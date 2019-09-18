Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил УНН.
"Хочу заняться более творческой работой, потому что как историк не имел возможности заниматься историей в течение этих пяти лет. Несмотря на то, что я сам создал хорошие условия для работы историкам, повышая популяризацию истории, популярность истории среди украинцев, открывая архивы", – сказал Вятрович.
По его словам, сначала он планирует отдохнуть, потому что перед пятью годами на должности в ИНП у него было "несколько тяжелых месяцев Евромайдана".
С 2008-го по 2010 год историк Вятрович работал директором архива Службы безопасности Украины. На должность главы Института нацпамяти был назначен в марте 2014 года. Об уходе с должности Вятрович сообщил 18 сентября 2019 года.
Хочу заняться более творческой работой, - Вятрович после увольнения с поста главы Института Нацпамяти
После ухода с должности директора Института национальной памяти (ИНП) Украины Владимир Вятрович собирается заняться историей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил УНН.
за то что позволил медведчуку делать все то что захочет
за то что позволил рыгам прямо поддерживать страну агрессора и заявлять об этом на каждом углу поездки в гости к ***** на совещания за инструкциями это ваше атас был
теперь понятно откуда у него ноги растут
настоящего патриота хер бы когда туда запустили
ибо его познания в "Волынской резне" и хронологии ВОВ - бесценны...т.е. как бы не оценены))