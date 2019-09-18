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 Общество
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Все про:Институт нацпамяти (200) Вятрович (211)

 Хочу заняться более творческой работой, - Вятрович после увольнения с поста главы Института Нацпамяти

После ухода с должности директора Института национальной памяти (ИНП) Украины Владимир Вятрович собирается заняться историей.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил УНН.

"Хочу заняться более творческой работой, потому что как историк не имел возможности заниматься историей в течение этих пяти лет. Несмотря на то, что я сам создал хорошие условия для работы историкам, повышая популяризацию истории, популярность истории среди украинцев, открывая архивы", – сказал Вятрович.

По его словам, сначала он планирует отдохнуть, потому что перед пятью годами на должности в ИНП у него было "несколько тяжелых месяцев Евромайдана".

С 2008-го по 2010 год историк Вятрович работал директором архива Службы безопасности Украины. На должность главы Института нацпамяти был назначен в марте 2014 года. Об уходе с должности Вятрович сообщил 18 сентября 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин уволил Вятровича с должности главы Института нацпамяти. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3149180
 
   
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даже женский праздник хотел отменить, негодяй...
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Украина хотя бы восстановит нормальные отношения с той же Польшей. И станет цивилизованней без Вятровичей.
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Мы типерь с Россией дружить будем. На русском можно спокойно говорить. Спасибо Зе мы снова братские народы! Ещё украинизацию нужно отменить!
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Уйди бандеровский прихвостень! Зеленский с вами тоже разберётся!
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Ты имеешь что-то против рускаго языка?
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Вот и правильно, и по русски пеши, тут все русский понимают.
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Тебя,шо за русский язык на подвале держали?
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Ты телевизор не смотришь чтоли? Страшно было! А сейчас нет, мы с россиянами один народ - едины. Спасибо Зеленский закончил эту никому не нужную бойню повстанцев и украинских военных.
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Та мьі и рашьше не особенно враждовали. Сам през исправно налоги в российский бюджет платил
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Удачи. И спасибо за проделанную работу!!! Мы же не виноваты шо малороссы и рыги организовали реванш Хочу заняться более творческой работой, - Вятрович после увольнения с поста главы Института Нацпамяти - Цензор.НЕТ 5042
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виноват порошенко
за то что позволил медведчуку делать все то что захочет
за то что позволил рыгам прямо поддерживать страну агрессора и заявлять об этом на каждом углу поездки в гости к ***** на совещания за инструкциями это ваше атас был
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ща, все набросятся приглашать к себе на работу такого ценного кадра...
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Тебя урода продажного малоросса пригласят на хорошую работу, обязательно, будешь выполнять роль туалетной бумаги у клована и бени, и жополиза кремлевского . Воистину достойная тебя работа!
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в этом вся ваша суть.. только и можете, что помоями обливаться...
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Обливать... это вас обливают помоями. Не путайте пожалуйста.
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директор архива СБУ 2008 - 2010
теперь понятно откуда у него ноги растут
настоящего патриота хер бы когда туда запустили
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Ось це не новина, і не несподіванка. Мета Узєлєнского кодла знищення України і фізично українців на замовлення кремлядів. НІ, це не буде зроблено швидко і грубо. Тобто, новий голодомор малоімовірний, хоч і не виключений. Будуть поступово знищуватись системи життєзабезпечення і сфери, що забезпечують розвиток країни. Вже вжиті термінові і невідкладні заходи в цьому напрямку. Скасовані дотації та субвенції на освіту, охорону здоров'я та культуру. На 8% зменшено оборонний бюджет. Скасовано фінансування вітчизняної кіноіндустрії. На черзі, імовірно, скасування пільг для відчизняного книговидавництва. І це тільки те, що ми вже бачимо. Скільки ще готується, скільки залишиться у тіні - ніхто не знає. Але те що ми бачимо неспростовно доводить, що йдеться про цілеспрямоване знищення культури, науки, і, з рештою, самого грунту для самоідентифікації. Йдеться про замовне цілеспрямоване знищення України
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ну...теперь судя по всему...только царев спасет ситуацию )))
ибо его познания в "Волынской резне" и хронологии ВОВ - бесценны...т.е. как бы не оценены))
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Після зниження тарифів, підвищення зарплати, знищення олігархії і т.д. звільнення Вятровича - це для зебілів як бонус. Ще б однокласників і контакти розблокували для повного екстазу.
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Один ушёл, другой придёт, с уходом Вятровича конца света, надеюсь, не будет. За проделанную работу благодарность.
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А обещанный им суд против гепы за постамент жюкофу?
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Вірші писати буде. Яке вам діло? Був Інститут нацпам яті, тепер нема. На посаду претендують три єврея й одна росіянка, яка не вміє розмовляти. Черга. Українці не приймаються через те, що гарант їх боїться.
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А ви помітили як зразу зраділи кацапи і разом з ними зебіли. Гидота.
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