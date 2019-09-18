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 Политика Украины
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 34 тысячи детей в Украине не посещают детские сады из-за отсутствия свободных мест, - Новосад

В Украине 34 тысячи детей дошкольного возраста не посещают детские сады из-за отсутствия свободных мест.

Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад на встрече с уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Дети должны приходить в школу подготовленными, а это – задача дошкольного образования. Но сейчас 34 тысячи детей в стране не имеют возможности посещать детский сад из-за отсутствия свободных мест. Это касается и больших городов, и сел. Поэтому вопросы развития дошкольного образования и создания достойных условий работы для сотрудников является приоритетом для министерства", – сказала Новосад.

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"Дошкольное образование должно отвечать потребностям ребенка и обеспечивать соблюдение его интересов", – подчеркнул уполномоченный президента по правам ребенка.

Источник: https://censor.net.ua/n3149193
 
 
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Странно, как после пяти лет пэтиной власти вообще дети остались ...
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Так предыдущие правители все садики попродавали под всякие офисы, лицеи и прочую доходную чепуху. Патриоты наверное.
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