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Все про:нападение (1765) прокуратура (3653) Донецкая область (4351)

 В суде на Донетчине неизвестные избили сотрудника прокуратуры и повредили его автомобиль

В Донецкой области сотруднику Константиновской местной прокуратуры нанесли телесные повреждения и повредили автомобиль.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Установлено, что 18 сентября, в 12:35, в коридоре первого этажа Добропольского горрайонного суда Донецкой области неизвестные напали на 28-летнего работника Константиновской местной прокуратуры и нанесли ему удары кулаками в область живота. Кроме того, злоумышленниками повреждены два колеса автомобиля марки SSANG YONG Rexton, принадлежащий потерпевшему", - говорится в сообщении.

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По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 и ч. 1 ст. 347 УК Украины. Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех причастных к совершению преступления лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3149213
 
   
 Топ комментарии
 
Прокурор=вор. Не жалко. Абсолютно вредные паразиты общества.
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неплохие почины пошли, то сепара в квартире, то прокуроришку
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SSANG YONG Rexton???? нищета, а не прокуратор ...
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А шо так можно? А за шо тогда Музычко замочили?
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неплохие почины пошли, то сепара в квартире, то прокуроришку
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Теперь все можно, жестокий реванш, уставшие от войны должны досмотреть сериалы до конца...
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Прокурор=вор. Не жалко. Абсолютно вредные паразиты общества.
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На старом Рекстоне за 15 тыс уе - это, либо начинающий, либо помощник прокурора какой-то.
Нормальный прокурор на крузер или на рейндж уже должен накрасть.
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SSANG YONG Rexton???? нищета, а не прокуратор ...
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Да,китайское барахло, так и ведь он не на самой должности был наверное.
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Та кем бы ни был...нельзя ж до такого опускаться. Уж лучше на бляхе...
Инфинятя - наше фсьо... glorified nissan...
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На Рябу шапку вже кладуть з прибором. Дожились узеленські.
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Всё это было предсказуемо. Когда в стране не существует правосудия(в истинном понятии этого слова, а не в очередных ярких обёртках для прикрытия старых "кадров") - вступает в свои права беспредел(Закон Линча).
За пять предыдущих лет из наших надежд на реформы в правосудии - вылезло очередное монстро, из взяточников и полных дИбилов, которое у нас зовётся правосудием.
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очень кстати наглядная "живая" ситуация:
в суде на неоккупированном Донбассе бьют прокуроров (хороших-плохих - не важно), зато вполне серьёзно рассматривается "формула Штанмайера" с выборами на оккупированных территориях Донбасса.. какие это будут выборы понятно на данном конкретном примере
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Прокурор у суді відчуває собі зовсім безкарним. Він може нести будь - яку пургу, суддя буде завжди на його стороні.
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нет, не всегда...довольно часто решения судейской швали заставляют поокураторов вздернуть бровь...
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