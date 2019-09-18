 Неизвестный на мосту Метро в Киеве открыл стрельбу и угрожает взрывами, проводится спецоперация, - Крищенко. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщае спикер Нацполиции Оксана Блищик, информирует Цензор.НЕТ.
"Правоохранители ввели в столице специальный оперативный план. Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы", - говорится в сообщении.
В столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его и государственные учреждения. Получив эту информацию, на место выехали специалисты всех профильных служб, а также руководство столичной полиции.
"Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто.
Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовка к террористическому акту", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Ранее, в связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".
Участок от станции "Дарница" до станции "Крещатик" проверяется специалистами".
По информации "Киев.Оперативный", на мосту остановился автомобиль, из которого вышел водитель. С его сумки торчит приклад, а в руке у него "какие-то кнопки". Мужчина ходит по мосту и угрожает, что все взорвет.
Движение на мосту перекрыто в обоих направлениях
…Світе тихий, краю милий, Моя
Україно, За що тебе сплюндровано, За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась, Чи ти діточок непевних Звичаю не вчила? «Молилася,
турбувалась, День і ніч не спала, Малих діток доглядала, Звичаю навчала.
Виростали мої квіти, Мої добрі діти, Панувала і я колись На широкім світі,
Панувала… Ой Богдане! Нерозумний сину! Подивись тепер на матір, На свою
Вкраїну, Що, колишучи, співала Про свою недолю, Що, співаючи, ридала, Виглядала
волю. Ой Богдане, Богданочку, Якби була знала, У колисці б задушила, Під серцем
приспала. Степи мої запродані Жидові, німоті, Сини мої на чужині, На чужій
роботі. Дніпро, брат мій, висихає, Мене покидає, І могили мої милі Москаль
розриває... Нехай риє, розкопує, Не своє шукає, А тим часом перевертні Нехай
підростають Та поможуть москалеві Господарювати, Та з матері полатану Сорочку
знімати. Помагайте, недолюдки, Матір катувати»…
: 9 жовтня 1843 р.
Це ж страшніше, ніж кока-кола з ментосом 💥💥💥
Тогда, надо его пропустить!
в офис президента
принесу пластит
граждане оценят
родина простит
Его опоры как раз возле автомобиля!
за вами скорая уже выехала?
От питання, чому підривник хренів не лежить уже із діркою в голові!!!???
и это только начало
.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/incidents/10690401-stala-izvestna-lichnost-podryvnika-mosta-metro-smi.html