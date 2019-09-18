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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:ложная тревога (77) Метрополитен (618)

 Неизвестный на мосту Метро в Киеве открыл стрельбу и угрожает взрывами, проводится спецоперация, - Крищенко. ФОТОрепортаж

В Киеве возле моста Метро неизвестный угрожает взрывом, проводится специальная полицейская операция.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщае спикер Нацполиции Оксана Блищик, информирует Цензор.НЕТ.

"Правоохранители ввели в столице специальный оперативный план. Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы", - говорится в сообщении.

В столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его и государственные учреждения. Получив эту информацию, на место выехали специалисты всех профильных служб, а также руководство столичной полиции.

"Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто.
Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовка к террористическому акту", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Ранее, в связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Участок от станции "Дарница" до станции "Крещатик" проверяется специалистами".

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Неизвестный на мосту Метро в Киеве открыл стрельбу и угрожает взрывами, проводится спецоперация, - Крищенко 01
Неизвестный на мосту Метро в Киеве открыл стрельбу и угрожает взрывами, проводится спецоперация, - Крищенко 02
Неизвестный на мосту Метро в Киеве открыл стрельбу и угрожает взрывами, проводится спецоперация, - Крищенко 03
Неизвестный на мосту Метро в Киеве открыл стрельбу и угрожает взрывами, проводится спецоперация, - Крищенко 04
Неизвестный на мосту Метро в Киеве открыл стрельбу и угрожает взрывами, проводится спецоперация, - Крищенко 05
Неизвестный на мосту Метро в Киеве открыл стрельбу и угрожает взрывами, проводится спецоперация, - Крищенко 06
Неизвестный на мосту Метро в Киеве открыл стрельбу и угрожает взрывами, проводится спецоперация, - Крищенко 07

Источник: https://censor.net.ua/n3149212
 
   
 Топ комментарии
 
Тарас ШЕВЧЕНКО. Розрита могила.
…Світе тихий, краю милий, Моя
Україно, За що тебе сплюндровано, За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась, Чи ти діточок непевних Звичаю не вчила? «Молилася,
турбувалась, День і ніч не спала, Малих діток доглядала, Звичаю навчала.
Виростали мої квіти, Мої добрі діти, Панувала і я колись На широкім світі,
Панувала… Ой Богдане! Нерозумний сину! Подивись тепер на матір, На свою
Вкраїну, Що, колишучи, співала Про свою недолю, Що, співаючи, ридала, Виглядала
волю. Ой Богдане, Богданочку, Якби була знала, У колисці б задушила, Під серцем
приспала. Степи мої запродані Жидові, німоті, Сини мої на чужині, На чужій
роботі. Дніпро, брат мій, висихає, Мене покидає, І могили мої милі Москаль
розриває... Нехай риє, розкопує, Не своє шукає, А тим часом перевертні Нехай
підростають Та поможуть москалеві Господарювати, Та з матері полатану Сорочку
знімати. Помагайте, недолюдки, Матір катувати»
: 9 жовтня 1843 р.
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тогда почему Цензор долго тянул с новостью. Она ведь висит давно и только она заставила меня зайти на сайт. Кстати, Рошен 300 млн грн перевел на зоопарк Черкасс, а что сделал не рошен….развел войска а с ними и вас
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Там чувак на белом авто с автоматическим оружием, говорит что машина заминирована!
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...один выстрел снайпера.... и решение вопроса!!! ))))
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точно? а если пульсометр на детонаторе? как в фильмах?
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Тоді Кличко побудує новий міст за мільярд доларів!
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А ти за скільки збудуєш? Взагалі навіть 1 тони вибухівки недостатньо для знищення і половини моста.
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одного кило хватит разнести белую машинку и дебила с Крыма.... который там бегает!!! Мост даже и не заметит ...)))))
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... а я думал..что это ты Igor L там бегаешь? Все действия идиота на мосту ну точь в точь...как твоя писанина!!!
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В мордокниге пишут, что на "Днепре" сидит какой-то дятел и обещает взорвать себя. Шахид хренов, гурий ему захотелось.
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В Киеве перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва

По информации "Киев.Оперативный", на мосту остановился автомобиль, из которого вышел водитель. С его сумки торчит приклад, а в руке у него "какие-то кнопки". Мужчина ходит по мосту и угрожает, что все взорвет.

Движение на мосту перекрыто в обоих направлениях
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Тарас ШЕВЧЕНКО. Розрита могила.
…Світе тихий, краю милий, Моя
Україно, За що тебе сплюндровано, За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась, Чи ти діточок непевних Звичаю не вчила? «Молилася,
турбувалась, День і ніч не спала, Малих діток доглядала, Звичаю навчала.
Виростали мої квіти, Мої добрі діти, Панувала і я колись На широкім світі,
Панувала… Ой Богдане! Нерозумний сину! Подивись тепер на матір, На свою
Вкраїну, Що, колишучи, співала Про свою недолю, Що, співаючи, ридала, Виглядала
волю. Ой Богдане, Богданочку, Якби була знала, У колисці б задушила, Під серцем
приспала. Степи мої запродані Жидові, німоті, Сини мої на чужині, На чужій
роботі. Дніпро, брат мій, висихає, Мене покидає, І могили мої милі Москаль
розриває... Нехай риє, розкопує, Не своє шукає, А тим часом перевертні Нехай
підростають Та поможуть москалеві Господарювати, Та з матері полатану Сорочку
знімати. Помагайте, недолюдки, Матір катувати»
: 9 жовтня 1843 р.
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Терорист хоч з дитячими малюнками в руках, хоч з будь-яким прапором має діставати кулю в голову.
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БТР туда поехал в сопровождении полиции.
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Там ЧП, чувак стреляен а цензор кавычки рисует
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Дайте угадаю, это русский
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нет. це порохобот из Цензора не выдержал нервного напряга
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Дебил вроде с украинским флагом. Стопудово обезумевший порохобот. Требует невыплаченную Пецей зарплату. Невідомий на мосту Метро в Києві розпочав стрілянину і погрожує вибухами, проводиться спецоперація, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5029
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ну конечно, для тебя слизняк, все кто с украинским флагом все порохоботы
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только сейчас инфа? а то это это связывают с отвлечением от проблем с Пристайко с его согласием с планом немца и согласием на это ЗЕ. Читайте Фейс .
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Просто чувак рошена наелся и его торкнуло.
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Зебобік наївся рошена? От дебіл.
Це ж страшніше, ніж кока-кола з ментосом 💥💥💥
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тогда почему Цензор долго тянул с новостью. Она ведь висит давно и только она заставила меня зайти на сайт. Кстати, Рошен 300 млн грн перевел на зоопарк Черкасс, а что сделал не рошен….развел войска а с ними и вас
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Шоп макакам дали пасасать рашену. Невідомий на мосту Метро в Києві розпочав стрілянину і погрожує вибухами, проводиться спецоперація, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5349 Невідомий на мосту Метро в Києві розпочав стрілянину і погрожує вибухами, проводиться спецоперація, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3132 Невідомий на мосту Метро в Києві розпочав стрілянину і погрожує вибухами, проводиться спецоперація, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3132
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В Черкасах такий великий зоопарк, чи там зебабуїнів будуть тримати?
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не знаю о сдающихся клетках, но, даже те которые голосовали по приколу, считают это очень хорошим делом и простят урны с надписью Рошен, лишь бы дальше зоопарк продолжал быть райским уголком семьи.
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Зоопарк Черкасс єто оффшор. Перевели и радеребанят без уплат налогов. Понимать надо
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Чтобы там ему випклетку подготовили?
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немчура не бреши! по кацапским новостям трындят, что отказались ! пишут, что переговоры сорвались!
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Зельцмана не обещает взорвать к такой матери?
Тогда, надо его пропустить!
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Віршик з поеторію згадався, трохи переробимо...

в офис президента
принесу пластит
граждане оценят
родина простит
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Я просто фигею. Нахрена эти начальники служб, куча оперативников, спасатели, оцепление. Поставьте задачу 1 (ОДНОМУ) снайперу и через 5 минут все закончится. Ну что за маразм.
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А если он отпустит кнопку и при этом взорвется нахрен мост метро, беня завтра восстановит?
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таке тільки у кіно в Голівуді) щоб міст підірвати треба опору пошкодити,'а вибух авто тільки пошкодить асфальт.
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Угу, конечно, а метро сколько дней работать не будет?
Его опоры как раз возле автомобиля!
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то якийсь міський божевільний відвлікає увагу від зради по дамбасу, хитрий план зебобіка.
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тот мост на честном слове держится... его заменять надо будет рано, или поздно.
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Машини ж тримає, нічого йому не буде, ДТП ж трапляються і не падає, просто наша поліція не знає що робити в таких випадках.
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снайпер, ага - а водители пусть продолжают ехать, наблюдатели, которые должны дать отмашку на выстрел - не нужны, пусть по заминированому мосту с неадекватом на мосту и дальше едут..

за вами скорая уже выехала?
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если ЗЕльдин сольет Украину кацапам,боюсь начнется реальная бойня.И тогда нам всем придется туго.25% в состоянии много чего делать.Не хотелось бы такого сценария
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ты свою пердачину тоже от дивана тогда оторвешь и ринешься что то делать? Невідомий на мосту Метро в Києві розпочав стрілянину і погрожує вибухами, проводиться спецоперація, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5199
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какой то рошеновский подсвинок в сердцах воспринял трагедию лерки-облигации и решил отомстить за порохохряка Невідомий на мосту Метро в Києві розпочав стрілянину і погрожує вибухами, проводиться спецоперація, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9826
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Вы просто трускавецкий гений. Шаурму этому зетриоту!
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А представьте какой бойкий будет майдан.
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Розвели гопоти, але Аваков найкращий міністр!!!
От питання, чому підривник хренів не лежить уже із діркою в голові!!!???
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при зеленой падале в стране полнейший хаос.
и это только начало
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псих? камикадзе? или где-то в другом месте готовится что-то более серьёзное..? с моста у чувака "куча") путей для отхода
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Ситуация паршивая на самом деле, чуть что с мостом метро это капец, миллионные потоки пассажиров, работников предприятий тратящих суммарно миллионо-часы на объезды...
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Пашинский с глоком?) понимаю, что шутка так себе, но смешно )
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Відволікання уваги, стягування сил, ціна того стоїть, сподіваюсь всі критичні об'єкти під надійною охороною?
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Куча боровов что-то трёт возле моста- "спецоперация", млять!
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Просто черговий цирк від Зеленського, щоб відвернути увагу від здачі інтересів України.
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Ага. Черговий ідіот з "Цензору" поліз на моста про щраду волати.
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сої просроченої переїв - от і результат
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У вас всех пластинка заела, одно и тоже пишите. Зови старшего смены, пусть что-то новое придумает.
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Так зелена сопля банить, якщо я починаю народ веселити. Карлик лякливий трапився.
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хотел бы взорвать - уже давно бы взорвал, такими действиями человек пытаеся привлечь внимание.... завуалированная просьба о помощи......
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Угу, ща достану Дегтярева и пойду помогать.
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У неадекватов осеннее обострение.
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..Не-а ...Пеця поц ! Невідомий на мосту Метро в Києві розпочав стрілянину і погрожує вибухами, проводиться спецоперація, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3482
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І Ігорка був би транпарант на пів моста і на 6-8 речень.
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*А город подумал .. а город подумал .Ученія ідут * (кац) . Невідомий на мосту Метро в Києві розпочав стрілянину і погрожує вибухами, проводиться спецоперація, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3087
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м-да зе команда начала беспредел и он их и снесет, люди стали ненавидеть друг друга на почве политики. передовая с донбаса потихоньку идет на киев. завтра начнутся бунты так как пристайко согласился на условия *****( штанмайера)
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вроде пишут , что не согласились на план немца. переговоры сорвались.
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Важко абзац скопіювати і викласти? ЦН як завжди спить.
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Издание утверждает, что ему удалось установить личность мужчины. Это 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. Источники в правоохранительных органах рассказали theБабелю, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправления полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине". На данный момент по месту жительства Белько сейчас проводят обыски.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/incidents/10690401-stala-izvestna-lichnost-podryvnika-mosta-metro-smi.html
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