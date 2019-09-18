 Введение миротворческой миссии может быть следующим шагом, если с помощью Минских соглашений ситуацию на Донбассе урегулировать не удастся, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом в среду.
"В этом наше предложение - попробовать решить нашу ситуацию на основе тех Минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия", - сообщил Пристайко.
Россия и Украина не пришли к соглашению о параметрах миротворческой миссии ООН.
Министры иностранных дел «нормандской четверки» провели первую встречу с февраля 2017 года.
Министры иностранных дел России, Украины, Германии и Франции встретились в Берлине, чтобы обсудить соблюдение хрупкого режима прекращения огня на востоке Украины и размещение миротворческой миссии ООН в зоне конфликта.
После завершения четырехсторонних переговоров министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и Украина в принципе согласились с появлением миротворческой миссии ООН, но их представления о том, как она будет работать, «очень далеки друг от друга».https://www.golos-ameriki.ru/a/russia-ukraine-fail-to-agree-on-details-of-peacekeeping-mission/4434895.html
тільки заїкніться про це
Подсуетилась, ввела свои "миротворческие" войска раньше, чем ООН и повесила табличку "ЗАНЯТО!!!"
разве что с нашей стороны встанут
ужесточение санкции для рашки было бы в разы эффективнее и дешевле любых миротворцев , но к сожалению педро с компанией свел этот момент на нивець чи как там буде украинскою, дискретирировав ***** весь народ в глазах наших союзников, так шо инициатива безвозвратно потеряна
псы. вы еще наверное забыли про право вето мордора в оон
(см. мой пост выше)
как по мне варианта два
1. наступательная операция (маловероятно)
2. строим стену
псы. обрубать надо нах эту гангрену, или гниём вместе с рашкой
не - пришел пристайко и все выровнял...
откуда етот тупой придурок вообще выкопался?
время от времени каждое зеленое дерьмо ходит в микрофон.
хотя вроде и унитаз недалеко....