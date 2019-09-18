 Трамп предлагает О'Брайена вместо Болтона на пост советника по нацбезопасности

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в твиттере.

"Я рад объявить о том, что я предлагаю Роберта О'Брайена, который сейчас успешно занимает должность специального посланника президента в госдепе по делам заложников, как нашего нового советника по национальной безопасности", - написал Трамп в среду в твиттере.

"Я долгое время тесно работал с Робертом. Он отлично справится со своей работой", - добавил Трамп.

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