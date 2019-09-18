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Все про:АЗС (305) Николаев (1200) Нацполиция (10093) убийство (5343)

 Подозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, - Нацполиция. ФОТО

Полиция задержала подозреваемого в совершении тройного убийства сотрудников АЗС в Николаеве

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Подозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, - Нацполиция 01

"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", - отметил первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль.

Подозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство работников АЗС в Николаеве: полиция рассматривает три версии

Он добавил, что устанавливаются мотивы совершения преступления.

Напомним, сегодня тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями обнаружили в Николаеве. В городе введена спецоперация "Сирена".

Источник: https://censor.net.ua/n3149221
 
 
 Топ комментарии
 
В Украине самый гуманный УПК в мире поэтому 25 никак нет.
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это тот кто кричал за легализацию оружия.
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Если бы и у работников АЗС были стволы , такой глупой мысли у этого идиота и не возникло бы .
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Ну що ж. Якщо це він, то жити тепер йому найближчі 25 років у вязниці.
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В Украине самый гуманный УПК в мире поэтому 25 никак нет.
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Дадут 7-10 лет, потом как обычно амнистия, в счет 2х пойдет сидение в СИЗО и выйдет через 5 опять поганить жизнь людям.
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за тройное умышленое убийство не дают такие сроки. Тут разве что статью менять. Но врядли, он же не какая нибудь зайцева.
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За троих - пожизненное сто пролцентов.На выпивку не хватало.
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пьяный...не помнит..а пестик так фотогенично торчит в штанах...
и этот пьяный застрелили троих на раз? Рэмбо что ли???
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все может быть...
пока по той инфе что есть...даже не верится, что так быстро словили именно виновного...
а не назначили (понимаете?)
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так быстро назначить не получится - "работу" провести надо.

А при наличии видеокамер на всем его пути туда и обратно - найти его - дело несложное
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Пишут, что работал он там, заявление о увольнении от него есть... Из за личной неприязни на фоне профессиональных отношений...
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Якщо так, то гарна картинка під "форулу" Штанфраєра вийде.
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Нет, не Рэмбо, это типа милитариста что по белке тир попутал.
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Похож на патриота.
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По-моему, справа пистолетного маньяка за руку держит М.Шуфутинский!
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Кто первый назовёт его "ЗЕлёным человечком",получит от меня шоколадный батончикПодозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4002
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А завтра була стаття, де загиблих співробітників АЗС назвали сєпарами, а вбивці поставили діагноз "патріотично-травматичний синдром". І намєкнулі, що треба пікетувати продажний суд.
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"Правопорядок в стране определяется не наличием воров,а умением властей их обезвреживать" ... (с)
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Шото мені здається, шо то не він був.

Как сообщил «Преступности.НЕТ» собеседник в Нацполиции, по информации следствия, задержанный мог быть причастен к преступлению, однако после самого задержания, установления его личности и других следственных действий было установлено, что он не имеет к этому отношения и в дальнейшем его отпустили.
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по закону терористи Гаді, або за хабар,- скоро буде поруч з нормальними людьми ходити та шукати чергову жертву(и)...З такими суддями- вся шваль на волі...як і сама Гадя...точно, курва, для себе закон писала...чуйка спрацювала...
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Надеюсь он имеет разрешение на ствол? А то у нас ведь низзя?
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