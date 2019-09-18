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 Политика Украины
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Все про:МИД (5133) США (15354) безвизовый режим (1404) Пристайко (164)

 Планирую подписать несколько соглашений о безвизе для Украины в Нью-Йорке, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал подписание нескольких соглашений о безвизовом режиме для Украины в Нью-Йорке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время совместного заседания комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

"В Нью-Йорке я планирую подписать очередные два, если получится, три соглашения о безвизовом режиме. Сегодня они были представлены на Кабмин... Надеюсь, что Кабмин поддержал эти предложения. То есть, мы открываем Украину, открываем мир для украинцев", - сказал Пристайко, однако, не уточнил, о каких странах идет речь.

В то же время, он подчеркнул, что МИД и Консульская служба должны позаботиться о том, как "защитить украинцев в этом открытом мире".

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Источник: https://censor.net.ua/n3149192
 
 
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Хоть бы там не тявкал о потеплении с рашкой. Американцы офигеют...
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Ипану ый, кому ты эту херь лепишь. Безвиз, ты имбецил страну сдал по формуле ******** штанмайера. Безвиз свой в жопу засунь убыдлище
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