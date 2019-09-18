 Контрразведка СБУ разоблачила двойного агента, завербованного ФСБ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую службу "Радио Свобода".

Так, уволенный из правоохранительных органов гражданин Украины поехал по делам в Курскую область России. Там он попал под "обработку" российской спецслужбы. В итоге его завербовал майор оперативно-разведывательного управления Пограничного управления ФСБ по Курской области Дмитрий Епифанов. Завербованный агент дал подписку, что будет работать на ФСБ России и выбрал псевдоним Мастер.

Завербованный долгое время не получал заданий от российских кураторов. Работать с ним ФСБ начала с 2017 года. Мастеру поручили создать канал контрабанды наркотиков и нелегальных мигрантов из Украины в Российскую Федерацию.

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После этого, очередной куратор Мастера, майор Денис Волох, попытался использовать агента для сбора разведывательной информации о СБУ. В конце весны нынешнего года поступило задание начать сбор персональных данных офицеров и сведений о работе негласного аппарата СБУ.

"Для сбора персональных сведений майор Денис Волох рекомендовал агенту установить контакты с сотрудниками СБУ, предложив свою помощь в качестве источника негласной информации. Так Мастер и сделал, говоря, мол, что он часто бывает на территории России, и у него есть возможность узнать что-то ценное для украинской разведки", - рассказывает заместитель начальника УСБУ в Сумской области полковник Юрий Байдак.

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Мастер должен был "подставиться" под вербовку СБУ с обязательным письменным обязательством и выбором оперативного псевдонима. Ему приказали приобрести определенное количество атрибутики "Правого сектора" и перевезти ее в РФ.

Все это вместе с признаниями Мастера планировалось быть использовано для "информационных репортажей и новостей" на местных курских и центральных каналах Российской Федерации.

Однако украинские спецслужбы сорвали этот план. Как отмечают в СБУ, изобличению агента способствовало знание шаблонных подходов российских разведчиков в организации работы и связи с агентами.