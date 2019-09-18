 В суде на Донетчине неизвестные избили сотрудника прокуратуры и повредили его автомобиль

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Установлено, что 18 сентября, в 12:35, в коридоре первого этажа Добропольского горрайонного суда Донецкой области неизвестные напали на 28-летнего работника Константиновской местной прокуратуры и нанесли ему удары кулаками в область живота. Кроме того, злоумышленниками повреждены два колеса автомобиля марки SSANG YONG Rexton, принадлежащий потерпевшему", - говорится в сообщении.

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По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 и ч. 1 ст. 347 УК Украины. Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех причастных к совершению преступления лиц.