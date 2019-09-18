 Убийство работников АЗС в Николаеве: полиция рассматривает три версии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

На данный момент известно, что тела погибших сотрудников АЗС - механика, оператора и кассира - обнаружила супруга одного из них, которая долго не могла дозвониться до своего мужа. После этого прохожие помогли вызвать полицию.

Проводятся неотложные следственные действия, в ходе которых правоохранители отрабатывают все возможные версии преступления, учитывая полученную информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую. Среди них: убийство, совершенное с целью завладения имуществом, денежными средствами и т.д., из-за личных неприязненных отношений, а также во время конфликта, который возник внезапно.

"Все силы полицейских максимально нацелены на раскрытие указанного особо тяжкого преступления, отрабатываем всю информацию, которая поступает от свидетелей и очевидцев. К раскрытию убийства также привлечены экипажи патрульных полицейских, все выезды в город перекрыты и находятся под усиленным контролем", - сообщил врио начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Иван Выговский.

На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и эксперты, которые тщательно фиксируют вещественные доказательства.

Напомним, сегодня тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями обнаружили в Николаеве. В городе введена спецоперация "Сирена".

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