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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2863) нормандская четверка (670) Пристайко (164)

 Зеленский хотел встретиться в нормандском формате 17 сентября, но Россия по техническим причинам отказалась, - Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский был готов к встрече лидеров государств нормандского формата 17 сентября, как и Франция с Германией, но Российская Федерация по "техническим причинам" не могла принять участие в этой встрече.

Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вы знаете, что президент Зеленский был готов встретиться в нормандском формате, и эта встреча должна была состояться вчера (17 сентября – ред.). К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие, хотя и французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече", - сказал министр в среду на совместном заседании комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет достичь настоящего прогресса по ситуации на Донбассе в течение полугода, - Пристайко

Пристайко отметил, что в ближайшее время планируется работа над тем, чтобы "найти время для четырех лидеров". "Я сегодня позже буду общаться с министром иностранных дел Германии", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3149188
 
 
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Значит нада присудить росиси как в футболе техническое поражение 3:0 за то шо не явилися на поле Зеленский хотел встретиться в нормандском формате 17 сентября, но Россия по техническим причинам отказалась, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5801
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У сцаря скрепы заржавели а масло не полвезли. По этим техническим причинам? ))))))))
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Прогнозируемо , Путин явно боится такой встречи , по инициативе Украиньі. Кроме всего , єто унизительно...
Но , один раз прокатило , на второй - дожмут Пьіню. Имхо
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