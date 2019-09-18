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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11196) Федоров Михаил (10) Минцифры (1)

 Правительство утвердило Положение о Министерстве цифровой трансформации

Кабинет министров Украины утвердил постановление о деятельности Министерства цифровой трансформации, которое также регламентирует его полномочия и сферу компетенции.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 18 сентября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.

Согласно принятому положению, новосозданное министерство будет отвечать за формирование и реализацию государственной политики в сфере цифровизации, открытых данных, национальных электронных информационных ресурсов и интероперабельности, внедрение электронных услуг, электронных доверительных услуг и тому подобное. Также Минцифры будет заниматься развитием цифровых навыков граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 50 популярных госуслуг переведут в режим онлайн, - министр цифровой трансформации Федоров

"Цифровизация - приоритет государственной политики, поэтому для формирования и реализации стратегии было создано профильное министерство. Принятое положение позволит нам в сжатые сроки наладить работу Минцифры", - отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Министерство цифровой трансформации становится центральным удостоверяющим органом в сфере электронных доверительных услуг. Также в компетенцию ведомства отныне относится развитие широкополосного доступа в интернет, телекоммуникационных сетей и ИТ-индустрии.

Источник: https://censor.net.ua/n3149196
 
 
 Топ комментарии
 
Мета Узєлєнского кодла знищення України і фізично українців на замовлення кремлядів. НІ, це не буде зроблено швидко і грубо. Тобто, новий голодомор малоімовірний, хоч і не виключений. Будуть поступово знищуватись системи життєзабезпечення і сфери, що забезпечують розвиток країни. Вже вжиті термінові і невідкладні заходи в цьому напрямку. Скасовані дотації та субвенції на освіту, охорону здоров'я та культуру. На 8% зменшено оборонний бюджет. Скасовано фінансування вітчизняної кіноіндустрії. На черзі, імовірно, скасування пільг для відчизняного книговидавництва. І це тільки те, що ми вже бачимо. Скільки ще готується, скільки залишиться у тіні - ніхто не знає. Але те що ми бачимо неспростовно доводить, що йдеться про цілеспрямоване знищення культури, науки, і, з рештою, самого грунту для самоідентифікації. Йдеться про замовне цілеспрямоване знищення України
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Одебиливание зелёных начинается.
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Создать еще одно министерство - это офигенная реформа госструктур.
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Мета Узєлєнского кодла знищення України і фізично українців на замовлення кремлядів. НІ, це не буде зроблено швидко і грубо. Тобто, новий голодомор малоімовірний, хоч і не виключений. Будуть поступово знищуватись системи життєзабезпечення і сфери, що забезпечують розвиток країни. Вже вжиті термінові і невідкладні заходи в цьому напрямку. Скасовані дотації та субвенції на освіту, охорону здоров'я та культуру. На 8% зменшено оборонний бюджет. Скасовано фінансування вітчизняної кіноіндустрії. На черзі, імовірно, скасування пільг для відчизняного книговидавництва. І це тільки те, що ми вже бачимо. Скільки ще готується, скільки залишиться у тіні - ніхто не знає. Але те що ми бачимо неспростовно доводить, що йдеться про цілеспрямоване знищення культури, науки, і, з рештою, самого грунту для самоідентифікації. Йдеться про замовне цілеспрямоване знищення України
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В свинарнике придерживайся своего мнения.
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Давай отставим в сторону что ты мудак, это не обсуждается, вопрос-ты был хоть раз в жизни за рубежом ? Ты млять понимаешь на какой мы планете, а на какой они? Какая НАХ цифровизация !!! Конкретно, что ты под этим понимаешь? И где вы зубожилые идиоты сталкиваетесь с коррупцией, в сортире на базаре не выдали билет когда посрал?
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БГГ! - "новий голодомор малоімовірний, хоч і не виключений". Это ж сколько надо выпить?
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Чего? Трансформации? Как вообще раньше жили без этого... это скоро уже зарплаты по $4000 будут?
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Всем в задницу вживят смартфон и будет "Украина в смартфоне"!
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Не, трансформатор вставят для трансформации.
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Не тока ********, шоп пастами срали сразу. Уряд затвердив Положення про Міністерство цифрової трансформації - Цензор.НЕТ 4276 Уряд затвердив Положення про Міністерство цифрової трансформації - Цензор.НЕТ 5195 Уряд затвердив Положення про Міністерство цифрової трансформації - Цензор.НЕТ 5195
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легким нажатием клавиши мятый пиджак и драные носки теперь могут легко трансформироваться в зеленые шорты
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на экзамене препод студенту:
- расскажите, как работает цифровой трансформатор.
- а так, гуууууууууууууууууууууу......
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Нові посади, портфелі, кібінети, відповідні зарплати, машини, самокати і т.п. Зустрічайте нових чинуш з кварталу на свою шию.
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Создать еще одно министерство - это офигенная реформа госструктур.
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самой мощной в мире пропагандистской машине РФ с 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен и 29 сотрудниками. Сейчас пропаганде РФ уже ничего не мешает.16.07.19 Мы планируем ликвидировать Мининформполитики, - советник Зеленского Потураев .И 29 августа Мининформполитики было ликвидировано.Зато создано новое Министерстве цифровой трансформации, которое будет заниматься развитием цифровых навыков граждан.
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Вместо минбздя путет минцифря, шо не панятна. Уряд затвердив Положення про Міністерство цифрової трансформації - Цензор.НЕТ 4155 Уряд затвердив Положення про Міністерство цифрової трансформації - Цензор.НЕТ 8281 Уряд затвердив Положення про Міністерство цифрової трансформації - Цензор.НЕТ 8281
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ну с первичной обмоткой ясно. Хотелось бы посмотреть и вторичную этой трансформации.
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