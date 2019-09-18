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Все про:контрразведка (143) СБУ (13842) ФСБ (1380)

 Контрразведка СБУ разоблачила двойного агента, завербованного ФСБ

Бывший правоохранитель по заданию ФСБ пытался получить в СБУ разведывательное поручение и стать двойным агентом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую службу "Радио Свобода".

Так, уволенный из правоохранительных органов гражданин Украины поехал по делам в Курскую область России. Там он попал под "обработку" российской спецслужбы. В итоге его завербовал майор оперативно-разведывательного управления Пограничного управления ФСБ по Курской области Дмитрий Епифанов. Завербованный агент дал подписку, что будет работать на ФСБ России и выбрал псевдоним Мастер.

Завербованный долгое время не получал заданий от российских кураторов. Работать с ним ФСБ начала с 2017 года. Мастеру поручили создать канал контрабанды наркотиков и нелегальных мигрантов из Украины в Российскую Федерацию.

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После этого, очередной куратор Мастера, майор Денис Волох, попытался использовать агента для сбора разведывательной информации о СБУ. В конце весны нынешнего года поступило задание начать сбор персональных данных офицеров и сведений о работе негласного аппарата СБУ.

"Для сбора персональных сведений майор Денис Волох рекомендовал агенту установить контакты с сотрудниками СБУ, предложив свою помощь в качестве источника негласной информации. Так Мастер и сделал, говоря, мол, что он часто бывает на территории России, и у него есть возможность узнать что-то ценное для украинской разведки", - рассказывает заместитель начальника УСБУ в Сумской области полковник Юрий Байдак.

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Мастер должен был "подставиться" под вербовку СБУ с обязательным письменным обязательством и выбором оперативного псевдонима. Ему приказали приобрести определенное количество атрибутики "Правого сектора" и перевезти ее в РФ.

Все это вместе с признаниями Мастера планировалось быть использовано для "информационных репортажей и новостей" на местных курских и центральных каналах Российской Федерации.

Однако украинские спецслужбы сорвали этот план. Как отмечают в СБУ, изобличению агента способствовало знание шаблонных подходов российских разведчиков в организации работы и связи с агентами.

Источник: https://censor.net.ua/n3149215
 
 
 Топ комментарии
 
Да там судя по тому как сдают Украину...весь кабмин...весь офис препездента...и сам препездент завербованы фсб....
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Тарас ШЕВЧЕНКО. Розрита могила.
…Світе тихий, краю милий, Моя
Україно, За що тебе сплюндровано, За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась, Чи ти діточок непевних Звичаю не вчила? «Молилася,
турбувалась, День і ніч не спала, Малих діток доглядала, Звичаю навчала.
Виростали мої квіти, Мої добрі діти, Панувала і я колись На широкім світі,
Панувала… Ой Богдане! Нерозумний сину! Подивись тепер на матір, На свою
Вкраїну, Що, колишучи, співала Про свою недолю, Що, співаючи, ридала, Виглядала
волю. Ой Богдане, Богданочку, Якби була знала, У колисці б задушила, Під серцем
приспала. Степи мої запродані Жидові, німоті, Сини мої на чужині, На чужій
роботі. Дніпро, брат мій, висихає, Мене покидає, І могили мої милі Москаль
розриває... Нехай риє, розкопує, Не своє шукає, А тим часом перевертні Нехай
підростають Та поможуть москалеві Господарювати, Та з матері полатану Сорочку
знімати. Помагайте, недолюдки, Матір катувати»
: 9 жовтня 1843 р.
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А как там командир вагнера Уткин поживает, в гости все так и ездит в Украину?
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Он двойной агент СБУ «родственник»)))
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Да там судя по тому как сдают Украину...весь кабмин...весь офис ***********...и сам ********** завербованы фсб....
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Тарас ШЕВЧЕНКО. Розрита могила.
…Світе тихий, краю милий, Моя
Україно, За що тебе сплюндровано, За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась, Чи ти діточок непевних Звичаю не вчила? «Молилася,
турбувалась, День і ніч не спала, Малих діток доглядала, Звичаю навчала.
Виростали мої квіти, Мої добрі діти, Панувала і я колись На широкім світі,
Панувала… Ой Богдане! Нерозумний сину! Подивись тепер на матір, На свою
Вкраїну, Що, колишучи, співала Про свою недолю, Що, співаючи, ридала, Виглядала
волю. Ой Богдане, Богданочку, Якби була знала, У колисці б задушила, Під серцем
приспала. Степи мої запродані Жидові, німоті, Сини мої на чужині, На чужій
роботі. Дніпро, брат мій, висихає, Мене покидає, І могили мої милі Москаль
розриває... Нехай риє, розкопує, Не своє шукає, А тим часом перевертні Нехай
підростають Та поможуть москалеві Господарювати, Та з матері полатану Сорочку
знімати. Помагайте, недолюдки, Матір катувати»
: 9 жовтня 1843 р.
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Єдине, що б виправила, то це наголос в "Богдане, Богданочку!"
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Просто интересуюсь,у тебя проблема с глазами или с головой?
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Портнов ныне уже правозащитник....активист...лицо нации...
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"Лицо" краще було б замінити іншим словом... Але за нього можуть забанити.
Натякну - оте, в що прописують
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российских разведчиков (с)

Тільки не російських развєдчіков, а російських шпигунів. Російських розвідників ніколи не було - самісинькі шпигуни і сексоти.
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Наградить и отпустить-план Штанмайера,так план Штанмайера.
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Да что их там искать, зайдите в верховную раду, они там.
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А що, ФСБ настільки обідніло, що атрибутику Правосєків потрібно завозити з України? на своїх фабриках штампують фальшиві доляри, а ксіви з Правого Сектору - слабо?
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Епифан казался жадным,умным, хитрым,плотоядным...
Кароче ,агент 006 запутался в отчётах центру ,сообщив всё наоборот.
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Как-то наивно. Символика "Правого сектора", канал поставки наркотиков. Наивно-примитивно.
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Я просто в состоянии *********** периферии Контрразведка СБУ разоблачила двойного агента, завербованного ФСБ - Цензор.НЕТ 105
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"Вот и первое заданье:в три-пятнадцать, возле бани,может раньше,может позже,остановиться такси.Надо сесть,связать шофера,разыграть простого вора,а потом про этот случай раструбят по Би-Би-Си"...(с)
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