 Контрразведка СБУ разоблачила двойного агента, завербованного ФСБ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую службу "Радио Свобода".
Так, уволенный из правоохранительных органов гражданин Украины поехал по делам в Курскую область России. Там он попал под "обработку" российской спецслужбы. В итоге его завербовал майор оперативно-разведывательного управления Пограничного управления ФСБ по Курской области Дмитрий Епифанов. Завербованный агент дал подписку, что будет работать на ФСБ России и выбрал псевдоним Мастер.
Завербованный долгое время не получал заданий от российских кураторов. Работать с ним ФСБ начала с 2017 года. Мастеру поручили создать канал контрабанды наркотиков и нелегальных мигрантов из Украины в Российскую Федерацию.
После этого, очередной куратор Мастера, майор Денис Волох, попытался использовать агента для сбора разведывательной информации о СБУ. В конце весны нынешнего года поступило задание начать сбор персональных данных офицеров и сведений о работе негласного аппарата СБУ.
"Для сбора персональных сведений майор Денис Волох рекомендовал агенту установить контакты с сотрудниками СБУ, предложив свою помощь в качестве источника негласной информации. Так Мастер и сделал, говоря, мол, что он часто бывает на территории России, и у него есть возможность узнать что-то ценное для украинской разведки", - рассказывает заместитель начальника УСБУ в Сумской области полковник Юрий Байдак.
Мастер должен был "подставиться" под вербовку СБУ с обязательным письменным обязательством и выбором оперативного псевдонима. Ему приказали приобрести определенное количество атрибутики "Правого сектора" и перевезти ее в РФ.
Все это вместе с признаниями Мастера планировалось быть использовано для "информационных репортажей и новостей" на местных курских и центральных каналах Российской Федерации.
Однако украинские спецслужбы сорвали этот план. Как отмечают в СБУ, изобличению агента способствовало знание шаблонных подходов российских разведчиков в организации работы и связи с агентами.
…Світе тихий, краю милий, Моя
Україно, За що тебе сплюндровано, За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась, Чи ти діточок непевних Звичаю не вчила? «Молилася,
турбувалась, День і ніч не спала, Малих діток доглядала, Звичаю навчала.
Виростали мої квіти, Мої добрі діти, Панувала і я колись На широкім світі,
Панувала… Ой Богдане! Нерозумний сину! Подивись тепер на матір, На свою
Вкраїну, Що, колишучи, співала Про свою недолю, Що, співаючи, ридала, Виглядала
волю. Ой Богдане, Богданочку, Якби була знала, У колисці б задушила, Під серцем
приспала. Степи мої запродані Жидові, німоті, Сини мої на чужині, На чужій
роботі. Дніпро, брат мій, висихає, Мене покидає, І могили мої милі Москаль
розриває... Нехай риє, розкопує, Не своє шукає, А тим часом перевертні Нехай
підростають Та поможуть москалеві Господарювати, Та з матері полатану Сорочку
знімати. Помагайте, недолюдки, Матір катувати»…
: 9 жовтня 1843 р.
Натякну - оте, в що прописують
Тільки не російських развєдчіков, а російських шпигунів. Російських розвідників ніколи не було - самісинькі шпигуни і сексоти.
Кароче ,агент 006 запутался в отчётах центру ,сообщив всё наоборот.