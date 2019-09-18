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 Политика Украины
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 Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября. Я дал согласие, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

Об этом он заявил на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов демократичными. - Ред.)", - сказал Пристайко.

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"Это – то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам, и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны такими, что соответствуют стандартам ОБСЕ", - добавил министр.

Он отметил, что для проведения выборов на оккупированной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия.

"Сначала создаются необходимые оборонные условия, и только потом проводятся выборы, президент Зеленский это четко сказал", - добавил глав МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3149189
 
   
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Этого козла нужно отправить к его начальнику, климкину.
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що ти верзеш. Клімікін такої заяви ніколи б не зробив - це по-перше. і по-друге - зараз начальник цього "козла" - зеленський.
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а кто этого ублюдка уполномочил сдавать Украину????????? как стеклотару???????
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Владимир Александрович уполномочил.
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ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ порвут эту ЗЕЛЕНЬ на новороссийский флаг !!!!!!!
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Всё, петики, налетай!
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выборы без вывода войск раши????????????????? дебил ***
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достигнуты оборонные условия - граница на замке? Такой вариант норм.
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ТЫ О СЕБЕ?
"Сначала создаются необходимые оборонные условия, и только потом проводятся выборы, президент Зеленский это четко сказал", - добавил глав МИД.
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Ти ТП, читала що таке «формула Штайнмайера?»
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НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ, НИКАКОЙ ФОРМУЛЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

НО Я КОММЕНТИРОВАЛ НЕ "ФОРМУЛУ"
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ну расскажи нам всем, что такое "необходимые оборонные условия".

ты ж знаешь ?
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Я ТАК ПОНИМАЮ, ВЫВОД ВСЕХ ВОЙСК И УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ НАД ГРАНИЦЕЙ.
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Ну все, если формула штангерциркуля, то считай, что Зе! таки слил последнюю надежду на независимость Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября. Я дал согласие, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2471
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Глупо доверять России. Но безнадежно бороться против 73% народной массы
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Історію завжди робили 5-10% ссмих активних громадян. Зєбіли явно до таких не відносяться.
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Какая нах "формула Штайнмайера"?!
ЕЁ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!

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план вливания в Украину 2 миллионов идиотов


как будто своих мало

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ОН дал согласие. Ох-ох, какой важный поц. Его проинформировали о принятом решении. Не больше.
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І де всі ці гриценки, тимошенки, ставничі, яворівські, кошулинські, білецькі, хмари, «українські націоналісти», такі безстрашні борці з Порошенком?
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Вот так!!!
Шах вам и мат, хохлы.

А украинцы с самого начала знали, что вся эта зелюпная шваль с самого начала была нацелена на примирение с Роисей любой ценой потому, что так Коломойскому удобнее грабить Украину.
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Згоден з усім, окрім Коломойського. Він тільки другий, хто буде мати вигоду. Перша - це підаРассєя. Це для Лаптестана джекпот, 3 бажання джина, цвєтік-семіцвєтік - все в одному.
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Тепер зрозуміло, чому зелюки поспішають злити Україну. Щоби нормальні люди оговтатися не встигли.
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АХАХАХАХАХАХАХАХАХА
ждемс теперече отмазок ЗЕленоидов-сектантов 73%))))))))))
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Нашелся козел отпущения, который будет сидеть в тюрьме.
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"согласие есть продукт при полном непротивлении сторон" (С)
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должны быть созданы соответствующие условия.
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Начальник генштабу, міністр оборони та глава держави прийняли рішення про відведення військ по всій лінії розмежування. Пропоную їх родини переселити в сіру зону, щоб вони на всі 100% відчували мирність і безпечність процесу.
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А лучше весь этот офис преЗЕдента туда перенести и шаурмичных там настроить, чтобы весело и сытно было
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В Минске Украина отказалась обсуждать формулу Штайнмайера сегодня.Её нет в Минсках.В Орде истерика с поносом.Обсуждать только на Нормандском формате.
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от вам і прєлюдія до капітуляції...вова он же нас нє абманєт...
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В нормальной стране не должно быть зон с особым статусом.
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В нормальній країні блазні не стають президентами.
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Відстріл зебіліків коли відкриють, коли вщент країну знищать?
Чи сподіваються, як Овоч 4 роки безкарно нищіти країну? - Мабуть так.
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не долго музыка играла,недолго фраер танцевал.

как ,твари не косили под патриотов, а все одно. похоже зебил действительно решил всем, кто на него гнал, доказать , что Ураина - это порноактриса
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А тепер читаем останні словати Тєйлор, що пока що немає шанси дати Грузії та України щодо НАТО... Після перед цим останній висновок Пристайка вів перевогроготи з НАТО- розказив , що раді його винили в зраді після переговори в НАТО... незадовго до останього заяви Тейлора підтвердження про неможливість бути для України вступити в НАТО . Все замкнулось ....
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Вот и пошел слив Украины. Можно сказать спасибо клоуну и тем 73% идиотов которые его выбрали. К стати, про какие "оборонные условия" вещал клоун?
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ТАК ЗЕЛЯ Ж СКАЗАЛ ЧТО НЕ БУДЕТ НИКАКОГО ОСОБОГО СТАТУСА! ЗНАЧИТ ПРЕЗИДЕНТ СОВРАЛ НА ВСЮ СТРАНУ! А ГОВОРИЛИ ЧТО ВСЕ БУДЕТ ОТКРЫТО И БЕЗ ТАЙН!
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Не плач, Ненька, - тебе знову просрали. Щож радійте зебіли - ви зробили це разом.
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Сливают Украину твари зеленые !!!! Готовьтесь выродки к майдану !!!!!
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