 Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября. Я дал согласие, - Пристайко

Об этом он заявил на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов демократичными. - Ред.)", - сказал Пристайко.

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"Это – то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам, и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны такими, что соответствуют стандартам ОБСЕ", - добавил министр.

Он отметил, что для проведения выборов на оккупированной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия.

"Сначала создаются необходимые оборонные условия, и только потом проводятся выборы, президент Зеленский это четко сказал", - добавил глав МИД.