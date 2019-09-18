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 Политика Украины, Общество
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Все про:комитет (424) переименования (539) Переяслав-Хмельницкий (54)

 Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-Хмельницкого

Профильный комитет парламента одобрил решение о переименовании Переяслава-Хмельницкого на Киевщине.

Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Дмитрия Разумкова Ольга Туний, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, решение вернуть Переяславу-Хмельницкому историческое название - Переяслав - сегодня поддержали единогласно члены комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Теперь указанный проект постановления должны вынести на голосование сессионного зала.

Переименовать Переяслав-Хмельницкий ранее просил городской совет, заявляя о необходимости возврата исторического названия. Сегодня там проживают около 28 000 человек, он имеет статус города областного подчинения.

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Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-Хмельницкого 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149218
 
   
 Топ комментарии
 
тепер місцева міська рада називатиметься Переяславська Рада
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Опечатка, Павлодар это ПАВЛОГРАД.
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Трускавецька географічна академія?
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ПЕСык из Будки. Готовься. 1-го января твой свыночолый хозяин дрыснет в Хайфу, а тебя и весь минстець...
Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-Хмельницкого - Цензор.НЕТ 7081
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Жители Херсона и Запорожья напряглись.
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Крижопіль, Ямпіль, Костопіль - Кряж +поле, Яма+поле, Кість+поле.
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Можна і Станіслав, не знаю чи франківська рада погодиться.
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і яка тут історична справедливість? елементарна технічна зручніть
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Мабуть в 907 році погано знали Хмельницького.
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Переяслав одне з найстаріших міст України, якому більше 1000 років, а Хмельницького приплюсували при совєтах, через те що в цьому місті відбулася сумна подія через яку Україна більш як на 300 років опинилася під владою Московії.
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мда, и Порошенко просит переименовать зоопарк в Черкассах, выделив на это 300 млн грн. А здесь кто платить будет
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Как кто, ЗеДебилы. Ну и мы в том числе. К сожалению.
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на ваш неквалифицированный троллинг указали многие даже с стишками. Зачем мне вам отвечать при том что знаю, кто вам лайкнул.
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Вы считаете информацию, подаваемую сайтом, на котором пасетесь, троллингом? Это у вас от недосыпу. Нельзя ж все ночи напролет сльозв лыть
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Ну, тут я согласен. К слову, в днепропетровской области есть город Павлодар (Павел - царёк Московии), верните историческое название "Матвеев хутор". В начале 1770 года запорожец, военный старшина Матвей Хижняк построил зимовник, от которого пошли Матвеевские хутора, а позже - слобода Матвеевка.
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Добра справа. Ще й зникне альтернативна локальна назва "Падлоград" (іноді цю субурбію так називають через розташовані там буцигарні).
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Назви беруть від історичної назви саме міста, а не села, слободи, хутора що були на цьому місці.
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Т.е. вы считаете, что переименование украинской "Матвеевой слободы" основанной запорожским козаком Матвеем в "Павлоград" при царизме, это исторически правильно? Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-Хмельницкого - Цензор.НЕТ 2875
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Ви змішуюте моральну складову і поширену практику назв міст.
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Ни боже мой.
А вы считаете моральным, в независимой Украине, иметь город "Павлоград" в честь параноика царя Московии, а не город "Матвеевск", в честь его основателя, запорожского старшины Матвея? Расейско-совковая практика называть города, ну например "Набережные челны" в "Брежнев", "Ижевск" в "Устинов" или "Рыбинск" в "Андропов".
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Маєте рацію, але мені здається що павлоградська громада на це не піде. А чому Павло параноїк, він до московитів жодним боком, там німецьке коріння.
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Павел был нормальным,за то его и удушили.
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Якби Павло залишився, то війни з Наполеоном би не було.
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тепер місцева міська рада називатиметься Переяславська Рада
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Коли передати куті меду. то й собака істи не стане.
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А я назвал бы этот город Владимирградом, в честь человека изменившего жизнь всей страны.Вдумайтесь при порохе семьей решали, кушать картошку сегодня или на завтра немного оставить, сегодня большие семьи украинцев с деловым видом выбирают себе вторую-третью машину в семью, вальяжно гуляя по огромным автосалонам.
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Дизлайків на порядки більше, 230 проти 6.
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На що, сталінізм, маоїзм, полпотоїзм?
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скарга -> заблуждєнійє -> мошеннічєство. Можете самі підібрати із наявного. Пропаганда нетерпимості - > іздіватєльства
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огидніше цього роліка тіки сам Зє!біл
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Весь народ в едином порыве поздравляет новую богоматерь, новую Исиду, породившую нашего зелёного мессию, нашего Сокола Гора, нашего украинского елбасы - Владимира Александровича Зеленского! Верю - близок тот день, когда иконостас с новой зелёной троицей - Риммой, Владимиром и Еленой - будет, подобно корейской святой троице (Ким Ир Сен - Ким Чен Сук - Ким Чен Ир), висеть в доме каждой сознательной семьи! И семья эта будет беречь эти лики как зеницу ока, благоговейно протирать чистейшей тряпочкой со специальным стекломоем и ценить дороже жизни!
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Да ладно,весь народ.. , в нас теж в 90-х вітали з ювілеем по місцевому тб, в селах особливо таке любили.
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Запостив це в коментах на ТиШлангу - перевіримо сарказмометри громадян... Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-Хмельницкого - Цензор.НЕТ 661
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Дык... Владимиров и так дофига, надо не Владимирград, а в честь ЗЕленой шмакли, Шмарклеград. Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-Хмельницкого - Цензор.НЕТ 7946
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Скоро будемо Україну в малоросію переіменовувати.
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нє, вхождєнійє в москавську імперію задумано областями чи землями (губєрніямі), шоп завадити можливому відокремленню в майбутньому. Навіть назва "малоросія" не нагадуватиме про Україну
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Один фрезеровщик, Ксюха, уже догавкался про майбутнє. Вы там 9 дней недавно праздновали
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ти мені погрожуєш ?
в тебе ця штука ще не відросла.
краще піди десь далеко, бо я сьогодні не в гуморі з дурниками панькатись.
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Та ни в коем случае. Как можно?! Погрожувать Ксюхе, шоб она своими истеричными воплями загнала несчастного модера на больничный?
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більшої дурниці я не читала.
який зв'язок між моїми "воплями" і здоров'ям чи самопочуттям модераторів ?
сходи свій психічний стан перевір, бо певно якісь відхилення маєш.
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Та он же бедный все твои забаганки выполняет лишь бы ты видчепылась
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в мене не багато забаганок.
але і їх ніхто не виконує.
ти взагалі не знаєш про що калякаєш.
важаю, розмову вичерпано.
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И правильно. Ведь Хмельницкий был коммуняка проклятый и огент кримля.
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Извините,что опять не по теме. Поискал что нибудь про Молдову-не нашел. У нас очень хорошая новость,-депутат из блока АКУМ,Октавиан Цыку,(бывший боксер,участник Олимпийских Игр),только что объявил о своем выходе из блока АКУМ,и будет кандидатом на пост примара Кишинева (как известно,почти все деньги Молдовы крутятся в Кишиневе),заявив,что не может позволить "истеричному кандидату И. Чебан,от социалистов",занять пост мэра Кишинева! Это очень сильный ход,и этот кандидат имеет реальные и большие шансы победить соССиалиста! Еще никогда мэрия Кишинева не попадала в руки всяких прорАссейских комМУно-соССиалистов! С приходом в гонку Октавиана Цыку (его уже хрюшные СМИ уже объявили,фашистом! Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-Хмельницкого - Цензор.НЕТ 1987) у здоровых сил общества есть реальные шансы в очередной раз,отправить комМУнистическую идею в мусорный бак! Появилась реальная надежда!
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Вітаєм Деда, але вибори ще попереду.
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Это все фигня.. по сравнению с тем что пост мэра Киева будет претендовать ( и с большой долей вероятности им станет...цик то будет ручная)... лысый из квартала....
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Я так понимаю, депутатам разных уровней больше заняться в Украине нечем. Все проблемы решены. Ну ладно там Червоноград какой, Хмельницкий чем не угодил?
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А от хрін його знає, дала б йому та полька, не були би в Московії.
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А Червоноград необов'язково від комуняк,

Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-Хмельницкого - Цензор.НЕТ 6207

Червона Русь (нім. Russia)

Черво́на Русь - назва Галичини, вперше вжита в Хроніці Констанцького собору Ульріха фон Ріхенталя на початку XV ст. [1] і популярна переважно у польських джерелах XVI-XVIII століттях для визначення колишнього Галицького князівства (за адміністративним поділом у XV-XVIII століттях - Руське і Белзьке воєводства Польського королівства). Інколи цю назву поширювано і на східні українські землі.
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Хмельницкий сдал орде Украину.В Израиле -второй по значимости враг после Гитлера.За еврейскую резню.
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Федя, я не знаю, шо там к Хмелю у Израиля, для меня он - победитель в украино-польской войне. И ничего он не "сдавал орде", у тебя московско-советское представление о переясловском договоре. Сдали Украину Московии уже последующие укр. Гетьманы-старшины.
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меняйте заодно правостороннее движение на левостороннее.
И уездный центр в Полтавской губернии шагнёт к истокам.
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Будеш багато триндіти, повернемо Москві назву Кучково.
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можливо.
ликарняна палата витримала и не таки побажання.
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