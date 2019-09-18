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 Политика Украины
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Все про:миссия (125) Донбасс (19395) минские соглашения (2645) Пристайко (164)

 Введение миротворческой миссии может быть следующим шагом, если с помощью Минских соглашений ситуацию на Донбассе урегулировать не удастся, - Пристайко

Украина рассматривает введение миротворческой миссии как один из возможных шагов в ситуации, если не удастся достичь урегулирования на Донбассе с помощью Минских договоренностей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом в среду.

"В этом наше предложение - попробовать решить нашу ситуацию на основе тех Минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия", - сообщил Пристайко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет достичь настоящего прогресса по ситуации на Донбассе в течение полугода, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3149185
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем нам миротворцы, если украинская армия сама может навести порядок на окупированной стороне. Это же всего лишь повстанцы. А росия третья сторона и вообще там не при чом?
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Ага, это ты наивный... думаешь он просто так о потеплениях с рашистами рассказывает. Утром проснёшься а ты в России, вот тебе и потепление.
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Ага, это ты наивный... думаешь он просто так о потеплениях с рашистами рассказывает. Утром проснёшься а ты в России, вот тебе и потепление.
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А почему бы и нет? Как проверившихся перед старшим братом. Главное повстанцев амнистировать...
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все больше и больше Зедебило и его свиноферма Квартал 95 Слуги одного еврейчика становятся походими на Порохоботов того кого они с таким остервением пинали ногами когда рвались к корыту и что ллляяядди опять Пеця виноватый..в вашей тугодумии...
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Зачем нам миротворцы, если украинская армия сама может навести порядок на окупированной стороне. Это же всего лишь повстанцы. А росия третья сторона и вообще там не при чом?
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Ты же кацап. Напишешь: путин - Ху.ло и россия - говнострана?
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а что єто такое за слово ****? ті сам очкуешь на владимир владимирыча написать как положено, а еще на меня тут катишь бочку клован?
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Давно пора ввести миротворцев. Петя этого не хотел.
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Назло Пете нужно войти в состав России!
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А может пуйло, который блокировал этот вопрос в Радбезе ООН?
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Петя не хотел на условиях пуйла - миротворцы на линии разграничения с ОРДЛО.

Россия и Украина не пришли к соглашению о параметрах миротворческой миссии ООН.


Министры иностранных дел «нормандской четверки» провели первую встречу с февраля 2017 года.

Министры иностранных дел России, Украины, Германии и Франции встретились в Берлине, чтобы обсудить соблюдение хрупкого режима прекращения огня на востоке Украины и размещение миротворческой миссии ООН в зоне конфликта.
После завершения четырехсторонних переговоров министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и Украина в принципе согласились с появлением миротворческой миссии ООН, но их представления о том, как она будет работать, «очень далеки друг от друга».https://www.golos-ameriki.ru/a/russia-ukraine-fail-to-agree-on-details-of-peacekeeping-mission/4434895.html
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знаєм ми ваші "миротворчі місії" з кацапських військ по лінії розмежування
тільки заїкніться про це
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Они пусть размещают миротворцев со своей стороны границы.
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Роися там этот финт ушами уже проделала.

Подсуетилась, ввела свои "миротворческие" войска раньше, чем ООН и повесила табличку "ЗАНЯТО!!!"
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Украина в Минске не стала рассматривать формулу Штайнмайера.Она не входит в Мински.В Орде- истерика с поносом.
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Лучше сразу вводить миротворцев и прекращать этот гибридный бардак.
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кроме миротворцев из бацькиного таёжного союза и бурятов переодетых в казахов туда хер кто пойдёт
разве что с нашей стороны встанут
ужесточение санкции для рашки было бы в разы эффективнее и дешевле любых миротворцев , но к сожалению педро с компанией свел этот момент на нивець чи как там буде украинскою, дискретирировав ***** весь народ в глазах наших союзников, так шо инициатива безвозвратно потеряна
псы. вы еще наверное забыли про право вето мордора в оон
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а если рашка скажет идите нахер со своими миротворцами?
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+100500!
(см. мой пост выше)
как по мне варианта два
1. наступательная операция (маловероятно)
2. строим стену
псы. обрубать надо нах эту гангрену, или гниём вместе с рашкой
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МИротворцы -редкая чушь!Орда тогда явочным порядком официально введёт туда свои войска,легализовав своё присутствие в качестве миротворцев.,Как в Косово,Приднестровье Грузии,Таджикистане,Сирии .
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петя не тоже самое долбил в мозги ооновцам еще 2 года назад?
не - пришел пристайко и все выровнял...
откуда етот тупой придурок вообще выкопался?
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точна пристайкин день.
время от времени каждое зеленое дерьмо ходит в микрофон.
хотя вроде и унитаз недалеко....
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