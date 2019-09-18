 Разведение войск на Донбассе будет проходить не сразу по всей линии разграничения, а участками, - Загороднюк

Об этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
Он также подчеркнул, что "это не отступление, а разведение".
"Во-первых, оно не будет распространяться одновременно везде. Это будет участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это не отступление абсолютно", - сказал он.
Как отметил Загороднюк, Генеральный штаб сейчас работает над планом разведения, который должен учесть все риски. Он добавил, что впоследствии этот план будет представлен.
"И конечно, по каждому из этих участков будет идти подготовка будет идти объяснение, будет идти проработка всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности и так далее. Это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена. Мы говорили с военными и с Генштабом, никто не будет делать этого без подготовки. Это, конечно, будет проделано правильно для того, чтобы избежать чрезмерных рисков при разведении. Конечно, мы будем следить за тем, чтобы та сторона также это делала", - отметил министр обороны.
Загороднюк отметил, что военные, с которыми этот вопрос обсуждали, воспринимают его частью стратегии.
"Те, с кем мы общались, относятся к этому, как к стратегии, которая есть. Во-первых, это вопрос их безопасности тоже. Потому что, если будут разведение, то по тем правилам и отслежено, то расстояние увеличится. Конечно, это снизит много рисков", - сказал он.
-А как по-татарски будет "Вперед"?
-Алга
-А "Назад"?
-А у татар нет слова "Назад".
-Если нам надо, то мы разворачиваемся и алга!
хуже - ''раковая опухоль", которая пустит метастазы и в Киев, и по всем регионам...
https://youtu.be/eX_7tc088q0
Вчора о 07:57 ·
Бойовики не поспішають відводити свої сили та засоби поблизу Станиці Луганської.
За даними українських розвідників, окупанти не просто не прибрали свої спостережні пункти (сп), вони будують нові у лісопосадці поблизу зруйнованого мосту.
«СПшки свої бойовики так і не згорнули. Щодня у бінокль бачимо, як вони пересуваються стежками у посадці.
Разом із цим, бачимо також активне відновлення мосту з їхнього боку...
це головна умова для виборів !
Олексій Петров з Aleksey Petrov.
Среди 13-ти пунктов Минских договорённостей, нет НИ СТРОЧКИ про отвод наших войск от линии разграничения!
⚔️ про отвод тяжёлого вооружения ЕСТЬ.
⚔️ про разоружение всех незаконных военных формирований, а так же вывод всех иностранных подразделений ЕСТЬ!
⚔️ про обмен пленными и незаконно удерживаемыми людьм, по формуле всех на всех тоже ЕСТЬ!
✅ Про отвод ВСУ по всей линии - НЕТ!!!
Тогда вопрос... Это пункт каких **** договорённостей? Чьих? Между кем и кем?
Зеля, Богдан, Коломойша все вирішили, просто це треба подати як ніби його змусили. Жертва обставин.
А чем по мнению этого Загороднюка является отведение войск на территории своего государства если не отступлением?..
Не російські найманці, не російські терористи.
Просто "Та строна"
Сподіваюся що для всіх цих 73% на тїй стороні будуть котли у найкращих місцях.