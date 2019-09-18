 Правительство утвердило Положение о Министерстве цифровой трансформации

Соответствующее решение принято на заседании правительства 18 сентября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.

Согласно принятому положению, новосозданное министерство будет отвечать за формирование и реализацию государственной политики в сфере цифровизации, открытых данных, национальных электронных информационных ресурсов и интероперабельности, внедрение электронных услуг, электронных доверительных услуг и тому подобное. Также Минцифры будет заниматься развитием цифровых навыков граждан.

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"Цифровизация - приоритет государственной политики, поэтому для формирования и реализации стратегии было создано профильное министерство. Принятое положение позволит нам в сжатые сроки наладить работу Минцифры", - отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Министерство цифровой трансформации становится центральным удостоверяющим органом в сфере электронных доверительных услуг. Также в компетенцию ведомства отныне относится развитие широкополосного доступа в интернет, телекоммуникационных сетей и ИТ-индустрии.