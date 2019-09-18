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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минобороны (5951) Донбасс (19395) Загороднюк (19)

 Разведение войск на Донбассе будет проходить не сразу по всей линии разграничения, а участками, - Загороднюк

Определяющим для украинской стороны является то, чтобы разведение сил происходило с обеих сторон линии разграничения.

Об этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Он также подчеркнул, что "это не отступление, а разведение".

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"Во-первых, оно не будет распространяться одновременно везде. Это будет участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это не отступление абсолютно", - сказал он.

Как отметил Загороднюк, Генеральный штаб сейчас работает над планом разведения, который должен учесть все риски. Он добавил, что впоследствии этот план будет представлен.

"И конечно, по каждому из этих участков будет идти подготовка будет идти объяснение, будет идти проработка всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности и так далее. Это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена. Мы говорили с военными и с Генштабом, никто не будет делать этого без подготовки. Это, конечно, будет проделано правильно для того, чтобы избежать чрезмерных рисков при разведении. Конечно, мы будем следить за тем, чтобы та сторона также это делала", - отметил министр обороны.

Загороднюк отметил, что военные, с которыми этот вопрос обсуждали, воспринимают его частью стратегии.

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"Те, с кем мы общались, относятся к этому, как к стратегии, которая есть. Во-первых, это вопрос их безопасности тоже. Потому что, если будут разведение, то по тем правилам и отслежено, то расстояние увеличится. Конечно, это снизит много рисков", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3149211
 
 
 Топ комментарии
 
Оставляют украинскую землю. Капитуляция.
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Цікаво.

Олексій Петров з Aleksey Petrov.

Среди 13-ти пунктов Минских договорённостей, нет НИ СТРОЧКИ про отвод наших войск от линии разграничения!
⚔️ про отвод тяжёлого вооружения ЕСТЬ.
⚔️ про разоружение всех незаконных военных формирований, а так же вывод всех иностранных подразделений ЕСТЬ!
⚔️ про обмен пленными и незаконно удерживаемыми людьм, по формуле всех на всех тоже ЕСТЬ!

✅ Про отвод ВСУ по всей линии - НЕТ!!!
Тогда вопрос... Это пункт каких сука договорённостей? Чьих? Между кем и кем?
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Неа Разведение войск на Донбассе будет проходить не сразу по всей линии разграничения, а участками, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4300. Алга

-А как по-татарски будет "Вперед"?
-Алга
-А "Назад"?
-А у татар нет слова "Назад".
-Если нам надо, то мы разворачиваемся и алга!
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это может трактоваться как разведение провинившихся по своим классам, вот только орки в классы не записывались, а раздвинули створки границы без спроса* это тоже разведение*
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Это не новый министр обороны, а министр отступления хренов
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Для цього їх ********** і вибирав. За принципом: мовчки зливати країну.
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Единственное преимущество и перспектива у Украины были в заморозке конфликта, а в связи с этим, а также несоблюдением Минских договоренностей, в усилении западных экономических санкций, о которых зеленскому сегодня, кстати, напомнили США. Но клоун делает вид, что не понимает. Надо же просто "прекратить стрелять". Прокацапская власть выбрала путь капитуляции и вместо победы, выбрала нарыв, враждебный анклав на теле страны.
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если бы "нарыв"
хуже - ''раковая опухоль", которая пустит метастазы и в Киев, и по всем регионам...
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сколько еще сдадут городов, за которые проливали кровь?!
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Главное не забывать водружать дыныровские флаги на оставленных территориях .
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Не буде там ніякого миру, не колотіть понти. Тільки втратимо територію.
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Оставляют украинскую землю. Капитуляция.
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Як там в Станиці. Сепари розібрали свої укріплення , чи зміцнили?
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Сейчас зебобики завернут капитуляция в красивую обертку...и скормят ее зебилам... Разведение войск на Донбассе будет проходить не сразу по всей линии разграничения, а участками, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7882
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капитуляцию решили растянуть во времени
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Чувак с ксивой презЕдента сказал...что за полгода управится....
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Повернись живим
Вчора о 07:57 ·

Бойовики не поспішають відводити свої сили та засоби поблизу Станиці Луганської.
За даними українських розвідників, окупанти не просто не прибрали свої спостережні пункти (сп), вони будують нові у лісопосадці поблизу зруйнованого мосту.

«СПшки свої бойовики так і не згорнули. Щодня у бінокль бачимо, як вони пересуваються стежками у посадці.
Разом із цим, бачимо також активне відновлення мосту з їхнього боку...
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а кацапи будуть відходити за порєбрік ?
це головна умова для виборів !
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Цікаво.

Олексій Петров з Aleksey Petrov.

Среди 13-ти пунктов Минских договорённостей, нет НИ СТРОЧКИ про отвод наших войск от линии разграничения!
⚔️ про отвод тяжёлого вооружения ЕСТЬ.
⚔️ про разоружение всех незаконных военных формирований, а так же вывод всех иностранных подразделений ЕСТЬ!
⚔️ про обмен пленными и незаконно удерживаемыми людьм, по формуле всех на всех тоже ЕСТЬ!

✅ Про отвод ВСУ по всей линии - НЕТ!!!
Тогда вопрос... Это пункт каких **** договорённостей? Чьих? Между кем и кем?
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Всем пофиг, трусливая свора готова сдаться, им главное на корпоративах губами трясти.
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да нет это отступление а не разведение
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Сколько крови было пролито, за эту землю.
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Что я не понимаю, какого Х..., мы должно отводить войска на своей территории.
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зешмарклю и аваков не спасет -военные решат все за несколько часов
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розвести можна ніжки у жінки або лоха розвести на бабло. А не війська., це елементарний відсту на 15 км назад а може і далі. Сіра зона якийсь "офшор" та контрабас.
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то есть пока шо не по Днепру? - ну спасибо, сваты, хоть за ето....
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А по середине уже приготовили линию обороны..или еще нет..?? Или еще определяетесь где это по середине...? Река Днепр...Буг..или Днестр...??
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А то, что многие переселенцы уже давно пустили корни по всей территории страны, это как? Позанимали или купили себе самые престижные должности, рестораны-бутики-квартиры. Я не думаю, что в их головах что-то изменилось в лучшую сторону по отношению к тем людям, которые им еще и помогали (ют), то есть, к нам, здесь родившимся. Они нас всего лишь ненавидят. И чего от них ждать... Особенно после того, что там придумали. Самое плохое то, что ни у кого из них, ни у кого их нас НЕ спросили. А ведь обещали. Жаль, что нету хороших стратегов и тактиков, кто мог бы дать оценку проекту на данный момент, который может перейти в практику. Мало того, что это не дорогу построить скачкАми, а решать судьбу миллионов людей. Прежде всего - украинских людей. Не дай Бог!! Господи, спаси Украину!
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какую же вы тварь выбрали, родные, с его зекомандОй - матючни не хватает....
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Ця тема вже мусолиться в українському інформаційному просторі, бо народ готують до здачі України.
Зеля, Богдан, Коломойша все вирішили, просто це треба подати як ніби його змусили. Жертва обставин.
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Не хочет Запад крайних мер, вот и всё. Шестой год уже пошёл, где результат?
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Ви читали статтю? Треба це робить самим тоді і запад захоче!
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Он также подчеркнул, что "это не отступление, а разведение".Источник: https://censor.net.ua/n3149211

А чем по мнению этого Загороднюка является отведение войск на территории своего государства если не отступлением?..
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Загороднюк . все эти шаги ни к чему хорошему не приведут . просто Путлер вас ****** в очередной раз , а расхлебывать будем все в сотый раз с нуля .
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Уже разграничывались при порохе и отдали 500 кв.км украинской територии врагу вместе с ничем неповинным украинским народом и дали этим ублюдкам выход к морю,помните 30км зону?Теперь все повторяется и сколько теперь ЗЕ хочет отдать украинской земли?
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Міністр оборони... "та сторона"...
Не російські найманці, не російські терористи.
Просто "Та строна"
Сподіваюся що для всіх цих 73% на тїй стороні будуть котли у найкращих місцях.
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73% будут по норам сидеть, а погибать будут оставшиеся 25%.
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Розведення зелених лохів пуйлом. Зе пуйло хер ложив на твоє розведення.
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Каждый см освобожденной Украины полит кровью, потом,лишениями, разбитыми судьбами, трудом, наших Героев,миллионами денежных средств... И всё похерить в угоду "усталых"
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Отступление - вынужденное или преднамеренное оставление войсками занимаемых рубежей (районов).
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Дааа. Оставление войсками своей земли называется разведением? По моему это разведение народа Украины.
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Разведение это выход из серой зоны и всё.
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