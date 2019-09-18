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 Трамп предлагает О'Брайена вместо Болтона на пост советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Роберта О'Брайена на должность нового советника по национальной безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в твиттере.

"Я рад объявить о том, что я предлагаю Роберта О'Брайена, который сейчас успешно занимает должность специального посланника президента в госдепе по делам заложников, как нашего нового советника по национальной безопасности", - написал Трамп в среду в твиттере.

"Я долгое время тесно работал с Робертом. Он отлично справится со своей работой", - добавил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона, который недавно посещал Украину

Источник: https://censor.net.ua/n3149201
 
 
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Ирландец, если судить по фамилии. Они вообще ребята ещё те. Вот парочка будет, только держись.
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Любой ирландец перепьет кого угодно. Даже алконавтов англичан. Конор мак грегор не даст соврать
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Болтон был категорички против кацапов, у человека голова на месте.
долго удивлялся етой парочке - рыжий и Болтон.
а теперь все стало на свои места...
Был бы Болтон Президентом, не было бы рыжего, ну а сегодня нет Болтона...
Любой кто придет на его место - должен будет лечь под доню, ну или Болтон-2.
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расшифруй - что ты хотел сказать?..
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Амереканці і українці близнюки, брати, вибирають президентів, бариг і клоунів, тільки нам після цього дуже погано.
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