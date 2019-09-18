 Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября. Я дал согласие, - Пристайко

Об этом он заявил на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов демократичными. - Ред.)", - сказал Пристайко.
"Это – то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам, и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны такими, что соответствуют стандартам ОБСЕ", - добавил министр.
Он отметил, что для проведения выборов на оккупированной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия.
"Сначала создаются необходимые оборонные условия, и только потом проводятся выборы, президент Зеленский это четко сказал", - добавил глав МИД.
"Сначала создаются необходимые оборонные условия, и только потом проводятся выборы, президент Зеленский это четко сказал", - добавил глав МИД.
НО Я КОММЕНТИРОВАЛ НЕ "ФОРМУЛУ"
ты ж знаешь ?
ЕЁ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!
как будто своих мало
Шах вам и мат, хохлы.
А украинцы с самого начала знали, что вся эта зелюпная шваль с самого начала была нацелена на примирение с Роисей любой ценой потому, что так Коломойскому удобнее грабить Украину.
ждемс теперече отмазок ЗЕленоидов-сектантов 73%))))))))))
Чи сподіваються, як Овоч 4 роки безкарно нищіти країну? - Мабуть так.
как ,твари не косили под патриотов, а все одно. похоже зебил действительно решил всем, кто на него гнал, доказать , что Ураина - это порноактриса