EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  4414  9
Все про:Николаевская область (892) Нацполиция (10093) убийство (5343)

 Убийство работников АЗС в Николаеве: полиция рассматривает три версии

Правоохранители рассматривают три версии убийства троих сотрудников автозаправочной станции в Николаеве - убийство с целью завладения имуществом, личные неприязненные отношения, а также внезапно возникший конфликт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

На данный момент известно, что тела погибших сотрудников АЗС - механика, оператора и кассира - обнаружила супруга одного из них, которая долго не могла дозвониться до своего мужа. После этого прохожие помогли вызвать полицию.

Проводятся неотложные следственные действия, в ходе которых правоохранители отрабатывают все возможные версии преступления, учитывая полученную информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую. Среди них: убийство, совершенное с целью завладения имуществом, денежными средствами и т.д., из-за личных неприязненных отношений, а также во время конфликта, который возник внезапно.

"Все силы полицейских максимально нацелены на раскрытие указанного особо тяжкого преступления, отрабатываем всю информацию, которая поступает от свидетелей и очевидцев. К раскрытию убийства также привлечены экипажи патрульных полицейских, все выезды в город перекрыты и находятся под усиленным контролем", - сообщил врио начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Иван Выговский.

На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и эксперты, которые тщательно фиксируют вещественные доказательства.

Напомним, сегодня тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями обнаружили в Николаеве. В городе введена спецоперация "Сирена".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Был экшн. Рабочих версий несколько, - Князев об убийстве замглавы ОТГ в Запорожской области Кириллова. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3149206
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пришли в 90тые -каждый день теперь какая нибудь херня
 показать весь комментарий
 
 
ещё сепаров амнистируют и откроют границу с ордло - будете сегодня вспоминать как самые беспечные дни.
 показать весь комментарий
 
 
а почему не прокуратура? Или сгоревший дом гонтаревой, для прокуратуры важней чем тройное убийство?
 показать весь комментарий
 
 
прокуратура не может осуществлять следственных действий, только процессуальное руководство, как и в деле с Гонтаревой.
Это право есть у полиции, СБУ, НАБУ и ГБР.
 показать весь комментарий
 
 
Трындец, шо творится!
Создаётся впечатление, шо наче кто криминалу отмашку дал.
 показать весь комментарий
 
Ну так напиши подробнее А то здешние новсти оперативностью не отличаются
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх