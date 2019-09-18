 Трамп предлагает О'Брайена вместо Болтона на пост советника по нацбезопасности

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в твиттере.
"Я рад объявить о том, что я предлагаю Роберта О'Брайена, который сейчас успешно занимает должность специального посланника президента в госдепе по делам заложников, как нашего нового советника по национальной безопасности", - написал Трамп в среду в твиттере.
"Я долгое время тесно работал с Робертом. Он отлично справится со своей работой", - добавил Трамп.
долго удивлялся етой парочке - рыжий и Болтон.
а теперь все стало на свои места...
Был бы Болтон Президентом, не было бы рыжего, ну а сегодня нет Болтона...
Любой кто придет на его место - должен будет лечь под доню, ну или Болтон-2.