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 Апелляционная палата Антикоррупционного суда заочно арестовала одного из подозреваемых по делу "Роттердам +" Бутовского, - САП

18 сентября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины поддержала позицию прокуроров САП и дала разрешение на задержание с целью повода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заместителя начальника управления энергорынка НКРЕКУ Владимира Бутовского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Таким образом, Апелляционная палата ВАСУ отменил решение следственной судьи Соломенского районного суда города Киева, которым было отказано в удовлетворении ходатайства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о заочном аресте служащего НКРЕКУ.

Читайте: Суд отказался заочно арестовать замглавы управления энергорынка НКРЭКУ Бутовского, подозреваемого по делу "Роттердам+"

В САП напомнили, что Бутовский подозревается в злоупотреблениях при применении так называемой формулы Роттердам +, убытки от которогй достигают более 18 млрд 868 млн гривен. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины.

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Также на Цензор.НЕТ: Суд арестовал на 2 месяца экс-члена НКРЭКУ Евдокимова с альтернативой залога в 2 млн грн

Дмитрий Вовк назвал действия НАБУ "абсурдными", а дело "Роттердам+" - "раскрученным медийно-юридическим пузырем"

Источник: https://censor.net.ua/n3149203
 
   
 Топ комментарии
 
Кольцо вокруг мародера все сужается
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Лахта, переживаешь за доходы Ахметова?
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У населения украли 18 миллиардов гривен заставив платить за доставку якобы из Европы. Типа уголь из ЮАР и США.
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У населения украли 18 миллиардов гривен заставив платить за доставку якобы из Европы. Типа уголь из ЮАР и США.
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Дебіле. Ти хоч вивчи тему: Роттердам - це не поставка вугілля з Роттердаму , а система тарифоутворення електроенергії теплової генерації. Коли на різні ТЕЦ, різних форм власності постачається вугілля різних постачальників, різної якості за різною ціною, то потрібно визначити загальний тариф. Ось для розрахунку цього тарифу і застосовують формулу Роттердам+ (така система ціноутворення діє у всіх нормальних країнах світу). Доречі, вартість українського вугілля більшості постачальників значно вища від вартості вугілля за Роттердам +.
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Цена уголь на бирже в Роттердаме + доставка. В действительности был уголь с ордло через линию разграничения. Пети схема понравилась, через вовка своего утвердил. Петикантроп, чего воем?
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Баран, пока оно вокруг твоей шеи сужается.

Сунь руку в дырявый карман и оцени свои перспективы, учитывая, что коней эпохи бедности для вас уже отменен ЗЕлюпой навсегда.
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ПНХ, дегенерат.
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Ответь, хамовитое трусливое насекомое, а чего тебя здесь не банят за ругань и не дают поджопники за призывы расстреливать украинцев? Ты у них очки полируешь или строчишь?
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Скоро... В гбр уже прописался,так-шо скоро и главному "будковскому" яйца прижмут
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Я одного не понимаю.
Столько про этот Ротердам+ говорили, говорят и будут говорить. Все знают, что основным заинтересованным выгодополучателем был Ахметов.

Но торбят зеленые реформаторы каких-то шестерок, а у Ахметова все чин-чинарем. Беня в это время под шумок угольком с Роисей торгует, через свою "прокладку", которая цену этого уголька нифига не уменьшает.
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После приговора бывшей ОПГ НКРЕ, доказательства будут использованы против Ахметова. Если это всерьез конечно.
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а за что Ахметова торбить? Он занимал высокую должность и издал мародерский указ?
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И что теперь Р+ таки принес убытки, а не как разгоняли что Р+ лучше чем сейчас.
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Всех спрятать по камерам, что бы никто пикнуть не мог, что Роттердам+ это 1700 грн/т, а Роттердам -- это 2700 грн/т но для бабушки, и уголек от пуйла)))
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Роттердам + - это луганск на самом деле
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Роттердам - це позеленнія розуму зебіллів. Це не адреса постачання, а система тарифоутворення, яка не має звязку з тим, звідкіля вугілля.
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Думал что хоть что-то изменится а оказалось что нет,как было при порохе так и продолжается при ЗЕ.Арестовывают тех кого достать и наказать невозможно а кто рядом того не замечают или вернее не хотят видеть.
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Сначала мелочь, а через них более крупную рыбу.
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Инфантильность и наивность обычно характерны только для не очень развитых взрослых человеков.
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Ну, давайте я понаписываю толпой комменты в стиле Зрада!Зрада! в теме о Причтайко, лучше будет?Как детия вам цацку покажи и весь вечер у мамки будете её клянчить, даже если она не нужна. И кто же из нас инфантил?
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Это у вас - фантазии виртуального рыболова
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А я казав що нову владу оберуть таку саму, якщо не гіршу.
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Почему не хотят? А пэтрошило,шо,зря в гбр ходит? Заходят всегда издалека.Потом барыге и рот+ аукнеца.
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Ага-а,кого достать не могут уже арестовали а порох в гбр не ходит и никто его и не арестовывает не говоря уже про Ахметова и других участников Р+ которые находятся в Киеве и Украине.
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Это,шоб не съе..нули главные крысы в какую-нибудь Испанию или Италию(ахмет) и не попросили пол.убежища.И тогда фсьо...
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Представляю, как будут бежать те, кто сейчас покупает уголек ( якобы из мокшандии) за 2700. Бггг
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Роттердам+ это сговор Порошенко и Ахметова, а ловят каких-то бухгалтеров.
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пардон, ну так подписей ни Порошенко ни Ахметова нет ни под какими документами, за что их взять в данном случае? Разве что за неуплату налогов с ворованных около 18 лярдов
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Да, я и забыл для чего нужны бухгалтеры.
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бухгалтера знали, что подписывали и процент свой имели. У них зарплаты шестизначные.
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Це палітичні рипресії! Апеляційна палата Антикорупційного суду заочно заарештувала одного з підозрюваних у справі "Роттердам+" Бутовського, - САП - Цензор.НЕТ 5743 Малороси ******** илітних патрійотів! Апеляційна палата Антикорупційного суду заочно заарештувала одного з підозрюваних у справі "Роттердам+" Бутовського, - САП - Цензор.НЕТ 5743 всі на Банкову!
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С такой оперативностью лет за пять управятся к презедентсву следующего вора.
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не волнуйтесь. блестяще реформированы Петрусём суды разберутся и справедливость восторжествует, не сомневайтесь
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Хе...ню несешь. При Порохе был реформирован только Верховный суд. Стыдно не знать банальных фактов.
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Херню несешь. Петя создал комиссию доброчестности для отбора всех судей. Результаты отбора окружной суд показал по полной.
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Не пойму , так ротердам+ отменили или ротердам+это плохо, но пвсть он буудет?
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