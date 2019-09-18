 Апелляционная палата Антикоррупционного суда заочно арестовала одного из подозреваемых по делу "Роттердам +" Бутовского, - САП

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Таким образом, Апелляционная палата ВАСУ отменил решение следственной судьи Соломенского районного суда города Киева, которым было отказано в удовлетворении ходатайства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о заочном аресте служащего НКРЕКУ.

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В САП напомнили, что Бутовский подозревается в злоупотреблениях при применении так называемой формулы Роттердам +, убытки от которогй достигают более 18 млрд 868 млн гривен. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины.

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Дмитрий Вовк назвал действия НАБУ "абсурдными", а дело "Роттердам+" - "раскрученным медийно-юридическим пузырем"