что есть...даже не верится, что так быстро словили именно виновного...
а не назначили (понимаете?)
А при наличии видеокамер на всем его пути туда и обратно - найти его - дело несложное
Как сообщил «Преступности.НЕТ» собеседник в Нацполиции, по информации следствия, задержанный мог быть причастен к преступлению, однако после самого задержания, установления его личности и других следственных действий было установлено, что он не имеет к этому отношения и в дальнейшем его отпустили.