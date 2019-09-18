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 Экономика
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Все про:Налоговый кодекс (1276) ЕБА (21)

 В Европейской Бизнес Ассоциации призывают депутатов не принимать изменения в Налоговый кодекс, иначе украинские компании потеряют международные рынки

Как отметила во время очередного заседания рабочей группы по вопросам налогообложения исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко: "Это будет означать большие потери для компаний, которые являются публичными, акции которых котируются на иностранных биржах. Вопрос в том, чтобы максимальное количество прозрачного бизнеса, цивилизованного бизнеса было услышано. Так, чтобы условия для ведения бизнеса не были по сути искривлены таким образом, чтобы мы потеряли те достижения, которые получили за предыдущие несколько лет. Должны быть равные правила игры для всех".

Несмотря на это, по информации участников заседания рабочей группы, прийти к компромиссу пока не удается, передает 24.

Напомним, в парламенте зарегистрирован законопроект №1210, автором которого является глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Документом предусмотрены кардинальные изменения в базе налогообложения рентных платежей для железорудных горнообогатительных комбинатов. А именно увеличение размера рентных платежей с 8 до 10 % и одновременно расширение базы налогообложения на продукцию технологической обработки ГОК.

Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование согласно которому, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше чем в Австралии, Бразилии и Китае.



Источник: https://censor.net.ua/n3149184
 
 
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А зачем нам международные рынки, если мы возвращаемся в лоно росиси? В тайожный союз нас и так возьмут В Европейской Бизнес Ассоциации призывают депутатов не принимать изменения в Налоговый кодекс, иначе украинские компании потеряют международные рынки - Цензор.НЕТ 3268
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У олгирхов сверхприбыли отнимают и заставляют платить налоги. Вообще то это требование МВФ. А то привыкли только население обдирать.
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Я так понял, что новость негативная, но о чем эта новость так никто и не понял. Так нафига такая новость? Цензор занимается дискредитацией ЗЕ???
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Это они о Ношении и о металлургических предприятиях всяких олигархов говорят?
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НЕЕЕ ето они говорят о всех украинских компаний. Неважно Петених или других)) 73% ето с радостью поддержали.
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Гы. Я так понял, что никто не понял о чем они говорят. Ну и новости стал постить цензор.
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Бене только этого и надо. Отберет и скупит по дешевке.
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Вот и славно. Нех*й по "гейропам" шляться. Домой к "братушкам" в стойло наигрались в свободу.
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Є ще варіант, що будинок Гонтарєвої підпалили ті ж, хто, не прорахувавши, підвищив податки. У них же курс на Росію, й правити 50 років як мінімум, а в Євросоюзі це не вітається. То треба кілька непомітних прецендентів, щоб посваритися з ЄС.
Але це лише догадка.
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Дело Уйла процветает - уничтожить Украину на корню. А Зебобики рады стараться!
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