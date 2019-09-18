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 Политика Украины
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Все про:ВР (23683) комитет (424) кнопкодавство (32)

 Регламентный комитет рекомендует ВР "принять к сведению" факты "кнопкодавства" депутатов

Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендовал ВР принять к сведению факты неличного голосования депутатами.

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 18 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Предлагается принять к сведению поручения первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и обращение сопредседателя депутатской фракции политической партии "Европейская Солидарность" Артура Герасимова относительно неличного голосования отдельными народными депутатами (Еленой Копанчук и Сергеем Литвиненко из фракции "Слуга народа", - Ред.) и обратиться к народному депутату (Александру) Ковалеву с предложением предоставить объяснения относительно подтверждения или опровержения информации о неличном голосовании им и повторно пригласить его на заседание комитета для рассмотрения данного вопроса", - отметил председатель регламентного комитета Сергей Кальченко.

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Также во время обсуждения члены комитета уточнили решения относительно депутатов Копанчук и Литвиненко.

"Предлагается изменить второй пункт проекта решения и формулировку "обратить внимание на необходимость соблюдения" заменить "предупредить о необходимости соблюдения норм Конституции", - добавил глава комитета.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты Елена Копанчук, Сергей Литвиненко и Александр Ковалев "кнопкодавили" в парламенте.

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады разобраться с зафиксированными случаями "кнопкодавства" и дать правовую оценку.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149217
 
 
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ух какое строгое наказание. ні обіцянок ні пробачень
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Тут вопрос совершенно в другом. Раньше термин "кнопкодавство" имел только внешние признаки и относился к неличному голосованию. Сейчас этот термин мутировал из неличного голосования в голосование по указке. Коломойского, Разумкова или Богдана, это неважно. И уже неважно, голосует "слуга" только за себя или нет. Он все-равно по своей сути является марионеткой, исполнителем приказов, а значит и "кнопкодавом".
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Кто нами правит/ Ковалев , сначала опровергал факт кнопкодавства, но после видео признал, что нарушил Конституцию: " видно, что я кнопку нажал? Если взять взвешивание грехов, это самый маленький грех. Если бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка…", - заявил депутат. Ковалев победил, получив 220 голосов. Он раздавал избирателям продуктовые наборы,устраивал для них застолье. Во время избирательной кампании Ковалёв обвинял украинскую власть в обстрелах мирного населения Донбасса
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