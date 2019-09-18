 Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-Хмельницкого

Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Дмитрия Разумкова Ольга Туний, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, решение вернуть Переяславу-Хмельницкому историческое название - Переяслав - сегодня поддержали единогласно члены комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Теперь указанный проект постановления должны вынести на голосование сессионного зала.

Переименовать Переяслав-Хмельницкий ранее просил городской совет, заявляя о необходимости возврата исторического названия. Сегодня там проживают около 28 000 человек, он имеет статус города областного подчинения.

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