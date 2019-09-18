 Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-Хмельницкого

Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Дмитрия Разумкова Ольга Туний, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, решение вернуть Переяславу-Хмельницкому историческое название - Переяслав - сегодня поддержали единогласно члены комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Теперь указанный проект постановления должны вынести на голосование сессионного зала.
Переименовать Переяслав-Хмельницкий ранее просил городской совет, заявляя о необходимости возврата исторического названия. Сегодня там проживают около 28 000 человек, он имеет статус города областного подчинения.
Экс-регионал и антимайдановец Клименко возглавил Переяслав-Хмельницкую РГА вопреки протестам депутатов и руководства района
А вы считаете моральным, в независимой Украине, иметь город "Павлоград" в честь параноика царя Московии, а не город "Матвеевск", в честь его основателя, запорожского старшины Матвея? Расейско-совковая практика называть города, ну например "Набережные челны" в "Брежнев", "Ижевск" в "Устинов" или "Рыбинск" в "Андропов".
в тебе ця штука ще не відросла.
краще піди десь далеко, бо я сьогодні не в гуморі з дурниками панькатись.
який зв'язок між моїми "воплями" і здоров'ям чи самопочуттям модераторів ?
сходи свій психічний стан перевір, бо певно якісь відхилення маєш.
але і їх ніхто не виконує.
ти взагалі не знаєш про що калякаєш.
важаю, розмову вичерпано.
Червона Русь (нім. Russia)
Черво́на Русь - назва Галичини, вперше вжита в Хроніці Констанцького собору Ульріха фон Ріхенталя на початку XV ст. [1] і популярна переважно у польських джерелах XVI-XVIII століттях для визначення колишнього Галицького князівства (за адміністративним поділом у XV-XVIII століттях - Руське і Белзьке воєводства Польського королівства). Інколи цю назву поширювано і на східні українські землі.
И уездный центр в Полтавской губернии шагнёт к истокам.
ликарняна палата витримала и не таки побажання.