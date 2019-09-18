 Подозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", - отметил первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль.

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Он добавил, что устанавливаются мотивы совершения преступления.

Напомним, сегодня тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями обнаружили в Николаеве. В городе введена спецоперация "Сирена".